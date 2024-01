Xiaomi 13T Pro wieder reduziert: Im Telekom-Netz nur 26,99 € monatlich!

Bei MediaMarkt gibt es in der Tarifwelt immer wieder spannende Deals zu verschiedenen Xiaomi-Smartphones. So könnt Ihr Euch derzeit das Xiaomi 13T Pro mit 1 TB Speicherplatz und passendem Handyvertrag im Netz der Deutschen Telekom richtig günstig bestellen. Ob sich der Preis wirklich lohnt oder hier doch drauf zahlt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.