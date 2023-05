Black Friday schon im Mai?! Balkonkraftwerk für 699 Euro und mehr bei Alternate!

Falls Ihr Euch bereits jetzt auf Deal-Tage wie den Prime Day oder Black Friday freut, hat Alternate gute Nachrichten für Euch. Denn der Online-Shop hat erneut eine CyberWeek gestartet und Ihr könnt Euch hier bis zum 19. Mai zahlreiche Angebote rund um PC-Hardware, TV & Audio oder Smartphones sichern. In diesem Artikel haben wir die besten Deals für Euch herausgesucht und verraten Euch, was Euch während der Aktionstage erwartet.

Der Black Friday und die dazugehörige CyberWeek im November zählt bei vielen Händlern zur umsatzstärksten Zeit des Jahres und Alternate nutzt diesen Fakt aus, um Euch zahlreiche Angebote bereits im Mai zu präsentieren. Denn hier hat am 05. Mai die CyberWeek begonnen und Ihr erhaltet ordentliche Rabatte auf verschiedene Tech-Gadgets, wie etwa SSDs, Smartphones, Monitore, Mähroboter oder viele andere Geräte.

Affiliate Angebot Alternate CyberWeek Zahlreiche Angebote auf PC-Hardware, Peripherie, Smartphones, Smartwatches, Mähroboter, TV & Audio und mehr

So könnt Ihr Euch beispielsweise die Samsung 870 Evo 2 TB zum derzeitigen Bestpreis von 109,90 Euro sichern oder Ihr entscheidet Euch für das Asus Zenfone 8 (zum Test), das Ihr ebenfalls zum momentanen Tiefstpreis erhaltet. Bei Alternate kostet Euch das Mittelklasse-Smartphone 499 Euro. Doch auch im TV-Bereich erhaltet Ihr gerade einige echte Schnapper, wie etwa die 65-Zoll-Variante des Samsung AU6979, den Ihr bei Alternate für 499 Euro abgreifen könnt.

Diese Angebote lohnen sich während der CyberWeek bei Alternate

Die Rabatte von Alternate beziehen sich auf die ohnehin schon günstigen Preise des Online-Shops. Dadurch entstehen teilweise echte Bestpreise, die Ihr derzeit bei keinem anderen Händler finden könnt. Um Euch einen Überblick zu verschaffen, findet Ihr nachfolgend die interessantesten Angebote der Aktion, die wir für Euch herausgesucht haben.

Affiliate Angebot Samsung Neo QLED GQ-QN92B Neo-QLED-Technologie | 75 Zoll Bilddiagonale | Twin-Tuner | HDMI 2.1 | 100Hz Panel | HDR10 | 300 Euro Cashback

Damit Euch die Extrameile erspart bleibt, haben wir uns die Preise genau angeschaut und online direkt für Euch verglichen. Die nächstbesten Preise findet Ihr jeweils in den Klammern hinter dem aktuellen Alternate-Preis. Bedenkt allerdings, dass das Portfolio des Händlers noch deutlich mannigfaltiger ist und wir Euch nur einen Teil der Deals präsentieren können. Schaut also unbedingt selbst noch mal auf der Angebotsseite von Alternate* vorbei.

Seid Ihr auf der Suche nach PC-Hardware, dürfte Alternate bereits ein altbekannter Händler für Euch sein. Hier gibt es zahlreiche Produkte, um Euren PC auf Vordermann zu bringen und auch während der CyberWeek könnt Ihr hier nicht nur SSDs*, sondern auch Arbeitsspeicher*, CPU*, Netzteile* und mehr zu günstigen Preisen erhalten.

