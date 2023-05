Erster Fahr-Test: Xiaomi Electric Scooter 4, Lite, Pro & Ultra im Vergleich

Xiaomi Electric Scooter 4: Standard, Lite, Pro und Ultra im Vergleich

Einsteiger-Scooter Standard-Modell Pro-Scooter Highend-Modell Produkt Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Xiaomi Electric Scooter 4 Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra Abbildung Preis 399 Euro 499 Euro 799 Euro 999 Euro Marktstart Juni 2023 Juni 2023 bereits erhältlich nicht bekannt Spitzenleistung 300 W 600 W 700 W 940 W Höchstgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h (EU: 25 km/h) 20 km/h (EU: 25 km/h) 25 km/h Maximale Steigung 14 % 16 % 20 % 25 % Akkukapazität 5.200 mAh 7.650 mAh 12.800 mAh nicht bekannt Reichweite 20 km 35 km 55 km 70 km Reifengröße 8,5 Zoll 10 Zoll 10 Zoll 10 Zoll ABS nein nein ja ja Federung nein nein nein ja Straßenzulassung ja ja ja noch nicht Gewicht nicht bekannt nicht bekannt 16,5 kg 24,5 kg Angebot auf Amazon* nicht erhältlich nicht erhältlich Preis prüfen nicht erhältlich

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ist bereits im Handel erhältlich und kostet nach UVP 799 Euro. Das Ultra-Modell hat bislang noch kein Datum für Deutschland bekommen, und ein hiesiger Marktstart ist bislang nicht offiziell angekündigt. Die beiden neu vorgestellten Modelle Electric Scooter 4 und 4 Lite werden im Juni in Deutschland erhältlich sein.

Erste Eindrücke vom Fahrtest

Am Rande eines Xiaomi-Events in Mailand hatten wir die Gelegenheit für einen ersten kurzen Fahrtest mit Xiaomis neuen Scooter-Modellen. Ganz klar: Am meisten Spaß macht das 999 Euro teure Top-Modell von Xiaomi. Der E-Scooter beschleunigt insbesondere im schnellsten der drei Fahrmodi namens "Sport+" wirklich großartig. Auch über das Schotterfeld auf dem Testparcours fliegt der Scooter dank vorne und hinten gefederter Reifen förmlich hinweg.

Leider durften wir die kleineren Modelle trotz Schutzhelm nicht über das Schotterfeld jagen. Aber auch auf kleinere Unebenheiten auf dem Boden der Eventlocation, etwa verlegte Kabel, machen sich bei dem Standard- und dem Lite-Modell sehr viel stärker bemerkbar. Hier fehlt nicht nur die Vollfederung, beim Lite-Model sind auch die Reifen mit 8,5 Zoll deutlich kleiner als die 10-Zoll-Reifen beim Standard- und Top-Modell.

Die 8,5-Zoll-Reifen des Xiaomi Electric Scooter 4 Lite sind deutlich kleiner als die 10-Zoll-Reifen der anderen Modelle. / © NextPit

Und natürlich spürt man auch die geringere Leistung bei den beiden Einsteiger-Modellen. Mit 300 und 600 W haben die beiden kleinen Scooter deutlich mehr mit meinen rund 80 kg zu kämpfen als das 940 W starke Flaggschiff. Auf die Höchstgeschwindigkeit hat die unterschiedliche Leistung übrigens keinen Einfluss. Alle E-Scooter schaffen die in Deutschland maximal erlaubten 20 km/h und sind entsprechend gedrosselt. Steigungen sind hier natürlich ein ganz anderes Thema.

Das Pro-Modell haben wir auf dem Event leider nicht ausprobieren können.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (hinten) hat als einziges Modell eine Trommelbremse verbaut. / © NextPit

Das neue Einsteiger-Modell der Serie heißt Electric Scooter 4 Lite – und kostet gerade einmal 399 Euro nach unverbindlicher Preisempfehlung. Dafür gibt's aber auch nur eine rudimentäre Ausstattung. So hat das Lite-Modell als einziges beispielsweise eine Trommelbremse verbaut. Auch der Motor und der Akku sind mit 300 W respektive 5.200 mAh am schwächsten dimensioniert. Das Format ist ebenfalls Lite: Der Einsteiger-Scooter ist niedriger, kürzer und hat ein schmaleres Standbrett. Auch die Luftreifen fallen hier mit 8,5 Zoll am kleinsten aus – und sorgen für den geringsten Fahrkomfort auf unebenen Strecken.

Xiaomi Electric Scooter 4

Das Cockpit sieht bei allen Modellen der Electric-Scooter-4-Serie extrem ähnlich aus. / © NextPit

Der Electric Scooter 4 legt für nur 100 Euro mehr an allen Ecken und Enden eine Schippe drauf – und ist damit das deutlich attraktivere Modell, wenn man den Aufpreis irgendwie stemmen kann. Insbesondere der mit 600 W doppelt so starke Motor und der mit 7.650 mAh stärkere Akku sind die Extrakosten wert – ebenso wie die Scheibenbremsen für zusätzliche Sicherheit. Sobald wir die Testgeräte haben, werden wir natürlich auch einen direkten Bremsvergleich bei Maximalgeschwindigkeit durchführen.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Alle Modelle der Electric-Scooter-4-Serie haben drei Modi: Schrittgeschwindigkeit, Normal und Sport. / © NextPit

Der Electric Scooter 4 Pro ist bereits seit einiger Zeit in Deutschland erhältlich und hat gegenüber dem Standard-Modell insbesondere Vorteile bei der Leistung. In der Spitze schafft der Elektromotor 700 W. Ansonsten bietet das Modell noch Verbesserungen bei der Fahrsicherheit – es hat nämlich ABS verbaut. Auf rutschigem Untergrund sorgt das Antiblockiersystem dafür, dass Euch nicht die 10-Zoll-Reifen unter den Füßen wegrutschen, wenn Ihr zu stark an der Bremse zieht.

Affiliate Angebot Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Der Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra hat vorne und hinten eine Federung. Damit ist er auf Offroad-tauglich. / © NextPit

Der Electric Scooter 4 Ultra ist schließlich das Spitzenmodell aus Xiaomis neuer Scooter-Serie. Leider ist derzeit noch nicht bekannt, wann – und ob – es das Modell auch auf den deutschen Markt schafft. Fest steht nur: Mit der Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h bekommt das globale Modell hierzulande keine Straßenzulassung. Das ist schade, denn zumindest auf dem Testparcours macht der Scooter wirklich mächtig Spaß. Die Vollfederung sorgt dabei auch im Kiesbett für eine ruhige Fahrt.

Wer sich den 940 W starken Scooter über das EU-Ausland nach Deutschland bestellt, zahlt 999 Euro. Im Straßenverkehr dürft Ihr den Scooter dann aber natürlich nicht nutzen.