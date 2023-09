200 Euro Wechselbonus: o2-Deal zum iPhone 14 Pro mit sattem Rabatt!

Das Apple iPhone 14 Pro zählt nicht gerade zu den günstigsten Smartphones, die Ihr Euch kaufen könnt. Doch bei o2 bekommt Ihr derzeit ein wirklich spannendes Angebot, vor allem dann, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Denn aktuell gibt es hier satte 200 Euro Wechselbonus, die Ihr bei Abschluss eines Neuvertrages erhaltet. Wie sich das auf die Kosten auswirkt und wie viel Ihr für das Apple-Flaggschiff mit passendem Tarif zahlt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Seit heute, dem 07.09., erhaltet Ihr bei o2 einen ganz besonderen Bonus. Denn für Tarifwechsler von anderen Providern gibt es jetzt eine Gutschrift über 200 Euro, die mit Euren monatlichen Tarifgebühren verrechnet werden. Dadurch entstehen wirklich interessante Angebote, wie das Apple iPhone 14 Pro mit dem o2 Mobile M zeigt.

Affiliate Angebot Apple iPhone 14 Pro Mit o2 Mobile M | 25 GB Datenvolumen | 5 GB Datenvolumen jährlich | 36 Monate Mindestlaufzeit | 5G | 200 Euro Wechselbonus Tarifvergleich

Das Apple iPhone 14 Pro ist ohne jeglichen Zweifel eines der besten Smartphones, dass Ihr Euch derzeit kaufen könnt. Mit einem herausragenden 120-Hz-Bildschirm, den Ihr nur bei den Pro-Modellen findet, der Dynamic Island und dem neuen Apple A16 Bionic ist auch mein Kollege Fabi in seinem Test zum iPhone 14 Pro komplett überzeugt.

Lohnt sich das o2-Angebot zum iPhone 14 Pro?

Wie bereits erwähnt, schließt Ihr bei diesem Deal einen Handyvertrag im Netz des Providers ab. Dabei handelt es sich um den beliebten Mobile M mit 25 GB Datenvolumen, das dank "grow-Effekt" jährlich um 5 GB steigt. In unserem Angebot bindet Ihr Euch 36 Monate an den Anbieter, könnt für höhere monatliche Kosten allerdings auf die kürzere Laufzeit mit 24 Monaten wählen. Außerdem surft Ihr mit maximal 300 MBit/s durch das 5G-Netz der Telefónica. Doch gerade der Wechselbonus macht das Angebot erst so richtig spannend.

o2-Deal im Überblick Eigenschaft Apple iPhone 14 Pro Tarif o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 36 Monate Monatliche Tarifkosten 49,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,99 Euro Gesamtkosten 1.845,62 Euro Wechselbonus 200,00 Euro Reguläre Gerätekosten 1.048,99 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 24,86 Euro Zum Angebot*

Der Wechselbonus unterliegt einigen Voraussetzungen. So muss die Rufnummer natürlich erfolgreich portiert werden. Außerdem muss Euer vorheriger Vertrag mindestens 3 Monate bestanden haben und anschließend bekommt Ihr das Geld nicht direkt auf Euer Konto, sondern Ihr erhaltet über 16 Monate einen Rabatt von monatlich 12,50 Euro. Dabei sind zudem Wechsel von Blau, Ay Yildiz und anderen Telefónica-Anbietern vom Bonus ausgeschlossen.

An und für sich ist der Deal durch den Wechselbonus definitiv spannend. Ihr zahlt fast die Hälfte der Zeit eine Tarifgrundgebühr von 37,49 Euro statt der angegebenen 49,99 Euro. Auch die effektiven Kosten sind verhältnismäßig gering, wenn Ihr bedenkt, dass Euch der Tarif ohne Smartphone bereits 32,99 Euro im Monat kostet. Besonders Apple-Fans und Umsteiger dürften bei diesem Deal also auf Ihre Kosten kommen. Dennoch bleibt auch hier zu sagen, dass iPhones nun mal nicht gerade günstig sind und sich das so schnell wohl nicht ändert.

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind 200 Euro Wechselbonus interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!