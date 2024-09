Perfekt im Alltag und zum Schleuderpreis: ASUS Chromebook Plus CX34

Wenn Ihr noch nach einem zuverlässigen Begleiter im Alltag oder für die Uni sucht, haben wir hier was für Euch. Auf Amazon gibt es das Asus Chromebook Plus CX34 aktuell für nur 249 Euro statt der vom Hersteller ausgelobten 449 Euro. Was der Laptop Euch für den Preis bietet, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

So viel vorab: Für den Preis dürft Ihr natürlich keine Hochleistungsrakete erwarten. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch, den Asus an seine Chromebooks hat. Vielmehr sind sie speziell für Studierende und Menschen, die einen Laptop im Alltag benötigen, geschaffen.

Das kann der Laptop für 249 Euro

Im Inneren des Chromebooks steckt ein Intel-Core-i3-Prozessor mit einer CPU-Taktfrequenz von 1.2 GHz und sechs Prozessorkernen. Die Gamer unter Euch werden mit dem Laptop also vermutlich eher nicht glücklich, für normale Büroarbeiten ist er aber definitiv ausreichend. Weiterhin verbaut sind 8 GB DDR5-RAM und auch eine integrierte On-Bord-Grafikkarte findet sich hier. Auch hier gilt: Für den Alltag optimal, bei allem, was darüber hinaus geht, wird die Luft dünn.

Affiliate Angebot Asus Chromebook Plus CX34 14-Zoll-Bildschirmdiagonale | Intel Core i3 | 8 GB RAM | 128GB SSD | ChromeOS

Wenn Ihr Euch für das Chromebook entscheidet, gibt es laut Amazon für zwölf Monate das "Google One AI Premium"-Abo sowie Zugang zu Gemini Advanced gratis. On top kommen noch 2 TB Cloudspeicher, sodass Ihr den integrierten 128 GB Speicher des Laptops entlasten könnt. Nach zwölf Monaten verlängert sich das Abo automatisch und kostet dann 21,99 Euro. Denkt also an eine rechtzeitige Kündigung.

Ebenfalls bei Amazon: Bose SoundLink Max im Angebot

Mit einem 14-Zoll-Display und einem Gewicht von 1,4 kg lässt sich der Laptop überallhin mitnehmen. Ein 5,7 Zoll (ca. 14 cm) Touchpad und eine antimikrobielle Tastatur sorgen dafür, dass Ihr wirklich angenehm mit dem Laptop arbeiten könnt. Für klare Sicht sorgt dabei der 14-Zoll-Bildschirm, welcher mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln ausgestattet ist. Vorinstalliert ist das hauseigene Betriebssystem ChromeOS. Das Chromebook ist außerdem mit einer ganzen Menge Anschlüssen wie HDMI 1.4-, USB(-C) und einer Audio-Kombibuchse versehen, um Euch eine größtmögliche Konnektivität zu bieten.

Unser Vergleich: So findet Ihr den besten Monitor für Euren PC

Besonders abgefahren: Das Chromebook soll die US MIL-STD-810H-Haltbarkeitsstandards erfüllen. Zu den Tests gehören unter anderem extreme Temperaturen, Staub und Stöße.

Fazit zum Chromebook Plus

Wenn Ihr bereit seid, ein paar Abstriche in puncto Leistung und Speicher zu machen, ist das Chromebook wirklich eine gute Wahl. Für den aktuellen Preis von nur 249 Euro sollte es auch in jedes (Studenten-)Budget passen. Es unterstützt Euch im Alltag zuverlässig und liefert eine solide Leistung. Wie immer bei Amazon lohnt es sich jedoch, nicht ewig zu überlegen und schnell zu sein. Denn wie lange das Angebot noch gilt, können wir nicht mit Sicherheit sagen.

Was haltet Ihr vom Chromebook Plus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!