Wie jedes Jahr hat Xiaomi auch diesmal eine Handvoll Redmi-Handys auf den Markt geworfen, passend für kleine bis mittlere Geldbeutel. Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ist das zweithöchste und zweitteuerste der Reihe. Was das HyperOS-Smartphone mit 200-MP-Cam und MediaTek Dimensity 7300 Ultra auf dem Kasten hat? Genau das verrät Euch unser Test!

Design und Display des Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Beim Design und dem abgerundeten Display liefert Xiaomi routiniert ab: Wieder einmal gibt es ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Das insgesamt gegenüber dem Vorgänger rundere Gehäuse ist gewohnt gut verarbeitet und dank IP68-Zertifizierung auch vor eindringendem Schmutz und Wasser gefeit. Persönlich gefällt mir das Design der Pro-Plus-Variante mehr als das hier vorliegende Modell. Das liegt daran, dass ich das "vegane Leder" auf der Rückseite mehr schätze, wenngleich die matte Rückseite des Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G auch zu überzeugen weiß. Vorne setzt das Gerät auf Gorilla Glass Victus 2. Das Curved Display trifft meinen Geschmack, aber ja – das ist nicht jedermanns Sache. Auf der Rückseite sehen wir eine mittige Kamerainsel, aus der die Kameras aber im Gegensatz zum Plus-Modell separat hervorstehen. Die Plastikabdeckung der Sensoren stört mich ein wenig. Einmal, weil ich fürchte, dass sich da Schmutz recht einfach ansammelt. Aber auch, weil ich befürchte, dass das etwas billige Plastik anfällig für Kratzer sein könnte. Der Fairness halber sei aber gesagt, dass das Handy meinen Test komplett kratzerfrei überstanden hat. Bei der matten Rückseite haben Fingerabdrücke so gut wie keine Chance. / © nextpit Verlieren wir noch ein paar Worte übers Display: Jeder, der im Xiaomi-Kosmos unterwegs ist, durfte genau das erwarten, was wir hier vorfinden. Also wieder die oben schon erwähnten Eckdaten, die sich über die komplette Reihe erstrecken. Ist das deswegen enttäuschend? Nee, eigentlich nicht. Vielmehr bestätigt Xiaomi erneut das hohe Niveau. Allerdings fände ich es schon schön, wenn man bei einer Reihe, die aus fünf Geräten besteht, in der Größe etwas mehr Auswahl bietet. Schließlich hat nicht jeder Bock auf diese großen Klopper. Auf diesem Bild kommen die abgerundeten Display-Ränder schön zur Geltung. / © nextpit Wir wollen aber auch nicht unterschlagen, dass das Panel heller geworden: Die maximale Helligkeit wird mit 3.000 cd/m² angegeben. Keine Überraschung auch beim "Always-on-Panel", das wieder nur ein "Manchmal-on"-Panel ist. Ihr müsst also einmal kurz aufs Displayglas tippen, damit Ihr was angezeigt bekommt. Als Letztes sei noch der Fingerabdrucksensor erwähnt, der ins Display integriert wurde und sowohl schnell als auch zuverlässig funktioniert. Meine riesigen Bratpfannen-Hände hätten sich allerdings darüber gefreut, wenn Xiaomi den Sensor etwas weiter oben platziert hätte.

