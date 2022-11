Casa Casi 74: Elon Musk und Twitter – der Mann mit dem Vogel

Elon, der Schlingel! Da wartet er doch glatt, bis Palle im Urlaub ist, um dann klammheimlich den Twitter-Deal festzuzurren. Okay, "klammheimlich" war das nicht, denn seit Tagen bestimmen die Ereignisse rund um die Twitter-Zentrale die Medien.

Startet jetzt der Twitter-Exodus?

Für viel zu viel Geld hat sich Elon Musk nun also diesen defizitären Dienst an Land gezogen. Wird ihm nicht weh tun, denn am nötigen Kleingeld mangelt es ihm aktuell eher nicht so. Lasst Euch das mal durch den Kopf gehen: Der reichste Mann der Welt, der mit Tesla ein börsennotiertes Unternehmen führt und mit SpaceX im offiziellen Auftrag regelmäßig die Internationale Raumstation ansteuert, besitzt nun das wichtigste Sprachorgan im Internet!

Dass das ungesund ist, dürfte jedem klar sein – und das zwar komplett unabhängig davon, was für verrückte Dinge dieser Mann äußert. Um Kohle reinzubekommen, hat er nun erste Ideen, die es umzusetzen gilt So hat er damit begonnen, viele Twitter-Mitarbeitende kurzerhand an die Luft zu setzen. Angeblich sollen es bis zu 3.700 Menschen sein, für die ihre Arbeit bei Twitter ein jähes, überraschendes Ende nimmt.

Außerdem will er es kostenpflichtig machen, dass sich Twitter-Nutzer:innen mit dem blauen "verifiziert"-Haken schmücken. Er brachte dafür zunächst einen monatlichen (!) Preis von 20 US-Dollar ins Spiel. Nachdem Horror-Autor Stephen King intervenierte, ließ er sich wie auf einem marokkanischen Bazar auf 8 US-Dollar runterhandeln.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8? — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Aber selbst das wären monatlich fast 100 US-Dollar dafür, dass Ihr auf Twitter neben Eurem Namen einen verdammten blauen Haken habt. Fast wirkt es angesichts Musks derzeitigem Handeln so, als habe er eine Wette gegen sich abgeschlossen. Längst haben erste Prominente, aber auch private Nutzer:innen und Werbetreibende damit begonnen, Twitter zu verlassen. Andererseits hat die Twitter-Aktie stramm zugelegt in den letzten Wochen.

Das sagt auch eine Menge über dieses kranke System aus, das ein Unternehmen dafür belohnt, wenn es Leute an die Luft setzt. Wir stellen uns im Podcast nun die Frage, wohin die Reise geht: Wohin geht sie für uns, sollten wir Twitter verlassen? Und wohin geht sie für Twitter selbst und für Elon, den reichsten Mann der Welt? Was sind Eure Ideen dazu? Blutet Twitter jetzt aus? Oder wächst es, weil alle Hetzer und Populisten zurückkehren? Treffen wir uns nun alle bei Mastodon? Findet Ihr, NextPit sollte auf Mastodon vertreten sein? Schreibt uns Eure Meinungen zum Thema bitte in die Kommentare. Und jetzt: Viel Spaß mit der heutigen Folge! Wir werden sicher noch einmal über die Thematik sprechen, weil derzeit einfach so unfassbar viel passiert. Und bis dahin ist hoffentlich auch Palle aus seinem Bali-Urlaub zurück ;-)

Casa Casi 74: Show Notes

