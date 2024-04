Die besten Bluetooth-Kopfhörer mit ANC im Test und Vergleich

Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling im Over-Ear-Format lassen Euch Musik, Podcasts & Co. in Ruhe zu genießen, indem sie Umgebungsgeräusche ausblenden. Wir haben die wichtigsten Over-Ear-Kopfhörer mit ANC (Active Noise Cancelling), die 2024 erhältlich sind, getestet und verglichen. Unter den kabellosen Kopfhörern von Apple, Sony, Bose und Sennheiser findet sich auch unsere Empfehlung für Euch, die sich 2024 für Euch anbietet. Ausgewählt haben wir die Kandidaten für die Liste basierend auf der Audioqualität, der Geräuschunterdrückung und der Akkulaufzeit.

Die besten Bluetooth-Kopfhörer im Vergleich

Für diese Auswahl sich auf Bluetooth-Kopfhörer bezieht, die auf die Ohren aufgesetzt werden oder diese bedecken, im Gegensatz zu Ohrhörern, die in den Gehörgang gesteckt werden. Wenn Ihr eher zum Team In-Ear-Kopfhörer gehört, dann schaut Euch doch unsere Auswahl der besten In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer an. Alle Modelle in unserer Liste wurden ausführlich von uns getestet!

Kaufberatung: Darauf solltet Ihr beim Kauf von Bluetooth-Kopfhörern mit Noise Cancelling achten

Design des Bluetooth-Kopfhörers

Ohrumschließende Kopfhörer oder ohraufliegende Kopfhörer?

Ohrumschließend: Die Ohrmuscheln des Kopfhörers umschließen die Ohren. Dies bietet eine gute passive Geräuschisolierung.

Die Ohrmuscheln des Kopfhörers umschließen die Ohren. Dies bietet eine gute passive Geräuschisolierung. Ohraufliegend: Die Ohrmuscheln des Kopfhörers liegen über deinen Ohren. Dieses Design ist atmungsaktiver, filtert jedoch weniger Umgebungsgeräusche heraus und drückt auf die Knorpel, was bei langer Nutzung unangenehm sein kann.

Leder, Kunstleder oder Stoff?

Leder, Kunstleder oder Silikon: Diese Materialien sind weniger atmungsaktiv. Schweiß kann sich ansammeln und unangenehm werden.

Diese Materialien sind weniger atmungsaktiv. Schweiß kann sich ansammeln und unangenehm werden. Stoff: Das Material ist atmungsaktiver, verdreckt aber stärker. Die Ohrpolster müssen regelmäßig gereinigt oder sogar ersetzt werden, da sie den Schweiß aufnehmen.

Faltbarer oder starrer Aufbau?

Faltbar: Einfacher zu transportieren. Aber die Scharniere können quietschen oder Geräusche verursachen, wenn Ihr den Kopf bewegt.

Einfacher zu transportieren. Aber die Scharniere können quietschen oder Geräusche verursachen, wenn Ihr den Kopf bewegt. Starr: Eleganteres Design, aber weniger transportabel. Achtet zumindest darauf, dass Ihr die Ohrmuscheln flach zusammenklappen könnt, damit Ihr die Kopfhörer um den Hals tragen könnt.

Audioqualität des Bluetooth-Kopfhörers

Hi-Res-zertifiziert?

Klar, Hi-Res ist kein wirklicher Standard, sondern entspricht der Auflösung einer Audiodatei. Es gibt Dateiformate mit mehr oder weniger Auflösung. Hi-Res-Formate (FLAC, ALAC) haben eine höhere Auflösung und damit eine bessere Qualität als Nicht-Hi-Res-Formate (MP3, AAC). Drei Elemente, die Ihr beachten solltet.

Bit-Tiefe (bit depth)

Abtastrate (sample rate)

Bit-Rate (bit rate)

Bit-Tiefe (bit depth) Abtastrate (sample rate) Max. Bitrate MP3 16-bit 44,1 kHz 320 kbps CD-Qualität 16 Bit 44,1 kHz 1411 kbps Hi-Res 24 Bit 48 / 96 / 192 kHz 9216 kbps

Hi-Res bezeichnet also alles, was höhere Werte als "CD-Qualität" hat. Je höher diese Werte sind, desto weniger komprimiert ist der Sound und desto besser ist seine Auflösung oder Qualität. Aber die Datei ist auch größer. Daher ist ein guter Codec erforderlich, um den Verlust von Details bei der Übertragung über Bluetooth zu vermeiden.