Affiliate Angebot AMD Ryzen 7 5800X Octacore-CPU | Für Sockel AM4 | 3,8 GHz Taktfrequenz | 32 MB L3-Cache | maximale Leistungstaktrate von 4,7 GHz

Wie bereits erwähnt gibt es hier unter anderem die Samsung 870 Evo 2 TB* zu guten Konditionen, doch auch die Gigabyte GeForce RTX 3060 mit 12 GB Speicher* ist zum derzeitigen Bestpreis von 349 Euro erhältlich. Benötigt Ihr mehr DDR5-RAM für Euren Rechner, könnt Ihr beispielsweise die G.Skill DIMM Z5 Dual-Sticks mit 32 GB Speicher* für 124,90 Euro erhalten. Die besten Deals findet Ihr nachfolgend noch einmal aufgelistet.

Hierbei handelt es sich nur um eine kleine Auswahl der interessantesten Deals. Schaut also gerne noch einmal selbst vorbei, solltet Ihr bei uns nicht fündig werden.

Auch Peripherie-Geräte wie Tastaturen*, Mäuse*, Monitore* oder Router* sind derzeit bei Alternate besonders günstig zu haben. Benötigt Ihr also eine neue Gaming-Maus, könntet Ihr hier durchaus fündig werden. Sollte Euch der Home-Office-Alltag in Eurem Bürostuhl zu anstrengend werden, könnt Ihr auch Gaming-Möbel* bei Alternate finden.

Affiliate Angebot HP X34 Gaming-Monitor | 34 Zoll Bilddiagonale | AMD Free-Sync | IPS-Panel | 165 Hz Bildwiederholrate

So könnt Ihr Euch beispielsweise die Razer Viper Ultimate mit Docking-Station* gerade für 99,90 Euro sichern. Das Highlight der Peripherie-Angebote bilden jedoch die Keychron-Gaming-Tastaturen, bei denen Ihr so viel spart wie nie zuvor. So gibt es die K8 Pro gerade für 99,99 Euro* und somit erstmals unter 100 Euro. Wollt Ihr Eurem Rücken einen Gefallen tun, solltet Ihr Euch den Sharkoon Skiller SGS40 Gaming-Stuhl für 199 Euro* einmal genauer anschauen.

Smartphones & Smartwatches

Möchtet Ihr Euch ein neues Smartphone* zulegen, könntet Ihr momentan durchaus Glück haben. Denn Gaming-Smartphones (zur Bestenliste) sind häufig ziemlich kostspielig, doch bei Alternate gibt es die Geräte gerade deutlich günstiger. Zusätzlich sind Smartwatches von Apple, Huawei oder Xiaomi ebenfalls deutlich reduziert erhältlich.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 12 128 GB Gerätespeicher | 4 GB RAM | Snapdragon 685 Prozessor | 6,67 Zoll Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz

Wie zu Beginn erwähnt bildet hier das Asus Zenfone 8 für 499 Euro* eines der größten Highlights. Doch auch das Asus ROG Phone 6 in der Diablo Immortal Edition für 1.099 Euro* kostet Euch in der Regel deutlich mehr im Netz. Wollt Ihr etwas für Euren Strandbody tun, könnt Ihr Euch gerade auch die Huawei Watch Fit 2 Active für 103,90 Euro* sichern.

TV & Audio

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Fernseher*, hält Alternate einige spannende Angebote für Euch parat. Möchtet Ihr lieber Euer Heimkino-Erlebnis aufwerten, könnt Ihr auch bei verschiedenen Soundbars und Bluetooth-Lautsprechern* gerade ordentlich sparen.

Affiliate Angebot Samsung Neo QLED GQ-QN92B Neo-QLED-Technologie | 75 Zoll Bilddiagonale | Twin-Tuner | HDMI 2.1 | 100Hz Panel | HDR10 | 300 Euro Cashback

Der wohl interessanteste Deal aus dieser Kategorie bildet der Samsung AU6979*, den Ihr bei Alternate mit einer Bilddiagonale von 65 Zoll gerade für 499 Euro bekommt. Seid Ihr bereit mehr zu investieren, könnt Ihr Euch den Samsung Neo QLED GQ-QN92B mit 75 Zoll Bilddiagonale* gerade für 1.499 Euro sichern, dank Cashback. Die passende Samsung HW-Q60B Soundbar* ist ebenfalls zum derzeitigen Bestpreis von 159 Euro zu haben.

