AGM Mobile präsentiert mit dem H6 ein leichtes und robustes Smartphone

Der Hersteller AGM Mobile hat mit dem H6 ein neues und robustes Android-Smartphone in Deutschland auf den Markt gebracht. Dabei eignet sich das Handy vor allem für Menschen, die gerne in der Natur unterwegs sind, da es unter anderem nach IP69K zertifiziert ist. Außerdem ist das H6 deutlich dünner und leichter als vergleichbare Modelle.

Das Smartphone zählt zweifellos zu den wichtigsten Begleitern im Alltag und so möchten wir es auch nicht missen, wenn wir uns tief in den Bergen befinden. Leider sind die meisten Handys recht anfällig für Displaybrüche, wodurch sich für Outdoor-Fans häufig ein robusteres Modell lohnt. Diese sind jedoch meistens recht klobig und schwer. Der Hersteller AGM Mobile hat mit dem H6 nun jedoch ein dünnes und recht leichtes Modell gelauncht und bietet es derzeit mit einem Rabatt von 20 Prozent an.

Affiliate Angebot AGM H6 Robustes Smartphone mit ultradünnem und leichtem Design jetzt mit 20 Prozent Rabatt sichern!

Das AGM H6 ist mehr als nur robust

Mit einer Dicke von gerade einmal 10,75 mm und einem Gewicht von 240 g ist das AGM H6 wirklich handlich. Dennoch ist das Smartphone durch ein lückenloses Design, einen verbesserten Kantenschutz und abgedichteten Anschlüssen extrem widerstandsfähig. Zusätzlich erwarten Euch hier Zertifizierungen nach IP68 gegen Staub und Wasser sowie nach IP69K, welche den Schutz vor heißem Wasser und Hochdruck bestätigt.

Das AGM Mobile H6 kann nicht nur bei der Robustheit und dem ultradünnen Design punkten. / © AGM Mobile

Auch die Leistung des Smartphones kann sich sehen lassen. Der Hersteller setzt als Prozessor auf den Unisoc Tiger 606, der mit 8 GB integriertem RAM, 8 GB adaptivem RAM und 256 GB internem Gerätespeicher punkten kann. Das duale Kamerasystem auf der Rückseite verfügt zudem über eine 50-MP-Haupt- und einer 2-MP-Makro-Kamera. Weiterhin kann das 6,56 Zoll große Display die darzustellenden Bilder mit 90 Hz wiederholen.

Verfügbarkeit des neuen AGM H6

Das robuste Smartphone bekommt Ihr ab sofort im AGM-Shop oder bei Amazon. In beiden Fällen gibt es 20 Prozent Rabatt und somit zahlt Ihr nur noch 249 Euro. Denkt allerdings daran, dass Ihr bei Amazon den Code "69R564FD" eingebt, um den Rabatt zu erhalten. Seid Ihr auf der Suche nach einem robusten und leistungsfähigen Smartphone, ist das AGM H6 eine gute und günstige Wahl.

Was haltet Ihr von dem neuen AGM H6? Sind robuste Smartphones interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!