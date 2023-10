Dabbsson DBS2300 im Test: Überzeugend in (fast) jeder Hinsicht

Dabbsson möchte mit der DBS2300 Bluetti, Ecoflow, Jackery & Co. ordentlich Konkurrenz machen. Dafür sollen eine Erweiterungsmöglichkeit auf bis zu 8 kWh mit nur zwei weiteren Akkus und eine dauerhafte Ausgangsleistung von 2.200 W reichen. Erfahrt in diesem Testbericht, wieso die Dabbsson DBS2300 eine tolle Alternative als Backup-Heimspeicher ist und welches praktisches Feature die Dabbsson-App für Euch parat hält.

Das Design der Powerstation ist schlicht, aber in unseren Augen dennoch ansehnlich. Dabbsson hat sich für eine grau-schwarze Farbkombination entschieden. An der Vorderseite verbaut Dabbsson einen großen Bildschirm, auf den wir im nächsten Teil des Testberichts näher eingehen werden. Unter dem Display gibt es:

Display und App

Der Bildschirm der Dabbsson DBS2300 zeigt Euch auf einen Blick Angaben zur Leistung der Powerstation an. Für eine komfortable Bedienung gibt es die Dabbsson-App, die mit einem ganz bestimmten Feature überzeugt.

Gefällt:

Großer Bildschirm

Ladeleistung genau einstellbar in der App

Gefällt nicht:

Angaben zur Ladezeit am Display nicht korrekt

Einstellungen in der App erst möglich, wenn Schalter an Powerstation betätigt wurde

Nicht viele Einstellungsmöglichkeiten in der App

Wie schon im vorherigen Teil des Tests beschrieben, hat Dabbsson einen kleinen Bildschirm an der Vorderseite verbaut. Die Informationsmenge, die Ihr durch den Bildschirm erhaltet, ist ziemlich gering: Ihr seht nur die aktuelle Eingangs- und die Ausgangsleistung der DBS2300. Beim Setup werden Euch noch ein WLAN- und Bluetooth-Icon angezeigt.

Da wären wir schon beim nächsten Punkt: der Einrichtung in der Dabbsson-App. Diese ist einfach und kostet Euch maximal drei Minuten. Ihr registriert Euch mit Eurer E-Mail-Adresse und stellt eine Bluetooth-Verbindung her. Kleiner Tipp am Rande: Falls Ihr die Powerstation in der App nicht findet, könnt Ihr die WLAN-Taste nutzen, um den Vorgang von Neuem zu beginnen.

Habt Ihr die DBS2300 in der App hinzugefügt, werdet Ihr auf den ersten Blick die gleichen Angaben vor Augen haben, die Euch der Bildschirm anzeigt. In den weiteren Einstellungen verstecken sich jedoch praktische Features. So könnt Ihr genau festlegen, mit wie viel Watt die Powerstation geladen werden soll.

Im Hauptmenü sehr Ihr die Eingangs- und die Ausgangsleistung der Powerstation. Ihr könnt die gewünschte Stromzufuhr und die Lampenfunktion auch per App aktivieren. / © nextpit

So praktisch dieses Feature ist, um den Akku der DBS2300 zu schonen, müsst Ihr erst den Schalter an der Powerstation umlegen, bevor Ihr Änderung vornehmen könnt. Ein weiterer Punkt, der bei uns im Test für Verwunderung gesorgt hat, ist die Tatsache, dass die Angaben bezüglich der restlichen Lade- und Entladezeit nicht korrekt sind. So wurde uns eine Restdauer von zwei Stunden angegeben für die letzten 19 % beim Ladevorgang. Wie lange der gesamte Ladevorgang dauert, erfahrt im Abschnitt “Akku und Leistung”.