Für alle unentschlossenen haben wir eine Kaufberatung für Smart TVs vorbereitet. Reinschauen lohnt sich also.

Saug- und Mähroboter

Auch im Bereich der Saug- und Mähroboter ist Alternate gut aufgestellt. Während Ihr derzeit zwei Angebote zu verschiedenen Saugrobotern* finden könnt, bietet der Händler auch verschiedene Mähroboter* von Gardena zu einem wirklich spannenden Kurs an.

Affiliate Angebot Xiaomi Mop 2 Pro+ Integrierte Wischfunktion | Saugleistung maximal 3.000 Pa | ToF-Sensor zur Kartierung | Bis zu 120 Minuten Laufzeit

Zurzeit gibt es somit den DreameBot D10s Plus* mit passender Absaugstation für 449 Euro bei Alternate. Für Euren Garten könnt Ihr Euch ebenfalls einen smarten Helfer sichern. Habt Ihr eine Rasenfläche von bis zu 250 Quadratmetern, lohnt sich hier beispielsweise der Gardena Sileno Minimo für 499 Euro* durchaus. Für größere Gartenflächen bis zu 600 Quadratmetern lohnt sich der Gardena smart Sileno city mit smart Gateway für 912 Euro*.

Falls Ihr mehr zu smarten Rasenmähern erfahren möchtet, schaut doch mal in unsere Liste der besten Mähroboter. Für unschlüssige Saugroboter-Käufer: innen haben wir natürlich auch eine Kaufberatung rund um die smarten Sauger.

Energie sparen

Auch beim Thema Smart Home und Energie sparen findet sich allerhand im Online-Shop von Alternate. So könnt Ihr Euch unter anderem ganze Balkonkraftwerke* von Priwatt mit einem Rabatt sichern oder smarte Heizkörperthermostate* und sogar eine Auswahl an E-Bikes* findet sich im Portfolio.

Affiliate Angebot Priwatt priFlat Duo Zwei Solarpanels | 2x 365 Watt | Für Flachdach oder Garten | Wechselrichter 600 Watt inklusive

Eines der interessantesten Angebote bildet in diesem Segment definitiv das Priwatt priFlat Duo Balkonkraftwerk für 699 Euro*. Hier erhaltet Ihr zwei 365 Watt starke Solarmodule und den nötigen Wechselrichter zum derzeitigen Bestpreis. Das Trinasolar TSM-DE09R Solarpanel* gibt es ebenfalls zum Vorzugspreis von 139,90 Euro bei Alternate.

Seid Ihr auf der Suche nach einem faltbaren Solarpanel, solltet Ihr unbedingt mal unsere Kaufberatung rund um die mobilen Solarzellen unter die Lupe nehmen. Fehlt Euch die passende Powerstation noch, empfiehlt sich unsere Bestenliste der besten Powerstations natürlich ebenfalls.

Die besten Angebote schon vergriffen?

Wie üblich limitiert Alternate die angebotenen Geräte und Gadgets auf eine bestimmte Stückzahl. Die Aktion gilt zwar bis zum 19. Mai, allerdings sind bereits jetzt die ersten Artikel vergriffen. Interessiert Ihr Euch also für ein bestimmtes Produkt, solltet Ihr Euch besser beeilen und zuschlagen.

Affiliate Angebot Alternate CyberWeek Zahlreiche Angebote auf PC-Hardware, Peripherie, Smartphones, Smartwatches, Mähroboter, TV & Audio und mehr

In diesem Artikel haben wir die Preise bereits für Euch verglichen, daher findet Ihr in den Klammern jeweils die nächstbesten Preise aus dem Netz. Daher erhaltet Ihr bei Alternate gerade für alle hier aufgeführten Artikel die derzeitigen Bestpreise. Ist etwas für Euch dabei? Oder habt Ihr weitere Deals bei Alternate gefunden, die uns entgangen sind? Dann in die Kommentare damit!