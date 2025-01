Wenn wir von kostengünstigen Audio-Produkten sprechen, fällt eher selten der Name "Teufel". Allerdings gibt es immer wieder Gelegenheiten, bei denen Ihr echte Schnäppchen des Herstellers abgreifen könnt. Das gilt nun auch für die Teufel Real Blue NC. Die Over-Ear-Kopfhörer kosten Euch normalerweise 230 Euro, sind während des Winter Sales allerdings für weniger als 130 Euro erhältlich. Wolltet Ihr schon immer einmal echte Teufel-Kopfhörer besitzen, solltet Ihr Euch jedoch beeilen. Die Aktion gilt nur noch wenige Tage.

Teufel-Kopfhörer für weniger als 130 Euro – So gut sind sie wirklich

Wir hatten schon etliche Kopfhörer in unserer Redaktion. Egal ob In-, Over- oder On-Ears – wir hatten die verschiedensten Modelle. Die Teufel Real Blue NC siedeln sich eher in der gehobenen Mittelklasse an. Der Preis dafür ist dank des aktuellen Rabatts aber deutlich niedriger, als die meisten anderen Modelle dieser Klasse. Dadurch werden die Bluetooth-Kopfhörer zu einem echten Preis-Leistungs-Tipp.

Neben dem guten Tragekomfort kann vor allem der Klang der Kopfhörer überzeugen. Im Test der Real Blue NC bei unseren Kollegen von inside digital wird die Audioqualität wie folgt beschrieben: „Sie sind einerseits zwar warm abgestimmt und liefern einen Teufel-typischen kräftigen Bass. Dennoch ist der Klang auch direkt und die Höhen sauber.“ Das ANC (aktive Geräuschunterdrückung) komme zwar nicht an Spitzenmodelle heran, aber es blendet störende Geräusche dennoch effektiv aus.

Mit dem Joystick könnt Ihr die Lautstärke, Eure Musik oder sogar Anrufe steuern. / © Teufel

Beim Akku verspricht Teufel eine Laufzeit von bis zu 55 Stunden ohne aktiviertes ANC. Mit Geräuschunterdrückung sollen sie noch immer auf rund 41 Stunden kommen. Im bereits genannten Test bestätigten sich die Angaben des Herstellers. Die Werte sind durchaus ordentlich und bringen Euch entspannt durch eine ganze Arbeitswoche im Büro oder Homeoffice – und das mit eingeschaltetem ANC.

Noch nie günstiger & viele weitere Teufel Deals

Im aktuellen Winter Sale von Teufel kosten Euch die Over-Ears nur noch 129,99 Euro (+ 4,99 Euro Versandkosten). Ihr spart somit 43 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Und der Preisvergleich zeigt, dass Ihr momentan nirgendwo günstiger drankommt. Auch waren die Kopfhörer in der Vergangenheit nie preiswerter zu haben.

Falls Ihr an In-Ears, Bluetooth-Kopfhörern, einer Soundbar oder anderen Audioprodukten von Teufel Interesse habt, solltest Ihr auch die weiteren Angebote des Winter Sales nicht verpassen. Bis zu 40 Prozent Rabatt bietet das Unternehmen gerade auf eine ganze Palette seiner Geräte. Mit dabei sind unter anderem die Teufel Airy TWS 2 für 69,99 Euro* oder die Teufel Cinebar One für 199,99 Euro*. Reinschauen lohnt sich also.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Teufel-Geräte im Einsatz?