Der Bluetooth-Codec

Die Übertragung von Audio über Bluetooth ist von Natur aus "lossy", also verlustbehaftet. Das Signal wird komprimiert, und das führt zu einem Verlust an Details und damit an Qualität. Je besser der Codec ist, desto weniger Kompression gibt es. Ideal ist ein "lossless" Codec, der nur sehr wenig Verlust verursacht. Ein bisschen Verlust gibt es aber immer.

Bit-Tiefe Abtastrate Maximale Bitrate Lossy/lossless? SBC 16 Bit 44,1 kHz 345 kbps lossy AAC 16 Bit 44,1 kHz 256 kbps lossy aptX 24-Bit 48 kHz 384 kbps lossy aptX HD 24 Bit 48 kHz 576 kbps lossy aptX Adaptive 24-Bit 96 kHz 420 kbps lossy aptX lossless 16 Bit 44,1 kHz 1200 kbps lossless (CD-Qualität), lossy (Hi-Res) LDAC 24-Bit 96 kHz 990 kbps lossless (CD-Qualität), lossy (Hi-Res) LHDC 24-Bit 96 kHz 900 kbps lossless (CD-Qualität), lossy (Hi-Res)

Der Frequenzgang

Der Frequenzbereich, den ein Audio-Kopfhörer wiedergeben kann. Die Werte liegen meist bei 20 bis 20.000 Hz, was dem entspricht, was das menschliche Ohr wahrnehmen kann. Je größer der Frequenzgang, desto mehr Spielraum habt Ihr, um den Klang über den Equalizer zu korrigieren und bestimmte subtilere Klänge in Songs wahrzunehmen.

Die Klangsignatur eines Bluetooth-Headsets

Ein Song besteht aus drei Hauptfrequenzbereichen: Bässe, Mitten und Höhen. Je nachdem, welche Frequenzen der Kopfhörer betont oder nicht betont, wird eine Kurve erstellt. Diese Kurve entspricht der Klangsignatur des Bluetooth-Headsets.

Am besten ist es, wenn Ihr einen Kopfhörer mit einer neutralen Klangcharakteristik (flache Kurve) habt, denn dann wird der Klang am genauesten wiedergegeben. Und er wird mit einem Equalizer leichter zu verändern sein. Aber man kann einen Charakterzug nicht vollständig über den Equalizer "auslöschen". Der Großteil der musikalischen Botschaft liegt in den Mitteltönen (Instrumente, Stimmen), bei einer V-förmigen Klangsignatur werden Höhen und Tiefen betont, um den Kopfhörer dynamischer klingen zu lassen.

Aktives Noise Cancelling von Bluetooth-Kopfhörern (ANC)

Kopfhörer nehmen Umgebungsgeräusche über Mikrofone auf und leiten sie umgekehrt an die Ohren weiter (man spricht von Phasenumkehr). ANC gleicht die Geräusche so aus, und Ihr hört sie nicht mehr.

Je mehr Mikrofone der Kopfhörer hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass das ANC wirksam ist. Eine manuell einstellbare Geräuschunterdrückung ist auch besser als eine rein automatische ANC.

Es gibt meist auch einen Transparenzmodus. Dieser verstärkt die Umgebungsgeräusche, damit Ihr Eure Umgebung bewusst wahrnehmen könnt, um Beispielsweise im Supermarkt zu bezahlen. Wie gut das klappt, hängt oft von der Art der Umgebungsgeräusche ab.

Die Funktionen von Bluetooth-Kopfhörern

Bei Bluetooth-Kopfhörern im Over-Ear-Format findet Ihr häufig die folgenden Funktionen:

Multipoint-Bluetooth: Ihr könnt Eure Kopfhörer mit mindestens zwei Geräten gleichzeitig koppeln.

Ihr könnt Eure Kopfhörer mit mindestens zwei Geräten gleichzeitig koppeln. Trageerkennung: Die Kopfhörer erkennen, wenn Ihr sie aufsetzt und vom Kopf nehmt, und können die Musik automatisch pausieren oder in den Standby-Modus schalten, um den Akku zu schonen.

