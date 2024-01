Xiaomi 14 Pro im ersten Test: Kann ein Smartphone noch besser werden?

Das Xiaomi 14 wurde gemeinsam mit dem Xiaomi 14 Pro und der neuen hauseigenen Benutzeroberfläche HyperOS Ende Oktober 2023 im Heimatland präsentiert. Einen globalen Launch des ersten Smartphones mit einem verbauten Snapdragon 8 Gen 3 erwarten wir zum MWC 2024 Ende Februar in Barcelona. Bis dahin wollten wir uns aber bereits einen Blick auf das Xiaomi-Flaggschiff mit einer 50-MP-Triple-Kamera von Leica gönnen. Hier nun unser erster Eindruck.

Xiaomi 14 Pro: Design und Verarbeitung Das 161,4 x 75,3 x 8,5 mm große und 223 g schwere Xiaomi 14 Pro kommt ähnlich wie sein Vorgänger mit klaren Linien. Die Seiten sind flach und aus Metall, was insgesamt einen sehr wertigen Eindruck des IP68-zertifizierten Smartphones hinterlässt. Das Kamera-Array ragt so weit aus dem Gehäuse, dass es eigentlich eine Positionsleuchte benötigt. / © nextpit Ein echter Hingucker ist das große 5 x 5 cm große Kamera-Array, welches auch noch recht wuchtig oben links aus dem Gehäuse ragt. Die Rückseite ist matt und somit unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken. Die grüne Variante besitzt aber eine Glasrückseite und ist mit 230 g auch einen Tick schwerer. Echte Leichtgewichte sind aber beide Versionen nicht. Auch wenn man es bei dem wuchtigen Triple-Kamera-Modul nicht vermuten mag – das Smartphone ist gut ausbalanciert, was sich gerade beim Tippen auf der Softwaretastatur positiv bemerkbar macht. Besonders gefällt mir der rundum dünne Rahmen des 6,73 Zoll großem und vor allem flachen Displays. Der Druckpunkt der ausschließlich auf der rechten Seite untergebrachten Tasten ist optimal, wie auch die gesamte Verarbeitung des Xiaomi 14 Pro.

Xiaomi 14 Pro: Display Das 6,73 Zoll große AMOLED-Display bietet – wenn gewünscht – eine Auflösung von 3.200 x 1.440 px bei einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz und 460 ppi. Natürlich handelt es sich hier um verbaute LTPO-Technologie, welche eine variable Refresh-Rate von 1 bis 120 Hz gewährt. Den Schutz des Bildschirms übernimmt nicht Corning, sondern sogenanntes "Longjing Glass", welches aus einer Eigenproduktion stammt und ebenfalls Schutz vor Kratzern bieten soll. Das 6,73 Zoll große AMOLED-Display ist einfach nur schick. / © nextpit Eine Besonderheit stellt neben der hohen Bildschirmauflösung, die maximale Helligkeit von 3.000 Nits dar. Wenngleich wir diese Helligkeit mit unseren Messgeräten nicht erreicht haben (2.789 Nits), so ist dennoch unbestreitbar, dass das AMOLED-Display äußerst hell ist, einen hervorragenden Kontrast und eine optimale Farbdynamik bietet. Die Display-Auflösung als auch die Bildwiederholrate kann verstellt werden. / © nextpit Wer die hohe Auflösung nicht zwingend benötigt, kann sie auch auf 2.400 x 1.080 px reduzieren und so kostbaren Strom sparen.

Xiaomi 14 Pro: Software Das Xiaomi 14 und 14 Pro sind beide nicht nur die ersten Smartphones die einen Snapdragon 8 Gen 3 verbaut haben, sondern auch die ersten Repräsentanten von HyperOS, dem Nachfolger der hauseigenen Benutzeroberfläche MIUI. Allerdings in unserem Fall in einer Beta-Version. Die Basis bildet bei unserem Testgerät Android 14, welches das letzte Sicherheitsupdate am 01. November 2024 erhalten hat. Die Display-Auflösung als auch die Bildwiederholrate kann verstellt werden. / © nextpit Von den 512 GB Speicherplatz benötigt das System 8,82 GB, sowie 5,99 GB System-Dateien und die Anwendungen 3,85 GB. Das, gemeinsam mit den 6,11 MB an Bildern, macht das einen generellen Verlust von 18,7 GB der gesamten Speicherkapazität aus. Der berechtigten Frage, was denn genau die Unterschiede von MIUI und HyperOS ausmachen, werden wir Euch in einem gesonderten Beitrag noch einmal vermitteln. Doch es scheint auf den ersten Blick ein kurzer Beitrag zu werden. Denn wirklich große Veränderungen stellen wir nicht fest. Die Liste der Bloatware ist kurz, wobei hier auch TradingShenzhen seine Finger im Spiel haben könnte, die beispielsweise Euch den Google Play Store vorinstallieren und chinesische Apps prinzipiell entfernen. Wir sind fast enttäuscht, nicht mal TikTok als vorinstallierte App vorzufinden. Den Chrome-Browser, den Ihr auf dem Screenshot seht, habe ich schon selbst installiert. Also wirkliche Bloatware kann ich hier nicht ausmachen. Auch System-Anwendungen lassen sich unproblematisch deinstallieren. Mal sehen, wie es bei den globalen Xiaomi-Smartphones aussehen wird. Die meisten Anwendungen die Ihr hier seht, sind bereits durch mich installiert worden. / © nextpit Xiaomi gewährt dem werten 14-Pro-Kunden vier Jahre lang System- und fünf Jahre Sicherheitsupdate. Falls die Frage entsteht: Ein flashbares EU-ROM, mit der deutschen oder französischen Sprache, gibt es bislang nicht. In der Regel erscheint das aber mit der Verfügbarkeit der globalen Xiaomi-Modelle.

