Den Apple Pen über iPad-Display aufladen

Die Einführung des kabellosen Ladens in Smartphones hat es möglich gemacht, kleineres Zubehör oder in manchen Fällen sogar größere Handys umgekehrt aufzuladen. Dies ist jedoch nur über die Rückseite des Telefons oder Tablets möglich, wo die elektromagnetischen Ladespulen installiert sind. Es hat sich herausgestellt, dass Apple an einer besseren Lösung gearbeitet hat, die das derzeitige kabellose Laden auf Steroide umsetzt.

Aufladen eines Stylus über das Display des Apple iPads

Das US-Marken- und Patentamt (USPTO) hat dem Apple ein neues Patent zugesprochen. Überraschenderweise bezieht sich die Anmeldung darauf, dass ein aktiver Stift oder ein Wearable wie eine Smartwatch über das Display des iPads aufgeladen wird, anstatt ihn während des Ladevorgangs magnetisch zu befestigen oder zu verstauen.

Bei dieser Methode werden elektromagnetische Induktionsspulen verwendet, die in einer oder mehreren Anordnungen unter dem Display des iPads angebracht werden. Gleichzeitig muss der Stift auch einen Induktionsempfänger haben, damit er jedes Mal, wenn der Nutzer mit ihm auf dem Bildschirm schreibt, von den Spulen des iPads aufgeladen wird.

Das Apple-Patent zeigt Induktionsspulen, die unter dem iPad-Display platziert sind, um den Stylus während der Benutzung aufzuladen. / © Patently Apple

Außerdem wurde in einer der Notizen erwähnt, dass der Stylus dem iPad auf intelligente Weise mitteilen kann, ob sein Akku voll aufgeladen ist. Daraufhin kann das iPad die Induktionsladung abschalten und die Stromzufuhr unterbrechen, um den Akku zu schonen.

Die Anwendung zeigt auch, dass die Einsatzmöglichkeiten nicht auf kleineres Zubehör wie einen Apple Stylus, AirPods-Kopfhörer oder eine Smartwatch beschränkt sind. Sie ist sogar so konzipiert, dass sie mit Smartphones funktioniert und den Akku eines iPhones auflädt, solange das iPad nicht in Gebrauch ist.

Obwohl die Idee hinter dieser Technologie leicht realisierbar ist, würde es wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis wir sie in einem tatsächlichen Apple-Gerät sehen könnten.

Was haltet Ihr von diesem Patent? Haltet Ihr es für eine bahnbrechende Funktion für das iPad? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.