Die Kopfhörer erkennen, wenn Ihr sie aufsetzt und vom Kopf nehmt, und können die Musik automatisch pausieren oder in den Standby-Modus schalten, um den Akku zu schonen. IP-Schutz: Ihr solltet wasser- und staubgeschützte Kopfhörer mit mindestens IPX4 wählen.

Ihr solltet wasser- und staubgeschützte Kopfhörer mit mindestens IPX4 wählen. Equalizer : Ein Fünf-Band-Equalizer ist ein Ideal, das viel zu selten angeboten wird. Der Equalizer ermöglicht es, das Klangerlebnis zu personalisieren.

Ein Fünf-Band-Equalizer ist ein Ideal, das viel zu selten angeboten wird. Der Equalizer ermöglicht es, das Klangerlebnis zu personalisieren. Mikrofonqualität: Ihr werdet Euer Headset wahrscheinlich zum Telefonieren verwenden, entsprechend ist ein gutes Mikrofon wichtig.

Die besten Bluetooth-Kopfhörer nach Kategorien

Beste Over-Ear-Kopfhörer mit ANC: Sony WH-1000XM5

Mit einem moderneren Design glänzen die Sony WH-1000XM5 im Test. / © nextpit

Hier geht's zum nextpit-Test der Sony WH-1000XM5

Die Sony WH-1000XM5 sind das Flaggschiff unter den Consumer-Kopfhörern von Sony. Seine Vorgänger Sony WH-1000XM4 und deren Vorgänger WH-1000XM3 galten ihrerseits als die Referenzkopfhörer auf dem Markt.

Die Bluetooth-Kopfhörer setzen auch in der XM5-Version stark auf Klangqualität. Zu den Highlights gehören hier der LDAC-Codec von Sony, aber auch die extrem wirkungsvolle Geräuschunterdrückung (ANC, Active Noise Cancelling). Im Vergleich zum Vorgänger XM4 stellen die Sony WH-1000XM5 einen Bruch im Design dar und bieten einen schlankeren und schlichteren Look.

Ich finde jedoch, dass Sony trotzdem im Vergleich zu den Sony WH-1000XM4 nicht viel Neues bietet. Wo Sony sich meiner Meinung nach wirklich abhebt, ist die Qualität der Mikrofone für Anrufe und einige "Komfort"-Funktionen wie der Tragedetektor und die berührungsempfindlichen Bedienelemente, die bei günstigeren Modellen oft fehlen.

Affiliate Angebot Sony WH-1000XM5

Alternative zum besten Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling: Bose QuietComfort Headphones

Die zypressengrüne Farbe der Bose QuietComfort Headphones sieht ziemlich gut aus. / © nextpit

Zum ausführlichen Test der Bose QuietComfort Headphones bei nextpit

Die Bose QuietComfort Headphones sind die weniger "highendige" Version der Bose QuietComfort Ultra Headphones (Test). Die Over-Ear-Kopfhörer kosten 150 Euro weniger, und dafür müsst Ihr im Wesentlichen nur auf 360°-Audio und den aptX-Adaptive-Codec verzichten.

Die Audioqualität ist nicht ganz so genial wie beim Testsieger Sony WH-1000XM5, ist aber etwa auf einem Niveau mit den AirPods Max. Auch ein Tragesensor ist bei dem Bose-Modell nicht vorhanden.

Aber die aktive Lärmreduzierung von Bose ist einfach hervorragend. Die QuietComfort Headphones sind auch die am bequemsten zu tragenden Kopfhörer in dieser Auswahl. Das Design ist sehr praktisch, da man die Ohrmuscheln zusammenklappen und den ganzen Kopfhörer so sehr praktisch verstauen kann. Diese beiden sehr guten Punkte gleichen jene Mängel aus, die ich oben genannt habe.

Wenn Ihr also einen unkomplizierten Plug-and-Play-Premium-Kopfhörer für Unterwegs und Daheim sucht, mit dem Ihr Spotify & Co. streamen könnt, ist das eine gute Wahl.

Affiliate Angebot Bose QuietComfort Headphones

Bluetooth-Kopfhörer mit der besten Akkulaufzeit: Sennheiser Momentum 4 Wireless

Designtechnisch hat Sennheiser die Momentum 4 Wireless gezähmt. / © nextpit

Hier geht's zum nextpit-Test der Sennheiser Momentum 4 Wireless

Der Preis der Flaggschiff-Kopfhörer von Sennheiser ist seit ihrer Veröffentlichung deutlich gesunken. Man findet die Noise-Cancelling-Kopfhörer für rund 250 Euro, was sie besonders interessant macht.

