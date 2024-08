Amazon bietet Euch derzeit einen 4K-Fernseher für weniger als 500 Euro an. Die Rede ist hierbei vom Hisense E7KQ Pro in der 55-Zoll-Variante. Der QLED-TV dürfte vor allem für Gamer wirklich interessant sein. Grund ist, dass Eure Playstation 5 dank der HDMI-2.1-Ports und eines 144-Hz-Displays voll zur Geltung kommen kann. Wir haben uns das Angebot genauer für Euch angeschaut.

Seit einiger Zeit ist Hisense auch in Deutschland angekommen und zählt hierzulande zu den beliebtesten Smart-TVs (zur Kaufberatung). Grund dafür sind nicht nur die verhältnismäßig geringen Preise, sondern auch die gute Technik, die sich in den Flimmerkisten verbirgt. Ein solches Modell ist auch der Hisense E7KQ Pro, den Ihr in der 55-Zoll-Fassung gerade für 499 Euro bei Amazon abgreifen könnt. Günstiger ging es hier bisher nicht.

Hisense E7KQ: 4K-TV für unter 400 €

Der Hisense E7KQ Pro bietet starke Technik zum kleinen Preis. / © Hisense

Der Hisense E7KQ ist mit seinem QLED-Panel, einer 4K-Ultra-HD-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz ein echtes Multi-Talent. Sowohl Serien-Fans als auch Gamer kommen hier voll auf Ihre Kosten. Letztere dürfen sich auch über AMD FreeSync Premium und eine Latenzzeit von 8 ms freuen. Außerdem finden sich folgende Anschlüsse auf der Rückseite:

1x USB 3.0

1x USB 2.0

2x HDMI 2.0

2x HDMI 2.1

HDMI ARC Support vorhanden (eARC)

1x Ethernet RJ45

1x S/PDIF-Schnittstelle

3.5-mm-Kopfhörerausgang

1x AV-Input

Für natürliche Bilder sorgen die maximale Helligkeit von 400 Nits in Verbindung mit der 8-Bit-Farbtiefe, während HDR10+, Dolby Vision und HLG das Fernsehbild noch einmal aufwerten. Der Hisense ist zudem mit Apple AirPlay 2, Chromecast und Miracast kompatibel, wodurch Ihr sogar Eure Smartphone-Inhalte problemlos auf dem Smart TV darstellen könnt. Als Betriebssystem setzt der Hersteller auf Vidaa, das auf Android TV basiert.

Der 4K-TV ist natürlich nicht Fehlerfrei. Soll heißen, dass Ihr besser nicht zu schräg vor dem Fernseher sitzt, da der Betrachtungswinkel recht eng ist. Auch der Kontrast ist nicht unbedingt berauschend und der Energieverbrauch ist höher, als bei anderen LED-Panels. Ebenso sind zu helle Räume nicht gerade der gewohnte Platz für den E7KQ, da hier das Bild etwas schlechter zu sehen ist.

So gut ist das Amazon-Angebot wirklich

Der Versandriese verscherbelt den Fernseher bereits seit einigen Tagen für 499 Euro. Es handelt sich hierbei um den aktuellen Bestpreis. Das nächstbeste Angebot bekommt Ihr im Netz gerade bei Galaxus. Allerdings verlangt der Händler bereits 566 Euro für den 55-Zoll-Fernseher. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt allerdings, dass es das Gerät in der vergangenen Zeit zweimal zu rund 342 Euro gab. Dabei handelt es sich jedoch um Angebote von Resellern.

In einem Shop, wie Amazon, gab es den Hisense E7KQ Pro bisher nicht günstiger. Noch im Juli lag der Bestpreis bei 539 Euro und ist jetzt nochmal um 40 Euro gefallen. Seid Ihr also auf der Suche nach einem Smart TV, der sich sowohl für Fernsehabende als auch zum Zocken eignet und wollt nicht direkt LG-Preise zahlen, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut beraten. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, da Amazon keine Angabe zur Laufzeit gemacht hat, wodurch das Angebot jederzeit enden kann.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Hisense gemacht? Was haltet Ihr von dem chinesischen Hersteller? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!