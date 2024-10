In der Regel findet Ihr die Bose QuietComfort SC nur selten im Angebot. Rabatte gibt es hier häufig nur am Prime Day oder Black Friday. Bei Amazon findet sich allerdings jetzt ein Deal, bei dem Ihr satte 47 Prozent sparen solt. Was es damit auf sich hat und ob sich der Deal kurz nach dem Prime Day lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.