Die Audioqualität von Sennheiser ist immer noch eine sichere Bank, auch wenn dieser Bluetooth-Kopfhörer keinen HD-Codec unterstützt, sondern bestenfalls aptX Adaptive. Die aktive Geräuschunterdrückung ist zwar sehr ordentlich, aber auch nicht die beste auf dem Markt.

Dafür zeichnet sich der Sennheiser Momentum 4 Wireless vor allem durch seine enorme Akkulaufzeit von 60 Stunden aus. Kein anderer kabelloser High-End-Kopfhörer kann ihm in diesem Punkt das Wasser reichen. Wenn Ihr also auf der Suche nach einem ausgewogenen und extrem ausdauernden Bluetooth-Kopfhörer seid, ist der Sennheiser Momentum 4 Wireless genau das Richtige.

Affiliate Angebot Sennheiser Momentum 4 Wireless

Tipp für Apple-Nutzer:innen: Apple AirPods Max

Auch vier Jahre nach seiner Veröffentlichung ist das Design der Apple AirPods Max immer noch sehr modern und vor allem sehr stilvoll. Das ist unbestreitbar / © nextpit

Unser vollständiger Test der Apple AirPods Max.

Die Apple AirPods Max sind die teuersten kabellosen Kopfhörer in dieser Auswahl. Das heißt aber nicht, dass er das beste Modell ist. Wenn Ihr nicht im Apple-Ökosystem zu Hause seid, solltet Ihr die Finger davon lassen. Apples Kopfhörer haben zu wenig Funktionen, wenn sie mit einem Nicht-Apple-Gerät gepaart werden.

Besitzt Ihr aber ein iPhone, ein iPad und ein MacBook Pro, dann sind die AirPods Max auch 2024 noch eine sehr gute Wahl, selbst fast vier Jahre nach ihrer Einführung.

Die Geräuschunterdrückung ist hervorragend, vielleicht besser als die von Sony und Bose. Das Design ist sehr elegant und schlank. Die Audioqualität ist in Ordnung, obwohl der Kopfhörer kein Lossless Audio über Bluetooth unterstützt.

Die Akkulaufzeit beträgt 20 Stunden, aber es ist nicht möglich, die Kopfhörer komplett auszuschalten. Das Fehlen einer IP-Zertifizierung ist ein weiterer negativer Punkt für einen Kopfhörer, der fast 600 Euro kostet.

Affiliate Angebot Apple AirPods Max

Bestes ANC: Bose QuietComfort Ultra

Die Bose QC Ultra Headphones bieten eine erstaunlich gute aktive Geräuschunterdrückung. / © nextpit

Lest Euch auch unseren ausführlichen Test der Bose QC Ultra Headphones durch, um mehr zu erfahren.

Die Bose QC Ultra sind sehr gute kabellose Kopfhörer mit ANC und sehr angenehm zu tragen, alle Funktionen sind vorhanden (außer Audio über USB-C), man hat einen HD-Codec, IPX4, eine umfangreiche App und eine sehr gute Akkulaufzeit.

Der immersive Sound ist ein wenig Spielerei, aber er ist einfach zu bedienen und funktioniert gut genug. Von der Qualität des Raumklangs von Apple ist man allerdings noch weit entfernt.

Mit einem Verkaufspreis von 500 Euro sind es sehr teure Kopfhörer und für Apple-Fans eine gute Alternative zu den AirPods Max. Wenn der Preis für Euch keine Rolle spielt, empfehle ich Euch die Bose QC Ultra, wenn Euch die Qualität bei ANC und der Tragekomfort wichtiger sind. Wenn Ihr auf Klangqualität Wert legt, ist der Sony WH-1000XM5 mein Favorit.

Affiliate Angebot Bose QuietComfort Ultra Headphones

Bestes Preisleistungsverhältnis: Soundcore Space Q45

Die Soundcore Space Q45 sind unser Preis-Leistungs-Champion. / © nextpit

Lest Euch auch unseren ausführlichen Test der Soundcore Space Q45 durch, um mehr zu erfahren.

