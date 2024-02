Google Pixel: "Circle to Search" unterstützt Verschieben des Such-Widgets

Mit dem überraschenden Pixel-Feature-Drop-Update im Januar hat Google mehrere KI-Funktionen in die neueste Pixel-Serie eingeführt, darunter die " Circle to Search"-Funktion , die erstmals auf der Samsung-Galaxy-S24-Serie zu sehen war. Die Funktion ist jetzt auf allen unterstützten Pixel-Modellen aktiviert. Im Gegensatz zu Samsungs Version scheint Googles "Circle to Search" aber einen zusätzlichen Trick zu enthalten – den Zoom.

Im Wesentlichen funktioniert die "Circle to Search"-Methode auf dem Galaxy S24 (Ultra) so, dass die Nutzer:innen ein Objekt oder Text einkreisen oder antippen und so auf dem Bildschirm markieren, um die KI nach den entsprechenden Informationen im Internet suchen zu lassen. Der angezeigte Bildschirm ist jedoch statisch und erlaubt es Euch nicht, einen bestimmten Bereich des Bildschirms zu zoomen oder zu markieren, sobald er aktiviert ist.

"Circle to Search" auf dem Google Pixel 8 (Pro)

Bei Googles Version von "Circle to Search" wurde entdeckt, dass die Nutzer:innen auch in einen bestimmten Bereich des statischen Bildschirms zoomen und sich bewegen können, nachdem sie die Funktion aktiviert haben. Das verbessert die Zugänglichkeit, da Ihr das gewünschte Objekt genauer lokalisieren könnt und so unerwünschte Suchergebnisse vermeidet.

Android Police hat außerdem herausgefunden, dass Googles "Circle to Search" auch das Verschieben des Such-Widgets vom unteren Rand in einen beliebigen Bereich des Bildschirms unterstützt, wenn die Funktion gestartet wird. Nach Beendigung der Suche kehrt das Widget jedoch wieder an seine ursprüngliche Position zurück. Diese Funktion ist auch verfügbar, wenn Ihr vom Startbildschirm aus sucht.

Aktiviert Googles "Circle to Search"-Funktion, in dem Ihr lange auf den Home-Button drückt. / © Google

Derzeit ist die Funktion mit dem Google Pixel 8 (Test) und dem Google Pixel 8 Pro (Test) kompatibel. Sie ist bereits im Januar in das Software-Update für das Pixel integriert und wird serverseitig aktiviert, was bedeutet, dass Ihr die Einstellungen nicht anpassen müsst, um die KI-Funktion zu nutzen.

Google hat keine Details darüber verraten, ob "Circle to Search" auch auf anderen Pixel-Modellen unterstützt wird. Samsung bestätigte, dass viele der Galaxy-KI-Funktionen über ein Update für ältere Galaxy-Smartphones, einschließlich der bestehenden faltbaren Geräte und Mittelklasse-Smartphones, verfügbar sein werden.

Habt Ihr "Circle to Search" schon auf Eurem Gerät ausprobiert? Welches sind Eure liebsten Android-KI-Funktionen? Wir freuen uns auf Eure Antworten unten in den Kommentaren.