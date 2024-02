Xiaomi 14 Ultra im ersten Test: das beste Kamerahandy 2024?

Wenn Ihr mehr über das Betriebssystem des Xiaomi 14 Ultra wissen wollt, dann werft doch einen Blick in unseren ausführlichen Test des Xiaomi 14 – hier gehen wir auch im Detail auf das neue, alte Betriebssystem HyperOS ein. Neu sind der Name und ein paar KI-Features, die im Vergleich zu Samsung aber recht zurückhaltend ausfallen (das ist nicht unbedingt schlecht), altbekannt sind das streckenweise stark an iOS angelehnte Design und die Bloatware.

Das Xiaomi 14 Ultra ist mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet, der in vielen aktuellen Highend-Smartphones steckt – wie sich der Prozessor in der Praxis schlägt, wird der ausführliche Test zeigen. Fest steht aber jetzt schon: Beim schnellen Aufladen ist Xiaomi im Highend-Segment ganz weit vorne mit dabei, etwa mit 80 W schnellem Wireless Charging.

Xiaomi 14 Ultra: Kamera

Die ganz große Stärke des Xiaomi 14 Ultra ist das Kamerasystem, das auf dem Smartphone-Markt nach wie vor einzigartig ist. Im Vergleich zum Vorgänger hat Xiaomi nur den Hauptsensor ausgewechselt, der einen Technologiesprung markiert. Aber auch softwareseitig hat der Hersteller ein paar spannende Features an Bord.

Gefällt:

Bestes Kamera-Setup am Markt

Unzählige

Gefällt nicht:

Kein dedizierter Kamera-Auslöser

Das Xiaomi 14 Ultra hat vier Kameras – das ist soweit überhaupt nicht einzigartig. Aber: Es gibt keine andere Quad-Kamera auf dem Markt, die wie auf dem Reißbrett designed und nicht irgendwie zusammengewürfelt ist. Beim Xiaomi 14 Ultra lösen nämlich alle Sensoren 50 Megapixel auf, alle Sensoren abseits der Hauptkamera sind identisch, alle Sensoren außergewöhnlich groß und alle Objektive außergewöhnlich lichtstark. Zudem sind alle Optiken außer der Ultraweitwinkelkamera optisch bildstabilisiert.

Vom Ultraweitwinkel (links) bis zum Telebereich (rechts): Das Xiaomi 14 Ultra hat effektiv immer mindestens die gleiche Sensorfläche zur Verfügung wie das Galaxy S24 Ultra. / © nextpit

Das Herz der Quad-Kamera im Xiaomi 14 Ultra ist der neue Sony LYT-900. Auch wenn sich der Chip in der Hauptkamera von den technischen Eckdaten her – 50 Megapixel auf 1 Zoll Sensorfläche – nicht stark vom Vorgänger Xiaomi 13 Ultra unterscheidet, so gibt es hier dennoch einen interessanten Technologiesprung. Der LYT-900 ist nämlich der erste Sony-Sensor einer neuen Generation, die auf die seit mehr als zehn Jahren dominante Exmor-Serie folgt. Hier gibt's auf jeden Fall Potenzial auf einen Sprung nach vorne bei der Bildqualität.

Die übrigen drei Sensoren vom Typ Sony IMX858 kennen wir schon aus dem Xiaomi 13 Ultra (zum Test). Hier liefern die drei Chips eine konstant gute Bildqualität und eine konsistente Farbwiedergabe über einen sehr großen Brennweitenbereich, was beim Xiaomi 14 Ultra ebenfalls wieder der Fall sein dürfte. Dazu gibt's dieses Jahr ein paar neue Software-Features, von 16-Bit-RAW über vielfältige Audioeinstellungen bis hin zu 10-Bit-LOG-Video im Rec.2020-Farbraum für HDR-Video.

Das Objektiv in der Hauptkamera ist mit F1.63 extrem lichtstark. Um bei Tageslicht die Bildqualität zu verbessern, ist eine variable Irisblende verbaut. / © nextpit

Schade: Bei so viel Fokus auf die Kamera wäre ein dedizierter Auslöse-Button am Gehäuse schön gewesen – aber dafür gibt's ja das Kamera-Kit. Was hinter der "Stacked Sensor"-Technologie, Dual-ISO-Funktionalität und der variablen Blende der Hauptkamera steckt, werden wir Euch zeitnah in einem separaten Artikel inklusive Video erklären.