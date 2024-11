In diesem Vergleich wählte nextpit die besten Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung aus, die allesamt von der Redaktion getestet wurden. Wir haben kabellose Kopfhörer von Sony, Bose oder Sennheiser getestet und verglichen. Wir zeigen Euch die Modelle, die in puncto Klangqualität, Geräuschunterdrückung und Akkulaufzeit am besten abschneiden.

Die besten Bluetooth-Headsets im Vergleich

Die besten Bluetooth-Kopfhörer in der Auswahl von nextpit

Sony WH-1000XM5: Die beste Wahl

Der Sony WH-1000XM5 ist der beste Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung im Jahr 2024. / © nextpit

Der Sony WH-1000XM5 in Kürze Hi-Res-zertifiziert

Codecs: SBC, AAC, LDAC

Maximale Akkulaufzeit: 40 Stunden

Automatisches ANC

Dies ist der kompletteste Kopfhörer auf dem Markt. Die Akkulaufzeit ist sehr gut, die Audioqualität ist ebenalls sehr gut und die neu gestaltete Sony-App ist immer noch sehr umfangreich. Wir haben jede Menge Funktionen wie Multipoint, Porterkennung usw. Die aktive Geräuschunterdrückung ist nicht so gut wie bei Bose. Aber ich finde den Unterschied nicht so eklatant, dass er einen Unterschied machen würde. Der Sony-Kopfhörer klingt sauberer als der Bose-Kopfhörer und verfügt über den LDAC-Codec, der beim Bose-Modell fehlt. Kurz gesagt, es ist ein ausgewogenes Modell in dieser Auswahl. Die einzigen Mängel sind die fehlende IP-Zertiizierung und die mangelnde Transportfähigkeit.

Zusammenfassung Kaufen Sony WH-1000XM5 Pro Hervorragende aktive Geräuschunterdrückung

Gelungene V-förmige Audiosignatur

Umfangreiche Companion-App

Pairing mit zwei Geräten gleichzeitig möglich

Bluetooth 5.3 mit LDAC-Codec

Solide Akkulaufzeit von 30 Stunden mit ANC

Trageerkennung, Touch-Steuerung Contra Nicht wasserfest

ANC nicht ausreichend anpassbar

Speak-to-Chat-Funktion unerträglich

Kein aptX/HD-Codec

Zusammenklappen der Kopfhörer nicht möglich

Komfort bei langen Sessions nicht optimal Zum Testbericht Sony WH-1000XM5

Bose QuietComfort Headphones: Die beste Alternative

Die Bose QC Headphones sind ein würdiger Nachfolger des ikonischen Bose QC 45. / © nextpit

Die Bose QC Headphones in Kürze Nicht Hi-Res-zertifiziert

Codecs: SBC, AAC

Maximale Akkulaufzeit: 24 Stunden

Automatische oder manuelle ANC

Er hat alle guten Eigenschaften des Bose QC Ultra Headphones (Test), kostet aber nur die Hälfte. Er ist der Kopfhörer mit der besten aktiven Noise-Reduction auf dem Markt und auch der mit dem höchsten Tragekomfort. Bose ist auch sehr stark bei der Integration seiner Produkte in die Ökosysteme von Android UND Apple. Ihr verliert weder auf der einen noch auf der anderen Seite eine Funktion. Er ist auch sehr transportabel. Seine einzigen Schwächen sind der fehlende IP-Index, die fehlende Anschlusserkennung und die fehlenden HD-Codecs.

Zusammenfassung Kaufen Bose QuietComfort Headphones Pro Gute Audioqualität

Sehr gute aktive Geräuschunterdrückung

Ordentliche Akkulaufzeit

Sehr bequem zu tragen und leicht zu transportieren.

Multipoint, Auto Off-Modus, Spotify Tap Contra Keine IP-Zertifizierung

Keine Anschlusserkennung

Kein HD-Codec

Preis etwas zu hoch Zum Testbericht Bose QuietComfort Headphones

Soundcore Space One Pro: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Soundcore Space One Pro ist nicht perfekt, aber Ihr bekommt viel fürs Geld. / © nextpit

Der Soundcore Space One Pro auf einen Blick Hi-Res-zertifiziert

Codecs: SBC, AAC, LDAC

Maximale Akkulaufzeit: 60 Stunden

Automatische oder manuelle ANC

Das Nachfolgemodell, der Space One, wird dieses Modell wahrscheinlich ersetzen, sobald ich es testen kann. Aber bis dahin bietet diese "Pro"-Version eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse auf dem Markt. LDAC-Codec, 60 Stunden Akkulaufzeit, Multipoint, fast alles ist dabei. Das Design ist auch das transportabelste in dieser Auswahl. Man muss nur darauf achten, dass man den Equalizer richtig einstellt, weil die Standard-Audiosignatur sehr unausgewogen ist. Das Headset leidet auch unter dem fehlenden IP-Index und der fehlenden Trageerkennung. Es ist nicht das kompletteste Headset in dieser Auswahl, aber für weniger als 200 Euro schneidet es in einigen Punkten genauso gut oder besser ab als Modelle für 400 Euro.

Zusammenfassung Kaufen Anker Soundcore Space One Pro Pro Elegantes und kompaktes Design

Solide Akkulaufzeit

Sehr effektive aktive Geräuschunterdrückung

Umfangreiche App für Android und iOS Contra Sehr unausgewogene Audiosignatur bei den Bässen

Kein IP-Index

Kein Port-Detektor Zum Testbericht Anker Soundcore Space One Pro

Kriterien für den Vergleich von Bluetooth-Kopfhörern mit ANC

Wir haben die folgenden Kriterien für den Vergleich von Bluetooth-Kopfhörern herangezogen: Design, Funktionen, Audioqualität und Akkulaufzeit. Das bedeutet nicht, dass wir den Rest außer Acht gelassen haben. Deshalb gibt es auch ausführliche Tests zu jedem ausgewählten Modell, wenn Ihr mehr Details benötigt. Hier ist eine kurze Liste, die erklärt, was bei all diesen Kriterien berücksichtigt wurde.

