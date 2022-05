Casa Casi 58: Energiesparen im Smart-Home – so steigt Ihr richtig ein

NEXT PIT TV

Heute sind wir wieder zu dritt am Start, aber Ihr werdet es heraushören: Die Folge ist schon ein paar Wochen alt. Da wir aktuell nur sporadisch aufnehmen können, weil der feine Herr Pallenberg durch die Republik reist, haben wir einige Episoden vorproduziert. Energiesparen ist eh ein zeitloses Thema, das uns eh noch lange beschäftigen wird, also bot sich das an. Los geht's!

So spart Ihr bares Geld im Smart Home

Die Folge ist wie gesagt schon einige Wochen alt. In der Zwischenzeit haben wir bei NextPit übers Energiesparen im Smart-Home geschrieben, Euch über smarte WLAN-Steckdosen informiert und sogar smarte Thermostate thematisiert. Somit könnt Ihr nach dem Hören der heutigen Folge direkt einsteigen und werdet unter den Links informiert, was Ihr bei der Anschaffung zu beachten habt und bekommt auch gleich ein paar empfehlenswerte Produkte an die Hand.

Im Podcast erzählen mir Fabi und Palle, wie sie Ihr Smart-Home so eingerichtet haben, dass auch Energie bzw. Strom gespart werden kann. Der simple Einstieg gelingt dabei tatsächlich über WLAN-Steckdosen und Zwischenstecker. Damit könnt Ihr nicht nur verhindern, dass Eure Gerätschaften im Standby unnötig Strom verballern – je nach Produkt könnt Ihr damit auch den Stromverbrauch erfassen. Auf diese Weise könnt Ihr die Halunken ausfindig machen, die besonders gierig sind und Eure Haushaltskasse damit übermäßig belasten.

Weitere Möglichkeiten bieten sich Euch dann bei der Umstellung auf smarte Beleuchtung und beim smarten Heizen, aber da gehen wie erwähnt unsere jeweiligen Beiträge deutlich mehr ins Detail. In den Show Notes findet Ihr zudem Links zum Energiesparen an sich. Das sind dann eher Haushaltstipps, die eben aber auch bares Geld wert sind. Allein die Anschaffung eines neuen Kühlschranks oder einer Waschmaschine kann da bereits echte Wunder wirken.

Nach der Folge haben Fabi und Palle jedenfalls dafür gesorgt, dass ich ein wenig klüger bin und jetzt das Projekt Smart-Home auch bei mir zuhause angehen kann. Lasst uns gerne in den Kommentaren oder über unsere anderen Feedback-Kanäle auf WhatsApp und Co. wissen, wie es um Euer Smart-Home bestellt ist und ob Ihr auch schon auf smarte Weise Energie spart.

Casa Casi 58: Show Notes

