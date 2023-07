Apple veröffentlicht erste Beta von iPadOS 17, watchOS 10 und macOS Sonoma

Lest auch: So installierst Ihr iOS 17 Beta auf dem Apple iPhone

Apple veröffentlicht diverse Betriebssysteme in der Beta-Version

Bereits auf der WWDC 2023 im Juni 2023 kündigte Apple größere Iterationen seiner verschiedenen Betriebssysteme und die Verfügbarkeit der Developer Beta an. Für iOS 17 fügte Apple zahlreiche neue Funktionen hinzu, wie z.B. Contact Posters, NameDrop, den Standby-Modus und Live Stickers. Neben neuen Apps wie Journal gibt es auch Updates für Visual Look Up und FaceTime für unterstützte Apple iPhone Modelle.

Das Gleiche gilt für iPadOS 17, das Produktivitätswerkzeuge und erweiterte Anpassungen für kompatible iPads und iPad-Pro-Modelle bietet. Ebenso können Nutzer:innen jetzt die watchOS 10 Beta mit aktualisierten App-Designs und Fitness+ auf ihren Apple Watches testen. Außerdem hat macOS Sonoma eine Handvoll Funktionen für Macs und MacBooks erhalten, darunter Presenter Overlay und interaktive Widgets.

Apple ermöglicht mehr Widget-Anpassungen in iPadOS 17 / © nextpit.com

Wenn Ihr Mitglied in Apples Software-Beta-Programm seid, könnt Ihr alle diese OTA-Updates (Over the Air) bereits installieren. Allerdings sind nicht alle Funktionen, die im Juni angekündigt wurden, in diesen Beta-Builds enthalten. Es wird daher erwartet, dass Apple die nächsten Versionen nach der ersten Beta von iPadOS 17, watchOS 10 und macOS Sonoma für eine größere Anzahl von Testern einführt.

Behobenes Rapid Security Response Update für iOS 16

Apple hat zusätzlich ein Rapid Security Response (RSR)-Update für iOS-16-Nutzer veröffentlicht. Der Sicherheitspatch mit der Versionsnummer iOS 16.5.1 wurde vor ein paar Tagen veröffentlicht, aber der iPhone-Hersteller zog ihn schließlich wieder zurück, nachdem Cupertino einräumen musste, dass die Firmware bestimmte Webseiten beim Browsen in Safari beschädigt. Mit einem neuen RSR-Release scheint das Problem nun behoben zu sein.

Die endgültigen Versionen von iOS 17, iPadOS 17 und watchOS 10 werden im Herbst 2023 verfügbar sein. Dies wird mit der Ankündigung des Apple iPhone 15 und der Apple Watch Series 9 zusammenfallen, obwohl es noch keine Bestätigung für das genaue Datum gibt.

Habt Ihr vor, die öffentliche Beta dieser Betriebssysteme zu installieren oder wartet Ihr lieber auf die endgültige und stabile Version? Teilt uns Eure Pläne gern in den Kommentaren mit.