Die Kriterien unserer Auswahl

Design: IP-Index: IP-Zertifizierungen sind auf dem Markt für Bluetooth-Headsets noch zu selten. Wenn Ihr mit Eurem Headset Sport treiben wollt, sollte es wasserdicht sein. Das Gleiche gilt, wenn Ihr es im Regen tragt, da Over-Ears da anfälliger sind als In-Ears. Gewicht: Je schwerer ein Kopfhörer ist, desto weniger komfortabel ist er auf lange Sicht. Und die Trägheit, die durch das Gewicht entsteht, kann bei Bewegungen unangenehm sein. Art der Bedienelemente: Das ist eine Frage des Geschmacks und der Gewohnheit, aber auch der Ergonomie. Physische Steuerungen sind präziser und zuverlässiger, aber z. B. auch weniger anpassbar.

Audioqualität: Hi-Res-Zertifizierung: Vergesst Lossless Audio mit Bluetooth-Kopfhörern. Das ist technisch noch nicht möglich. Aber mit einer Hi-Res-Zertifizierung kommt man dem schon ein Stückchen näher. Zumindest könnt Ihr Dateien hören, die etwas mehr HD als MP3 sind. Codecs: Am besten ist ein "HD"-Codec, der es Euch ermöglicht, Songs in CD-Qualität ohne große Verluste zu hören. LDAC scheint mir im Jahr 2024 ziemlich unverzichtbar zu sein.

Die Funktionen: Multipoint: Die Möglichkeit, sich mit mindestens zwei Geräten gleichzeitig zu verbinden (z. B. Smartphone und PC), ist ein "Muss", das ist nicht verhandelbar. Trageerkennung: Es ist sehr praktisch, die Musik anzuhalten, wenn Ihr die Kopfhörer absetzt, und dort weiterzumachen, wo Ihr aufgehört habt. Es ist auch eine gute Möglichkeit, die Batterie des Bluetooth-Headsets zu schonen. Android- und iOS-Kompatibilität: Die Idee ist, dass Ihr die gleichen Funktionen in verschiedenen Ökosystemen nutzt. Manche Hersteller bieten nicht einmal eine App für iOS oder Android an, sodass Ihr das Bluetooth-Headset nicht konfigurieren könnt.

Akkulaufzeit: Achtet vor allem auf die angegebene Akkulaufzeit bei eingeschalteter ANC. Ihr sucht nach einem Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Ich nehme also an, dass Ihr diese Funktion nutzen werdet. Die Akkulaufzeit ohne ANC ist daher für Eure Kaufentscheidung nur von geringer Bedeutung.

Den Markt für Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung verstehen

Wir sprechen hier von Kopfhörern für den Massenmarkt und nicht von audiophilen Kopfhörern. Ihr solltet Euch also nicht zu sehr mit den Specs beschäftigen. In jedem Fall werdet Ihr mit einem drahtlosen Kopfhörer niemals verlustfreies Hi-Res-Audio bekommen.

Wenn Euch die Audioqualität am wichtigsten ist, solltet Ihr Euch unbedingt einen Hi-Res-Kopfhörer zulegen. Das bedeutet zumindest, dass Ihr Songs in CD-Qualität oder sogar noch besser hört. Als Nächstes solltet Ihr die Codecs überprüfen. LDAC ist gut, aber es macht keinen Sinn, einen "Hi-Res"-Song in AAC oder SBC zu hören.

Ihr solltet Euch auch nicht zu sehr mit dem Thema "Signature Sound" beschäftigen. Ja, manche Kopfhörer haben standardmäßig ein ziemlich ausgeprägtes Profil. Ein Kopfhörer kann zum Beispiel basslastig sein oder nicht. Aber in den meisten Fällen korrigiert Ihr die Audiosignatur über den Equalizer.

Wenn Ihr, wie ich, hauptsächlich MP3-Streaming hört, ist das alles ein bisschen überflüssig. Konzentriert Euch vor allem auf den Tragekomfort der Kopfhörer und die Funktionen. Multipoint, Trageerkennung und ein 5-Band-Equalizer sind meiner Meinung nach unerlässlich.

Überlegt Euch vor allem, wie, wann und wo Ihr das Bluetooth-Headset verwenden werdet. Wechselt man häufig die Geräuschkulisse? Dann solltet Ihr einen Kopfhörer mit einer variablen oder manuell einstellbaren aktiven Geräuschunterdrückung wählen.

Überlege Euch, welche Geräusche Ihr am liebsten ausblenden möchtet. Die meisten Kopfhörer eignen sich am besten, um Körperschall (tiefe Geräusche, die durch den Kontakt zwischen zwei Oberflächen entstehen) zu unterdrücken. Diese Geräusche sind am einfachsten zu dämpfen. Luftschall (Stimmen, Klingeltöne, Warnsignale, Wind) ist schwieriger zu handhaben, da er unregelmäßiger ist. Wenn es also eine bestimmte Art von Lärm ist, die Euch stört, solltet Ihr Euch nicht mit dem erstbesten Kopfhörer zufriedengeben.

Was haltet Ihr von dieser Auswahl der besten kabellosen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung? Ist ANC für Euch wie für mich ein wichtiges Kaufkriterium? Welche Marke oder welches Modell sollte Eurer Meinung nach einen Platz in dieser Auswahl verdienen?