Wenn Ihr gute Kopfhörer haben wollt, aber nur 300 oder 400 Euro investieren könnt, sind die Soundcore Space Q45 genau das Richtige für Euch. Die Nachfolger der überzeugenden Life Q35 übernehmen deren Stärken, während sie die Schwächen wie das schwache ANC verbessert. Für einen Preis von etwas weniger als 150 Euro kommen die Space Q45 mit ausgewogenen technischen Daten, die das Modell zum perfekten Kopfhörer für Durchschnitts-Hörer:innen macht.

Das Design ist gelungen, die Akkulaufzeit ist hervorragend und das effiziente ANC macht im Alltag Spaß. Die Space Q45 überzeugen auch mit der durchdachten Companion-App und Funktionen wie Multipoint-Connection sowie der Unterstützung von LDAC und Bluetooth 5.3. Insgesamt ist es Soundcore gelungen, Kopfhörer mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu entwickeln, die nur durch die Klangqualität beeinträchtigt werden, die nicht an die Modelle heranreicht, die die Konkurrenz im hochpreisigeren Segment anbietet.

Affiliate Angebot Anker Soundcore Space Q45

Beste Preisleistungs-Alternative: Sennheiser Accentum Wireless

Auch die Sennheiser Accentum Wireless bieten richtig viel fürs Geld. / © nextpit

Der komplette Test des Sennheiser Accentum Wireless von nextpit

Die Sennheiser Accentum Wireless sind natürlich nicht so gut wie die Sennheiser Momentum Wireless 4 für 399 Euro und auch kein Flaggschiff-Killer. Es sind einfach sehr gute Mittelklasse-Kopfhörer, ein stimmiges Modell.

Die aktive Geräuschunterdrückung ist mehr als ordentlich. Die Akkulaufzeit ist hervorragend. Die Audioqualität geht nicht durch die Decke, aber sie ist sehr gut, wenn Ihr MP3s auf Spotify hörst, und Ihr habt einen HD-Audio-Codec mit aptX HD, sogar Multipoint-Bluetooth und die Smart-Control-App ist sehr umfangreich.

Die einzigen echten Schwächen sind der nicht faltbare Formfaktor, das Fehlen einer Tragetasche und die schmerzlich vermisste Trageerkennung. Auch die physische Steuerung des Kopfhörers ist nicht sehr intuitiv. Und die Sennheiser Accentum müssen zudem ohne IP-Kennzeichnung für Wasser- und Staubbeständigkeit auskommen.

Affiliate Angebot Sennheiser Accentum Wireless

Bestes Modell unter 100 Euro: Soundcore Life Q35

Mit im Lieferumfang enthalten: eine Ladeschale aus Kunstleder / © nextpit

Sucht Ihr nach möglichst günstigen Bluetooth-Kopfhörern, solltet Ihr die Soundcore Life Q35 bei Amazon auschecken. Die Nachfolger der ebenfalls von uns getesteten Soundcore Life QC 30 gibt es inzwischen für Preise unter 100 Euro. Wie Ihr in unserem Test der Life QC35 lest, erwartet Euch solides ANC, ein hochwertiger Klang und vor allem eine sehr gute Companion-App.

Diese ist Euer Schlüssel für die genaue Optimierung des Klangprofils, das nach der Anpassung der Equalizer wirklich Laune macht. Die Akkulaufzeit ist mit bis zu 60 Stunden besonders lang und mit Multi-Pairing und einer Trageerkennung gibt es auch wichtige smarte Funktionen. Wer also nicht auf hochwertige Audiomarken setzen will und nach einer günstigen Alternative sucht, ist hier bestens bedient.

Affiliate Angebot Anker Soundcore Life Q35

Was haltet Ihr von dieser Auswahl der besten kabellosen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung? Ist ANC für Euch ein wichtiges Kaufkriterium, so wie es für mich der Fall ist? Welche Marke oder welches Modell sollte Eurer Meinung nach einen Platz in dieser Auswahl erhalten? Denkt Ihr, dass wir audiophilere Modelle testen und vergleichen sollten?

Um noch mehr zu erfahren, könnt Ihr Euch unsere Auswahl der besten kabellosen Kopfhörer ansehen, die Ihr 2024 wählen solltet. Schaut Euch auch unseren umfassenden Leitfaden an, um alles über Audio-Codecs zu erfahren.

Diese Bestenliste wurde im März 2024 überarbeitet. Vorhandene Kommentare blieben dabei bestehen.