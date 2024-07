Aldi verschleudert Werkzeug: Bis zu 71 % Rabatt sichern!

Egal ob Hobbyheimwerker oder lose Schrauben – hochwertiges Werkzeug sollte in jedem Haushalt vorhanden sein. Glücklicherweise bieten Discounter wie Aldi immer wieder interessante Angebote zu solchen Geräten an. Derzeit gibt es im Online-Shop des Händlers gleich meherere Schnäppchen von Scheppach für Euch. Wir haben uns das Ganze einmal genauer angeschaut.

Akku-Schlagschrauber zum Spitzenpreis bei Aldi

Richtig spannend ist derzeit der Rabatt beim Akku-Schlagschrauber BC-IW350-X, der Euch inklusive Akku und Ladegerät normalerweise 249,90 Euro kostet. Bei Aldi zahlt Ihr für kurze Zeit nur noch 69,99 Euro, was einer Ersparnis von 71 Prozent entspricht. Ohne Akku und Ladegerät zahlt Ihr knapp 45 Euro für den Scheppach IW350-X*, was laut Aldi 69 Prozent Rabatt auf den UVP entspricht.

Der 1,7 Kilogramm schwere Akku-Schlagschrauber ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und bietet zwei wählbare Drehmomentstufen: 180 und 350 Nm. Das maximale Losbrechmoment gibt der Hersteller mit 370 Nm an. Natürlich könnt Ihr zwischen einer Rechts- und Linkslauf-Funktion wählen und es steht eine integrierte LED-Leuchte zur Nutzung bereit. Eine Quick-Stopp-Funktion im Linkslauf sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, sobald die Schraube gelöst ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.

Weitere Werkzeug-Angebote für Baustellen-Profis

Noch mehr Aufsehen lässt sich mit dem Scheppach Akku-Bohrhammer 2,2 J BC-RHD230-X für 89,99* statt 179,95 Euro und dem Scheppach SDS Max Abbruchhammer AB1500X* den Ihr gerade ebenfalls für 89,99 Euro schießen könnt. Damit Euch nicht langweilig beim Werkeln wird, könnt Ihr Euch das DAB+ Baustellenradio von Blaupunkt* sichern, das Aldi ab Sonntag inklusive Bluetooth-Streaming-Funktion für 89,99 Euro statt 149,95 Euro verkauft.

Plant Ihr hingegen größere Umbauarbeiten, könnt Ihr Euch auch einen Diesel-Generator mit Elektrostart* und einer maximalen Ausgangsleistung von 5.000 W bei Aldi sichern. Hierfür werden allerdings auch 1.149 Euro fällig.

In allen Fällen könnt Ihr via Kreditkarte (Mastercard / Visa), Paypal oder über Klarna zahlen. Entscheidet Ihr Euch für letztere Methode, ist bei allen hier genannten Produkten auch eine zinsfreie Zahlung in drei Raten möglich. Einmalig kommen zudem 5,95 Euro an Lieferkosten hinzu. Nur der Diesel-Generator ist mit einmaligen Lieferkosten in Höhe von 45,90 Euro verbunden, weil hier eine Zustellung per Spedition erfolgt. Auf alle Produkte von Scheppach gibt es fünf Jahre Garantie, beim Baustellenradio von Blaupunkt sind es zwei Jahre.

Weitere aktuelle Angebote von Aldi

Neben den Werkzeugen bietet Euch Aldi auch weitere Top-Angebote an. So gibt es etwa einen Gasgrill von Landmann für 219 Euro* und auch Marken-Kopfhörer für knapp 20 Euro* finden sich im Portfolio des Discounters. Ferner offenbart sich weiteres Discount-Potenzial bei zwei 4K-UHD-Fernsehern von Grundig zum Spitzenpreis*.

