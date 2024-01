Android-Tablet zum Schleuderpreis: Honor Pad 8 erstmals im Angebot!

Mit dem Honor Pad 8 feierte der Hersteller 2022 sein Tablet-Debüt in Deutschland. In den letzten Monaten ist der Preis für das Tablet ordentlich gefallen und erreicht derzeit einen neuen Bestpreis im Shop des Herstellers. Denn hier bekommt Ihr das Pad 8 jetzt für 179,91 Euro angeboten. Warum sich dieser Deal lohnt und was das Tablet auf dem Kasten hat, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.