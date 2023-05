Apple Mac Mini M2 Pro: Viel mehr Power für weniger Euros

Apple hat mit dem Mac Mini und dem M2-Chip ein echtes Kraftpaket geschaffen. Der Apple-Rechner spricht nicht nur Mac-Einsteiger an, sondern auch Menschen, die etwas mehr Power brauchen. Noch nie war der Einstieg in die Mac-Welt so gut und so günstig. Im NextPit-Test erklären wir, warum der Mac Mini für alle, die schon immer einen Mac probieren wollten, die richtige Wahl, warum mein Weg zur Arbeit so viel weniger beschwerlich ist und warum Apple uns wirklich überrascht hat.

Anschlüsse befinden sich alle auf der hinteren Seite, was im Handling manchmal nervig sein kann

Apple Mac Mini M2 : Design und Verarbeitung

Das Design des Mac Mini M2 (Pro) ist, wie man es von Apple gewohnt ist: minimalistisch schön, stilvoll und sehr hochwertig verarbeitet. Apple verwendet für das Gehäuse seines kleinen Rechners wiederverwertetes Aluminium und fertigt daraus ein kompaktes, schlankes Gehäuse in Form eines Quadrats. Da es aus einem Aluminiumblock gefräst ist, sind die Ecken und Kanten robust und solide und versprechen eine hohe Langlebigkeit.

Bei den Anschlüssen unterscheiden sich der Apple Mac Mini M2 und die Pro-Variante etwas. Während der Mac Mini M2 Pro vier Thunderbolt beziehungsweise USB-C-Anschlüsse hat, bietet die kleine Variante hier nur zwei solcher Steckplätze. Ansonsten sind die Anschlüsse aber gleich: Zwei USB-A-Ports, einen HDMI-2.0- und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss. Außerdem gibt einen 3,5 mm großen Kopfhöreranschluss, sowie einen SDXC-Kartensteckplatz.

Gerade bei den beiden letztgenannten Steckplätzen ist es ein ziemliches Gefummel, will man einen der beiden Ports für sich nutzen. Da eben alles aus (wahrscheinlich) ästhetischen Gründen hinten verbaut ist, kommt man nicht problemlos an die Anschlüsse ran und muss den Mac Mini entsprechend anheben, um das zu finden, was man gerade sucht. Nutzt man SD-Karten häufiger, empfiehlt sich eine Dockingstation.

Zukunftssicher, mit allen Anschlüssen, die man braucht. Aber nur schwer erweiterbar.

Der Mac Mini M2 Pro bietet 4 Thunderbolt-Anschlüsse, das kleinere Modell nur 2. / © NextPit

Gerade der Mac Mini M2 in der Pro-Version bietet mit seinen Anschlüssen echte Zukunftssicherheit. Es lassen sich bis zu drei Monitore anschließen. Die Thundbolt-Steckplätze geben dabei 6K bei 60 Hz aus, der HDMI 2.1 kann 8K mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz oder 4K mit 120 Hz. Optional lässt sich übrigens das Ethernet 10 GBit aufrüsten. Für alle, die also etwa ein Heimnetzwerk haben, können so kurzfristig Daten hin- und herschieben.

Wer übrigens selber gerne seine Rechner an späteren Zeitpunkten erweitern möchte, für den oder die ist der Mac Mini nichts. Sowohl die SSD, als auch der RAM und SoC sind fest verlötet. Man muss sich also schon beim Kauf gut überlegt haben, für welche Version des Mac Minis man sich entscheidet.