HyperOS noch ohne Fokus auf KI Nanu, wo sind denn die ganzen KI-Tricks? Wir sehen hier Android 14 und HyperOS 1.0 auf dem Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G – aber die AI-Features, die auf dem Plus-Modell am Start sind, fehlen hier fast komplett. Der Blick auf die Software ist einigermaßen ernüchternd. Das liegt dabei gar nicht mal an der wieder reichlich vorhandenen Bloatware. Die vorinstallierten Programme überraschen ja niemanden mehr. Aber es ist schon schade, dass hier immer noch Android 14 vorinstalliert wird. Von den versprochenen drei großen Android-Updates und den Sicherheitsupdates für vier Jahre wird also zeitnah schon das erste Jahr fürs Android-15-Update weggeknabbert. HyperOS präsentiert sich im gewohnten Look. / © nextpit Zunächst gab es in Sachen KI nicht wirklich viel zu vermelden: Im Gegensatz zum Plus-Modell fand ich hier zunächst lediglich die Google-Funktionen Circle to Search sowie Gemini Live vor. Seit dem Januar-Software-Update sind aber auch AI Expansion und AI Erase 2.0 am Start, die ich mir allerdings manuell aufs Gerät holen musste. Noch ein Unterschied zum Redmi Note 14 Pro+: In den Einstellungen findet Ihr hier keinen eigenen Punkt für die KI-Anwendungen. Nicht falsch verstehen – sooo unfassbar unverzichtbar sind die Xiaomi-eigenen KI-Features nun nicht. Aber es wundert mich schon, dass man sie nicht aufs immerhin zweitteuerste Smartphone der aktuellen Redmi-Note-Reihe bringt. Warten wir es mal ab, denn das Android-15-Update und mit ihm HyperOS 2.0 dürften noch im Frühling am Start sein. Vielleicht sieht das mit der KI dann doch ein wenig anders aus als jetzt. Wer diese KI-Funktionen aber eh nicht vermisst, findet mit HyperOS das gewohnt vielseitige und granular anpassbare OS-Overlay vor.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G mit ordentlicher Hauptkamera 200 MP bei der Hauptkamera führen das Kamerasystem des Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G an. Dagegen fallen die weiteren Sensoren erwartungsgemäß ab. Für Gelegenheits-Knipser ist die Hauptkamera wirklich ordentlich und der Preisklasse absolut angemessen. Ich komme mir wie eine springende Schallplatte vor: Wieder das erwartbare (wenn auch gute) Display, wieder eine Menge Bloatware, wieder kein kabelloses Laden und ja – wieder einmal eine Dreifach-Cam, die uns mit einem 2-MP-Makro-Sensor ins Gesicht lacht. Ich verstehe im Jahr 2025 die Existenz dieses miserablen Sensors nicht und kann mir nur zwei Erklärungen vorstellen: Man verbaut das Ding, weil man dann eine Kamera mehr bewerben kann. Oder es ist eine schräge Art von Tradition und Kamera-Folklore, die ich nicht verstehe. Das Kamerasystem präsentiert sich mittig und im "Herdplatten"-Design. / © nextpit Aber sei es drum: Die Hauptkamera überzeugt mich durchaus. Lasst Euch von den 200 Megapixeln nicht blenden, denn natürlich finden wir keinen Flaggschiff-Sensor vor. Aber mir gefallen die Bilder, die ich tagsüber knipsen konnte, und auch nachts, mit Unterstützung des Night-Modes, waren schöne Schnappschüsse dabei. Nachts müsst Ihr natürlich hinnehmen, dass Euch die tagsüber vorhandenen Details flöten gehen und die Bilder sich verrauschter präsentieren. Dennoch gefällt mir das ganz gut, weil die Bilder im Nachtmodus nicht übertrieben aufgehellt werden. Bei manchen Bildern fehlt es mir nachts an der Farbtreue, aber das passiert Euch beim Utraweitwinkel (mit 8 MP) leider manches Mal auch tagsüber. Insgesamt performt die 8-MP-Knipse exakt so, wie man sie erwarten darf. Ich vermisse da ein wenig die Schärfe, finde aber, dass zumindest die Verzerrungen an den Rändern schön kaschiert bzw. korrigiert werden. Für Nachtaufnahmen empfiehlt sich der Ultraweitwinkel eher nicht. Zu viele verwaschene Resultate, zu wenig Details und ein oftmals gelbstichiges Bild trüben da den Foto-Spaß. Insgesamt hat sich gegenüber dem Vorjahresmodell Redmi Note 13 Pro 5G (Test) nicht sonderlich viel getan. Lediglich die Front-Cam erhielt ein Update von 16 auf 20 MP. Werft einfach mal einen Blick auf unsere Galerie, um Euch selbst einen Eindruck der Sensoren zu verschaffen. Und seid nicht zu enttäuscht, wenn Ihr keine Bilder der 2-MP-Makro-Unverschämtheit findet. Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Der Zoom beweist: Die Truppe ist konzentriert und schaut fast komplett in die Kamera. © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera, Zoom x 2 © nextpit Hauptkamera, Zoom x 4 © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Selfie © nextpit Selfie mit Porträtmodus © nextpit Hauptkamera ohne Nachtmodus © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus © nextpit Ultraweitwinkel ohne Nachtmodus © nextpit Ultraweitwinkel mit Nachtmodus © nextpit Hauptkamera ohne Nachtmodus © nextpit Die Fotos mit Nachtmodus geraten besser, sind dabei aber nicht so künstlich aufgehellt. © nextpit Hauptkamera ohne Nachtmodus © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus © nextpit Hauptkamera ohne Nachtmodus © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus © nextpit

Doch, die Akkulaufzeit passt! Der Akku hat um übertrieben reichliche 10 (!) mAh zugelegt auf nunmehr 5.110 mAh. Okay, die Kapazität ist also nicht angewachsen, aber die Akkulaufzeit präsentiert sich sehr ordentlich. Geladen wird mit 45 W, kabelloses Laden wird wieder nicht unterstützt. Auch beim Akku sind die Redmi-Notes im Gleichmarsch unterwegs. Also auch hier finden wir im Plus-Modell 5.110 mAh vor. Der PCMark-Akku-Test wirft uns bei der Nutzung des 120-Hz-Modus eine Akkulaufzeit von 12 Stunden und 44 Minuten raus. Das ist besser als besagtes Plus-Modell (knapp über 11 Stunden) und auch besser als beim Vorgänger (12 Stunden, 20 Minuten). Das ist echt ordentlich und im Alltag bewährt sich das Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G als echter Dauerläufer. Bei durchschnittlichem Einsatz solltet Ihr zwei Tage komplett überstehen, bis Ihr zur nächsten Steckdose hechten müsst. Schade, aber nicht überraschend: Kabelloses Laden wird nicht unterstützt. / © nextpit Da ist es auch verschmerzbar, dass es auch bei diesem Device nicht die Möglichkeit gibt, kabellos zu laden. Enttäuschender finde ich da schon, dass der Lade-Speed gegenüber dem Vorgänger von 67 auf 45 W gedrosselt wurde. Stört mich nicht übertrieben, aber es ist dennoch unverständlich für mich. Sei es drum: In etwa einer Stunde habt Ihr die Kiste wieder komplett auf 100 Prozent aufgeladen. Also vorausgesetzt, Ihr habt auch ein Ladegerät. Bei meinem Testgerät war der Charger inklusive, aber so wie ich Xiaomi verstehe, ist der regulär nicht mehr im Lieferumfang enthalten.

