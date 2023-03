Tim Cook macht Druck: Apple Reality One und Apple Reality Pro sollen noch 2023 erscheinen

Über die geplante Apple Reality One und Apple Reality Pro – basierend auf der neuen XR-Plattform – haben wir bei NextPit schon einige Male berichtet. Bislang waren die Planungen zu einem möglichen Release für 2024 vorgesehen. Nachdem aber Mitbewerber, Produkte wie die Meta Quest Pro und Vive XR Elite bereits präsentiert haben , macht Apple-CEO Tim Cook nun Druck. Die Apple Standalone-VR-Brillen müssen noch 2023 vorgestellt werden, so seine Forderung.

Apple Reality One und/oder Apple Reality Pro sollen noch 2023 erscheinen

Tim Cook scheint angesichts der aktuellen Markt-Situation der Kragen geplatzt zu sein, so berichtet die Financial Times (FT) aus nicht näher genannten Insider-Quellen. Im Speziellen soll es um das seit 2016 ambitionierte Projekt der Mixed-Reality-Headsets gehen. Wir haben bereits mehrfach über die unter dem Namen Apple Reality One und Apple Reality Pro geschützten Standalone-VR/XR-Brillen berichtet. Ein eigens entwickeltes Betriebssystem mit dem Namen "rOS" oder "realityOS" soll ebenfalls in Arbeit sein. Ebenfalls dürfte sich Apple nicht die Chance entgehen lassen, einen eigenen VR/XR-App-Store ins Leben zu rufen.

Auch NextPit ist bislang von einer frühesten Präsentation der Mixed-Reality Brille(n) im kommenden Jahr 2024 ausgegangen. Nun sollen aber laut dem Medienbericht der FT zufolge, Apple-CEO und COO Tim Cook und Jeff Williams, angesichts der Konkurrenz auf einen baldigen Start gedrängt haben. Neben der jüngst präsentierten Meta Quest Pro (gerade in der NextPit-Redaktion eingetroffen) von Mark Zuckerberg, hat jetzt auch HTC sein erstes All-in-One-MR-Headset mit der Vive XR Elite präsentiert.

Die Konkurrenz ist bereits wesentlich weiter

MaTT testet die preisgünstige Standalone-VR-Brille Pico 4. / © NextPit

Andere Hersteller wie die TikTok-Tochter Pico hat mit der ByteDance Pico 4 eine sehr preiswerte VR-Brille im Handel. Auch Google will gemeinsam mit Samsung und Qualcomm eine eigene Standalone-VR-Brille in Kürze präsentieren. Lenovo hat ebenfalls schon eine solche VR-Brille mit der ThinkReality VRX am Start, wenn gleich nur im Heimatland China. Ganz abgesehen davon, dass Meta-Gründer und CEO Mark Zuckerberg mit der Übernahme von Oculus und der Meta Quest 2 schon viele Jahre im VR-Business marktführend die gesamte potenzielle Kundschaft einsammelt.

Bei Apple wird es freilich nicht bei Preisen von 429 Euro starten. Hier ist von Preisen rund um 3.000 US-Dollar die Rede. Die Brille soll vom Design her an einer Art Ski-Brille erinnern und den "lästigen" Akku separat an ein Kabel gebunden außerhalb positionieren. Das Apple-Design-Team ist mit dem aktuellen Formfaktor noch nicht zufrieden und hatte den Launch erst für 2024 geplant. Tim Cook und Jeff Williams sollen nun erstmalig das Designer-Team überstimmt haben. Das soll laut Insider-Berichten zu Zeiten von Ikone Jony Ive nicht möglich gewesen sein.

Was haltet Ihr von dem "erneut" aufkeimenden Trend der VR/MR-All-in-One-Headsets? Ist Euch das Ganze noch zu teuer, zu klobig? Wartet Ihr darauf, dass die Technik einer AR-tauglichen Brille, die einer handelsüblichen Sehhilfe optisch gleicht oder seid Ihr bereits voll ausgestattet? Berichtet uns doch einmal in den Kommentaren!