Poco F4 GT ausprobiert: Hardware-Wunderkind für unter 600 Euro!

Das Poco F4 GT ist seit dem 26. April 2022 in Deutschland in zwei Speicherkonfigurationen erhältlich: 8/128 GB und 12/256 GB. Der Preis beträgt 599,90 € bzw. 699,90 €.

Im Hands-On habe ich sie kurz in CoD Mobile getestet und war ziemlich angetan. Das Re-Mapping (um einen Trigger einer virtuellen Taste auf deinem Touchscreen zuzuweisen) ist übrigens sehr einfach. Und man kann die Trigger auch außerhalb des Spielgeschehens verwenden, indem man ihnen Funktionen und andere Schnellzugriffe zuweist. Ihr habt also zwei physische Tasten mehr. Clever!

Seltsamerweise gefiel es mir sehr, dass es sich um physische Tasten handelt und nicht um haptische oder berührungsempfindliche Touch-Flächen, wie es in letzter Zeit üblich ist. Das Feedback des Klickens der Trigger, wenn man sie drückt, ist im Ersteindruck befriedigender als die Vibrationen der haptischen Versionen. Allerdings müssen wir abwarten, wie sich das in Bezug auf Genauigkeit, Reaktionsfähigkeit und auf die Robustheit auswirkt.

Die Rückseite besteht aus mattem Glas, das mit Corning Gorilla Glass Victus beschichtet ist. Das Poco F4 GT ist in drei Farben erhältlich: Stealth Black, Knight Silver und Cyber Yellow. Auf den Fotos seht Ihr die silberne Variante. Die matte, leicht körnige, Rückseite ist mit einem glatteren Muster überzogen, das wie eine Art Anti-Rutsch-Band wirkt und sich besser an Eure Hände schmiegt.

Ich werde mich in diesem Hands-on nicht lange mit der Qualität des Bildschirms beschäftigen. Bei meiner kurzen Nutzung des Telefons fand ich den Bildschirm jedoch hell genug, um im Freien gut lesbar zu sein. Die beworbenen typischen 800 Nits sind meiner Meinung nach in dieser Preisklasse der Marktdurchschnitt und somit ausreichend.

Schnittstelle: MIUI 13 made for Poco

Das Poco F4 GT läuft mit MIUI 13, das auf Android 12 basiert. Ich werde in einem anderen Test ausführlicher auf dieses Android-Overlay eingehen, aber Ihr könnt Euch in diesem Artikel zu den besten MIUI-Funktionen ein Bild davon machen und sogar überprüfen, ob Euer Smartphone das Update erhält.

Was die Update-Politik angeht, so hat Poco bisher keine Gewährleistungen kommuniziert. Aber der Hersteller gibt sich generell mit dem Minimum zufrieden. Ich habe mich bei der Presseabteilung erkundigt, ob sich daran etwas geändert hat – in der Hoffnung, dass Xiaomis jüngste Bemühungen in diesem Bereich auf seine Untermarken heruntersickern. Sobald ich eine Antwort habe, ergänze ich sie an dieser Stelle.

Wie bei Xiaomi-Handys typisch, gibt es viele vorinstallierte Anwendungen und Werbeanzeigen, die Ihr beim Kauf entfernen solltet.