Xiaomi 14 Pro: Performance Das Xiaomi 14 Pro ist das erste Android-Smartphone mit einem verbauten Snapdragon 8 Gen 3. Zwar hatten wir bereits das Nubia Redmagic 9 Pro getestet, welches ebenfalls den schnellsten Qualcomm-Prozessor verbaut hat, doch das Gaming-Smartphone kam ein wenig später auf den Markt. Dazu gesellen sich in unserem Fall 16 GB LPDDR5X RAM und 512 GB interner und nicht erweiterbarer UFS-4.0-Programmspeicher. Zu unserem Bedauern ließ sich keiner der 3DMark-Benchmarktests ausführen. "Keine UL-Server-Verbindung" heißt es. Das kennt man aber und wird sich bestimmt bis zum Test des globalen Modells noch ändern. Was wir aber schon einmal testen konnten, sind die Werte, wie heiß das Device bei entsprechender Belastung wird und was ein Test mit dem Geekbench 5 und 6 so sagen. Würde vermutlich noch bedeutend heißer werden, wenn das Throttling nicht wäre. / © nextpit Zuerst das mit den Fingern verbrennen – keine Sorge – passiert Euch mit dem Xiaomi 14 Pro nicht. Die rückseitigen Temperaturen halten sich komplett am oberen Limit. Was sich erst einmal super anhört, ist bei genauerem Hinsehen ein Ergebnis softwareseitigen Throttling des Prozessors. Der Screenshot dokumentiert das harte Eingreifen. Bislang habe ich zwar beim Zocken noch keine Probleme verspürt. Allerdings handelt es sich hier um ein Hands-on. Schaut lieber noch einmal in unseren finalen Test rein, ob das rigorose Eingreifen eventuelle Einbußen nach sich zieht. Der Benchmark in der Geekbench-Version 5 bietet uns 1.669 Punkte im Single- und 5.993 Punkte im Multi-Core-Score. Gleiches Spiel mit dem Geekbench 6, wo uns 2.205 Punkte im Single- und 6.742 Punkte im Multi-Core-Score angezeigt werden. Zum Vergleich, das pure Gaming-Monster Redmagic 9 Pro bietet mit gleichem Prozessor 2.253, beziehungsweise 7.036 Punkte. Das besitzt jedoch auch einen Hardwarelüfter zum permanenten kühlen des SoCs. Wozu wäre der Snapdragon 8 Gen 3 wohl bei einer optimalen Kühlung in der Lage? / © nextpit

