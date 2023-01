Xiaomi präsentiert am 6. Februar das Poco X5 und Poco X5 Pro

Die Spatzen pfeifen es seit Monaten von den Dächern : Xiaomi wird unter dem "preiswerten" Label Poco, vermutlich am 6. Februar in Indien das Poco X5 und Poco X5 Pro präsentieren. Erstes offizielles Bildmaterial ist nun von einem deutschen Tippgeber veröffentlicht worden.

Poco X5 und Poco X5 Pro von Xiaomi erscheinen voraussichtlich am 6. Februar in Indien

Indien hat sich für viele chinesische Smartphone-Hersteller als ein wichtiger Verkaufsmarkt herausgestellt. Nicht zuletzt wird am 7. Februar dort auch das globale OnePlus 11 5G präsentiert. Vermutlich auch der Grund, weswegen das Poco X5 und Poco X5 Pro vom Mutterkonzern Xiaomi einen Tag früher als die Oppo-Tochter, am Montag den 6. Februar offiziell präsentiert werden. Zwar hat das Unternehmen das so noch nicht explizit kommuniziert, aber auf Twitter sind die Zeichen eindeutig (siehe Titelbild). Wir rechnen traditionell eine Woche vor dem Launch-Event mit einer offiziellen Ankündigung – also morgen.

Die Poco-X-Serie ist allgemein als sehr erfolgreiche Mittelklasse einzuordnen und hat um die 300 bis 400 Euro in unseren Tests, wie zuletzt dem Poco X4 GT immer ein recht gutes Preisleistungsverhältnis geboten. Nun stehen also in etwas mehr als einer Woche das Poco X5 und Poco X5 Pro an, von denen mindestens ein Modell auch unsere Verkaufsregale erreichen sollte.

Poco X5 von Xiaomi

Das Poco X5 ist ein um gelabeltes Xiaomi Redmi Note 12 / © Xiaomi

Das Vanilla-Modell bietet ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel (FHD+) und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Für den nötigen Vortrieb sorgt der beliebte 5G-taugliche Snapdragon 695 von Qualcomm.

Neben 6 GB RAM rechnen wir mit einer 48-MP-Hauptkamera, sowie einer 8-MP-Ultraweitwinkel- und einer allseits "beliebten" 2-MP-Makro-Kamera. Für Selfies steht eine 13-MP-Frontkamera bereit. Der Akku speichert bis zu 5.000 mAh und kann maximal mit 33 Watt Leistung schnell geladen werden. Wem die Daten jetzt bekannt vorkommen – der Schein trügt nicht: es handelt sich um ein um gelabeltes Xiaomi Redmi Note 12.

Das Poco X5 Pro bietet 108 Megapixel

Das Poco X5 kann bei der Hauptkamera und dem SoC noch einen ´drauf legen. / © Xiaomi

Das Poco X5 Pro kann erwartungsgemäß noch eine Schippe ´drauf legen. Das 6,67 Zoll große Display ist identisch mit dem Basismodell, außer, das es durch Corning Gorilla Glass 5, anstelle dem Glas der zweiten Generation geschützt wird. Für ausreichend Vortrieb sorgt hier ein Snapdragon 778G aus Kalifornien, flankiert durch wahlweise 6/128 oder 8/256 GB RAM und internen Programmspeicher. Auch hier rückseitig eine Triple-Kamera verbaut, nur das die Hauptkamera hier Aufnahmen mit 108 Megapixel erledigt. Auf der Front wird mit 16 Megapixeln auch ein wenig mehr geboten.

Auch hier ein 5.000 mAh starker Akku, jedoch gemeinsam mit einem 67-Watt-HyperCharge-Netzteil und einer zusätzlichen IP68-Zertifikation. Sollte ich einen Tipp abgeben, so würde ich behaupten, das Poco X5 Pro kommt von den beiden Probanden zu uns nach Deutschland. Ist aber nur meine persönliche Vermutung.

Auch das Poco F5 Pro hat sich bereits bei der US-amerikanischen FCC (Federal Communications Commission) zertifizieren lassen und steht somit ebenfalls in Kürze zu einem offiziellen Launch an. Es bleibt also auch in der Mittelklasse spannend, wenngleich auch unübersichtlich. Aber dafür gibt es ja NextPit, oder? Ihr werdet vermutlich schon auf den globalen Launch des Xiaomi 13 (zum Hands-on) und Xiaomi 13 Pro hin fiebern, wo nach wie vor nicht geklärt ist ob das Xiaomi 13 Ultra auch auf dem MWC 2023 in Barcelona vorstellig wird.

Was haltet Ihr von der Xiaomi-Tochter Poco und seinen Mittelklasse-Smartphones? Schon allein die 2-MP-Makro-Kamera dürfte doch einige von Euch triggern! Lasst Euren Emotionen im Kommentarbereich freien Lauf!