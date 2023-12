Apple Vision Pro angeblich in wenigen Wochen bereits erhältlich

Einem aktuellen Medienbericht zufolge plant Cupertino die Apple Vision Pro in nur wenigen Wochen in den Handel zu bringen. Die Produktion soll bereits seit einigen Wochen auf Hochtouren laufen. Aber auch intern stellt der Verkaufsstart des Standalone-VR/XR-Headsets das Unternehmen vor große Herausforderungen.

Apple Vision Pro: Der Verkauf startet in Kürze!

Das erste Mixed-Reality-Headset von Apple wurde am 5. Juni 2023 auf der Keynote der WWDC 2023 offiziell vorgestellt. Die Apple Vision Pro war vom Stand weg das Gesprächsthema Nummer Eins und hat im Grunde nur positive Resonanzen erhalten – sehen wir einmal von dem angestrebten Preis von knapp 3.500 US-Dollar ab. Aber es soll ja auch noch ein "preiswerteres" VRHeadset von Apple geben.

Einem Medienbericht des New Yorkers Nachrichtenportals Bloomberg zufolge, ist man an zuverlässige Informationen gelangt, dass der Verkaufsstart der Apple Vision Pro unmittelbar ansteht. Weitere Details würden aus einer E-Mail stammen, welche Apple aktuell an die Entwickler versendet.

Ja, der Vision Pro sieht wirklich so aus, als sei sie für ein ganz individuelles, immersives Erlebnis konzipiert! / © Apple

Es wird von einem Verkaufsstart im Januar 2024 ausgegangen, wobei sich nicht klar verifizieren lässt, ob damit erst nur die USA oder auch andere Länder gemeint sind. Es heißt weiter, dass dem Massenmarkt im Februar 2024 das VR/XR-Headset verfügbar gemacht werden soll. Denn mit dem Verkaufsstart geht auch ein nicht zu vernachlässigender Aufwand einher. So muss nicht nur die Verkaufsfläche in den Apple Stores zur Präsentation des VR/XR-Standalone-Headsets bereitgestellt werden, sondern auch der Platz, um die Apple Vision Pro zu testen beziehungsweise vorzuführen.

In dem Zusammenhang durchaus interessant: Die besten Standalone-VR-Headsets, welche die nextpit-Redaktion getestet hat

Zusätzlich muss das Verkaufspersonal entsprechend auf das virtuelle Erlebnis und die Möglichkeiten der VR/XR-Brille geschult werden. Natürlich sollen auch die Korrekturlinsen bereits zum Verkaufsstart vor Ort sein, welche ebenfalls geschultes Personal benötigt. Alles in allem heißt es, würde der Verkaufsstart der Apple Vision Pro den Konzern vor große Herausforderungen stellen.

Zumindest hätten wir im Berliner Apple Store am Ku’damm ausreichend Fläche zur Verfügung, wovon ich mich gerade persönlich überzeugen konnte.

Wie sieht es bei Euch aus, jemand unseren Lesern der sich das Teil direkt zum Start hin kaufen wird? Ich würde gern mal vorbeikommen und das Headset testen :D Schreibt Eure Gedanken gern unten in die Kommentare.