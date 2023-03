Xiaomi Redmi Note 11 Pro (5G), Poco M5(s) & Co. günstiger (Amazon-Aktion)

Für eine Reihe von Xiaomi-Smartphones hat Amazon vorübergehend die Preise gesenkt und bietet damit in vielen Fällen den momentanen Bestpreis. Dazu gibt es zu jedem Gerät noch ein paar Ohrhörer. An der Aktion nehmen die Modelle Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T Pro, Redmi Note 11 Pro (5G) und Poco M5(s) und Poco X4 GT teil. Wir stellen Euch im Folgenden vor, in welcher Konfiguration und zu welchen Preisen die Smartphones des chinesischen Herstellers aktuell erhältlich sind.