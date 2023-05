Apple iPad Ultra mit M3-Pro-Prozessor?

Das Apple iPad Ultra kommt wohl mit einem sehr leistungsstarken Prozessor

Derzeit wird angenommen, dass Apple im nächsten Jahr zwei iPad Pro Modelle ankündigen wird: ein 11 Zoll und 13 Zoll großes Tablet. Jetzt stellt sich jedoch heraus, dass noch ein weiteres Modell in der Pipeline sein dürfte: das noch größere und hochwertigere Apple iPad Pro, bzw Apple iPad Ultra. Der Name ist noch nicht final bekannt.

Laut dem Informanten "TechReve" wird Apple ein 14 Zoll großes iPad Ultra vorstellen, das mit einem noch nicht angekündigten M3-Pro-Prozessor ausgestattet ist. Sollte dies der Fall sein, wäre es das erste Mal, dass ein leistungsfähigeres Apple M-SoC (System on a Chip) seinen Weg in die iPad-Tablets findet. Apple hat in den letzten Jahren nur eine Basisversion des Chips in seinen Tablets verwendet.

Es wird erwartet, dass derselbe Prozessor auch die MacBook-Reihe des nächsten Jahres antreiben wird. Es gibt noch keine Details darüber, wie dieser Chip funktioniert und welche Verbesserungen in Bezug auf Verarbeitung und Grafik er gegenüber dem Apple M2 Pro bietet.

Der Apple Pencil ist eine große Hilfe bei der Arbeit mit DaVinci Resolve auf dem iPad.

Läuft bald Final Cut Pro auf dem iPad Ultra?

Die Quelle hat auch gesagt, dass für das nächste Jahr eine Überarbeitung des iPadOS und das Hinzufügen wichtiger Funktionen geplant ist. Demnach sollen einige der exklusiven macOS-Apps und -Programme zur gleichen Zeit auch auf Apples zukünftigem iPadOS erscheinen.

Es ist nicht das erste Mal, dass solche Details über macOS-ähnliche Funktionen auf dem iPad auftauchen. Letztes Jahr wurde berichtet, dass Apple an einem hybriden Betriebssystem arbeitet, das Desktop-Funktionen mit iPadOS verbinden soll. Was jedoch sicherer ist, ist die Möglichkeit, dass Hardware beschränkte Apple-Apps wie Final Cut Pro in naher Zukunft auf das Apple iPad kommen.

Neben dem M3-Pro-Chipsatz soll das iPad Pro/Ultra 2024 mit OLED-Displays ausgestattet sein, was zu einem dünneren Rahmen und Formfaktor der Geräte führen würde. Mit diesen Upgrades könnte Apple auch neue und überhöhte Preise für seine Slates verlangen.

