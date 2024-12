Wenn Ihr Euren Kindern noch kein Smartphone zu Weihnachten schenken, die Kleinen aber trotzdem spielerisch an die digitale Welt heranführen wollt, ist die XPLORA Let's Go Smartwatch ein guter Mittelweg. Was Ihr genau von der Uhr erwarten dürft? Das verraten wir Euch jetzt.

Ein Smartphone bringt viele Nachteile für die Jüngsten mit sich, allen voran vermutlich Social Media. Allerdings gibt es auch einige Vorteile. So könnt Ihr den Nachwuchs beispielsweise immer erreichen und über Standortapps überprüfen, wo sich die Kids aufhalten. Die XPLORA Let's Go Smartwatch vereint all diese Funktionen – und noch mehr. Ob das Gadget das Zeug zur Smartphone-Alternative hat?

So funktioniert die Smartwatch für Kinder

Die smarte Uhr ist darauf ausgelegt, Euch als Familie miteinander zu vernetzen – und das ganz ohne Internetzugang für Eure Kinder. Als Eltern habt Ihr die volle Kontrolle: Über die XPLORA Eltern-App könnt Ihr zahlreiche Einstellungen vornehmen und so festlegen, mit wem Euer Kind kommunizieren darf. Dank einer SIM-Karte kann die Uhr sowohl Anrufe tätigen als auch empfangen. So könnt Ihr Euer Kind jederzeit erreichen, und umgekehrt gilt das natürlich genauso. Ein besonderes Sicherheitsfeature ist der SOS-Knopf: Wird er für fünf Sekunden gedrückt, ruft die Uhr automatisch Euch und ein weiteres Familienmitglied an. Zusätzlich erhaltet Ihr über eine Push-Nachricht auf Eurem Smartphone den aktuellen Standort Eures Kindes.

Affiliate Angebot XPLORA Let's Go Smartwatch

Ihr könnt außerdem sogenannte „Sichere Bereiche“ definieren, wie etwa die Schule. Betritt oder verlässt Euer Spross diesen Bereich, werdet Ihr umgehend benachrichtigt. Für störungsfreie Unterrichtsstunden sorgt der „Schulmodus“. Dann zeigt die Smartwatch lediglich die Uhrzeit an, während Anrufe und Nachrichten blockiert werden.

Spiel und Spaß inklusive

Die Uhr bringt auch eine spielerische Komponente mit: Ein Schrittzähler motiviert Euer Kind, sich zu bewegen. Für jeden Schritt sammelt es sogenannte Xplora Coins, die auf einer speziellen Plattform eingelöst werden können. Dort gibt es kindgerechte Inhalte, wie Spiele, neue Ziffernblätter oder Klingeltöne, die mit den gesammelten Coins „gekauft“ werden können. So lernen Kinder spielerisch den Umgang mit digitalen Tools – und Ihr behaltet die Kontrolle über die Inhalte.

Die Smartwatch ist kinderleicht über den Touchscreen zu bedienen und hält mit ihrem 900-mAh-Akku bis zu 72 Stunden im Standby-Modus durch. Mit der integrierten Kamera können Kinder Momente und Erlebnisse festhalten. Eine Nano-SIM mit Telefon-, SMS- und Datenflat wird benötigt, wobei der Datenverbrauch der Uhr laut Hersteller sehr gering ist. Dank ihres spritzwassergeschützten Designs und eines Silikonarmbands ist die 4,8 cm breite Uhr ideal für den Alltag Eurer Kinder.

Fazit: Eine smarte Lösung für Kinder und Eltern

Für 99 Euro bietet die XPLORA Smartwatch eine erschwingliche Alternative zum Smartphone – und bei MediaMarkt gibt es sie sogar versandkostenfrei. Die Uhr ist in den Farben Schwarz*, Blau* und Pink* erhältlich.

Die vielseitigen Funktionen der Smartwatch können Euch als Eltern ein beruhigendes Gefühl geben, während Eure Kinder erste Erfahrungen mit Technik machen – ganz ohne Social Media oder ständigen Internetzugang. Besonders für Familien, die das erste Smartphone noch hinauszögern möchten, kann die XPLORA Smartwatch eine gute Wahl sein.

Würdet Ihr Eurem Kind eine solche Smartwatch kaufen oder lieber direkt ein Handy? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und MediaMarkt. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.