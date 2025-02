Seit letztem Jahr kursieren Berichte, dass Apple das iPhone SE der vierten Generation auf den Markt bringen wird, aber das Gerät ist noch nicht aufgetaucht. Zu Beginn dieses Jahres deuteten glaubwürdige Quellen auf eine Veröffentlichung im ersten Quartal hin. Der bekannte Apple-Insider Mark Gurman sagte ursprünglich eine Veröffentlichung in dieser Woche voraus. Inzwischen hat er seine Prognose jedoch auf nächste Woche korrigiert, was sich mit Apples neuesten Teaser deckt.

Apples Markteinführung am 19. Februar: Ein neues iPhone im Anmarsch?

Tim Cook, CEO von Apple, hat in einem Beitrag auf X (früher Twitter) mit dem Titel "Apple Launch" eine bevorstehende Ankündigung für Mittwoch, den 19. Februar, angekündigt. Neben dem Teaser schrieb er: "Macht Euch bereit, das neueste Mitglied der Familie kennenzulernen".

Der Beitrag enthält einen kurzen animierten Clip mit einem metallisch schimmernden Apple-Logo, das von einem schwachen Heiligenschein umgeben ist. Apple hält sich zwar noch bedeckt, was die Details angeht, aber der Teaser hat die Spekulationen darüber angeheizt, was kommen wird.

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Angesichts der anhaltenden Gerüchte um das iPhone SE der nächsten Generation scheint es wahrscheinlich, dass Tim Cook das iPhone SE 4 andeutet - möglicherweise unter einem neuen Namen, wie z. B. iPhone 16E. Die aktualisierte Vorhersage von Gurman untermauert die Vermutung, dass Apple ein neues iPhone ankündigen wird.

Was vom iPhone SE 4 zu erwarten ist

Durchgesickerte Renderings deuten darauf hin, dass das iPhone SE 4 ein komplett überarbeitetes Design haben wird, das sich vom veralteten Look des iPhone SE (2022) abhebt. Wir erwarten, dass das neue Modell ein gekerbtes Display und ein flacheres Gehäuse haben wird, das an das klassische iPhone 4 erinnert.

Die Gerüchte deuten außerdem auf die folgenden wichtigen Verbesserungen hin:

A18-Chipsatz mit 8 GB RAM, der die Apple Intelligence-Funktionen ermöglicht

48-MP-Rückkamera für verbesserte Fotografie

Möglicherweise höhere Preise als beim Vorgänger aufgrund der verbesserten Hardware

Neue iPads und MacBooks im Anmarsch?

Obwohl das iPhone SE 4 das am meisten erwartete Gerät ist, deuten Berichte darauf hin, dass Apple auch neue iPads und MacBooks vorstellen könnte. Es gibt Anzeichen dafür, dass die iPad-Lagerbestände in den Geschäften schrumpfen, was auf eine bevorstehende Auffrischung der Standard-iPad-Reihe hindeutet.

Außerdem gibt es Gerüchte, dass Apple neben dem neuen iPhone SE auch das M3 iPad Air und sogar ein M4 MacBook Air vorstellen könnte. Interessanterweise hat das ringförmige Apple-Logo im Teaser auch eine Ähnlichkeit mit dem AirTag, was zu Spekulationen führt, dass Apple endlich den längst überfälligen AirTag 2 vorstellen könnte. Aber wer weiß das schon so genau?

Bisher hat Apple noch keine Einladungen zu Veranstaltungen verschickt, was darauf hindeutet, dass die Ankündigung eher über eine Pressemitteilung als über eine vollwertige Keynote erfolgen könnte. Aber in weniger als einer Woche werden wir es sicher erfahren.