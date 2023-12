Xiaomi-Allrounder nur 159,90 € : Weihnachtsaktion mit krassen Rabatten

Seit dem 13. Dezember hat Xiaomi seine Weihnachtsaktion ausgerufen und so könnt Ihr Euch wieder zahlreiche Rabatte sichern. Ein ganz besonderes Angebot bildet derzeit das Xiaomi Poco X5 5G, dass Ihr Euch dank Coupon bereits ab 159,90 Euro sicher könnt. Ob sich das Angebot wirklich lohnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Möchtet Ihr Euch ein wirklich günstiges Smartphone ohne ewig langen Tarif sichern, ist der Hersteller Xiaomi durchaus eine spannende Wahl. Das chinesische Unternehmen ist für sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt und so könnt Ihr Euch im hauseigenen Shop immer wieder spannende Rabatte sichern. Dies gilt auch für die derzeitige Weihnachtsaktion von Xiaomi*, bei der Ihr unter andere das Poco X5 5G für gerade einmal 159,90 Euro schießen könnt.

Das Poco X5 ist ein klassischer Allrounder, denn das Gerät macht nichts wirklich falsch, aber eben auch nichts besonders gut. So erwartet Euch hier eine ordentliche 48-MP-Hauptkamera, die jedoch nur schwache Fotos bei Nacht macht. Das Smartphone ist zwar ordentlich verarbeitet, dafür fehlt jedoch eine IP-Zertifizierung. Ihr seht also schon, worauf das hinausläuft. Mein Kollege Casi hat das Poco X5 5G für Euch getestet und verrät Euch, was Ihr wirklich vom günstigen Smartphone erwarten dürft.

Lohnt sich das Poco X5 5G während der Xiaomi-Weihnachtsaktion?

Zugegeben, das Poco X5 5G zählt nicht zwingend zu den besten Smartphones von Xiaomi. Dennoch erhaltet Ihr hier ein recht modernes Gerät für weniger als 200 Euro. Seid Ihr zudem Neukunden, könnt Ihr Euch auf der Produktseite noch einmal 20 Euro zusätzlichen Rabatt sichern, wodurch Ihr für die 128-GB-Variante nur noch 159,90 Euro und für die größere Version mit 256-GB-Speicherplatz nur 179,90 Euro zahlt.

In beiden Fällen fahrt Ihr im Xiaomi-Shop* gerade am günstigsten. Denn der nächstbeste Preis für das größere Modell liegt bei 225 Euro, während Ihr für 128 GB immer noch mit 199 Euro beim günstigsten Anbieter rechnen müsst. Dementsprechend sind die beiden Deals selbst ohne Neukunden-Gutschein mehr als spannend. Ihr solltet Euch lediglich bewusst sein, dass Ihr mit dem Smartphone keinen Meilenstein der Technologie erwerbt, dafür jedoch ein solides Allround-Gerät für den Alltag erhaltet.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Poco X5 5G zu diesem Preis interessant für Euch? Eventuell sogar als passendes Weihnachtsgeschenk für einen Tech-Nerd? Lasst es uns wissen!