Xiaomi 14 Pro: Kamera Kommen wir zu der vermutlich nach dem Fazit begehrtesten Kategorie: der Kamera. Auf der Rückseite verbaut Xiaomi insgesamt drei 50-MP-Kameras in einem gewaltigen quadratischen Modul, welches auch noch entsprechend dominant aus dem Gehäuse ragt. Was sich die Designer dabei gedacht haben, bleibt vermutlich ein wohl gehütetes Geheimnis. Wie vermutlich auch der Tatbestand, dass es in dem Xiaomi 14 Pro nicht den 1 Zoll großen IMX989-Bildsensor aus dem Xiaomi 13 Ultra (Test) gibt, welcher ja laut Eurem geschätzten Urteil durchweg überzeugen konnte. Die 50-MP-Triple-Kamera verzichtet auf den 1-Zoll-Sony-Sensor. / © nextpit Stattdessen greift der Konzern vermutlich zu einem 1/1.31 Zoll großem OmniVision-Sensor mit dem Namen Light Hunter 900. Hier neu – und auch nur im Pro-Modell – eine variable Blende mit einer Öffnung von f/1.42 bis f/4.0. Die Hauptkamera bietet weiterhin eine Brennweite von äquivalenten 23 mm einen Autofokus und eine optische Bildstabilisierung. Dazu gesellt sich eine 50-MP-Ultra-Weitwinkelkamera, dessen Optik ein Sichtfeld von 115 Grad gewährleistet und eine äquivalente Brennweite von 14 mm sowie einer Blende von f/2.2 aufwartet. Sie bietet auch nur im Pro einen Autofokus, der vermutlich primär für Makro-Aufnahmen dient, welche jedoch je nach Einstellung (siehe Super-Makro) auch mit der Telezoom-Kamera erzeugt werden können. Um das Trio zu komplettieren, gibt es also noch die eben genannte 50-MP-Telezoom-Kamera, welche bei einer äquivalenten Brennweite von 75 mm natürlich ebenfalls eine optische Bildstabilisierung bietet und eine verlustfreie Vergrößerung von 3,2 gewährleistet. Generell geht diese hoch bis zu einem 70-fachen Zoom, über dessen Sinnhaftigkeit ich keine Worte verlieren werde. Die 32-MP-Frontkamera ist bedeutend besser als beim Vorgänger. Vielleicht sogar die Beste am Markt. / © nextpit Nur um keine Kamera auszulassen, erwähne ich auch die 32-MP-Frontkamera, die ich bei meinen ersten selbstverliebten Schnappschüssen, gegenüber dem Vorgänger, als deutlich besser bewerten möchte. Bei der Hauptkamera bin ich mir noch sehr unsicher, da ich doch bei dem Sensorwechsel gewisse Bauchschmerzen habe. Laut Xiaomi bietet man aber hier eine auf den Sensor abgestimmte Leica-Summilux-Linse, welche deutlich mehr Licht durchlassen soll. Ein, zwei Sätze zu meinen ersten Schnappschüssen, die mir nur einen Eindruck verschaffen sollten. Wartet hier bitte unbedingt den ausführlichen Test ab. Allgemein assistiere ich der Triple-Kamera sehr gute Eigenschaften. Bei Tage gibt es ausreichend Dynamik, Kontrast, Farbtreue und ein guten Weißabgleich. Selbst die verlustfreie Vergrößerung überzeugte und macht bis zu einem 10-fachen Zoom noch recht brauchbare Aufnahmen. Weitwinkel-Fotos und Aufnahmen mit der Hauptkamera wiesen in puncto Farben kaum Unterschiede aus. Eine gewisse Kontinuität lässt die Kamera des Xiaomi 14 Pro jedoch vermissen. Es bietet sich bei besonders wichtigen Motiven an, immer zwei, drei Aufnahmen von ein und demselben Motiv zu erstellen, um am Ende die optimale Wahl für das Fotoalbum zu treffen. Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Weitwinkelkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage mit 2x Vergrößerung © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage mit 3,2x Vergrößerung © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage mit 5x Vergrößerung © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage mit 10x Vergrößerung © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage mit 70x Vergrößerung © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Weitwinkel-Kamera bei Tage © nextpit Testfoto im Super-Makro-Mode bei Tage © nextpit Testfoto mit der Frontkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Frontkamera bei Tage im Weitwinkelmodus © nextpit Testfoto mit der Frontkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Nacht © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Nacht © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Nacht © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Nacht © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Nacht © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Nacht © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Nacht © nextpit Testfoto mit der Frontkamera bei Nacht © nextpit Testfoto mit der Frontkamera bei Nacht © nextpit Als weiteren Kritikpunkt würde ich die Nachtaufnahmen erwähnen. Gar nicht mal die der Hauptkamera, welche in den meisten Fällen aufgrund der großen Blende gute Ergebnisse liefert, aber die Zoom- und Weitwinkel-Kamera brauchen gelegentlich ebenfalls mehrere Versuche, bis etwas Brauchbares dabei ist. Prinzipiell sind die Low-Light-Aufnahmen nicht schlecht – im Gegenteil – eher gut, aber eben nicht auf dem Level eines Samsung Galaxy S23 Ultra (Test) oder Google Pixel 8 Pro (Test).

Xiaomi 14 Pro: Akku Eine der größten Überraschungen ist der 4.880 mAh große Akku. Im "regulären" Betrieb sind hier durchaus zwei Tage Laufzeit drin. Hinzu kommt, das beigelegte 120-W-Netzteil prügelt den Energiespeicher binnen 30 Minuten von 0 auf 100 Prozent (5 min. 23 %). Und als wenn das bisher nicht genug der frohen Kunde wäre, kann das Xiaomi 14 Pro kabellos mit bis zu 50 Watt geladen werden und auch 10 Watt entsprechende Energie an andere QI-taugliche Wearables abgeben. Xiaomi gönnt Euch das 120-W-Netzteil und packt es direkt mit in die Verpackung. / © nextpit Ob unser Gefühl auch von dem "PC Mark Work 3.0"-Batterietest bestätigt wird, ist eigentlich eine Aufgabe für den ausführlichen Test. Doch das habe ich mir nun nicht nehmen lassen. Und was soll ich sagen: Unter den üblichen Wettbewerbsbedingungen, wie einer Bildschirmhelligkeit von kalibrierten 200 Nits, einen auf 100 Prozent geladenen Akku und das Device in den Flugmodus versetzt, lieferten der Test uns 12 Stunden und 20 Minuten. Bereits mit maximaler Auflösung und Bildwiederholrate, liefert der Akkutest bemerkenswerte Ergebnisse. / © nextpit Okay, denkt Ihr Euch jetzt, das ist genauso viel wie das Google Pixel 8 Pro. Doch ich habe den Test mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer WQHD+-Auflösung gemacht. Das bedeutet bei fixen 60 Hz und FHD+-Einstellung ist noch einmal bedeutend mehr drin. Diesen Test überlasse ich jetzt aber endgültig dem finalen Test mit dem globalen Xiaomi 14 Pro.