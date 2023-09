Das Samsung Galaxy Tab S9 FE dürfte aus gutem Grund viel billiger werden

Samsung Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ Preise

Laut der Auflistung, die der Publikation SamInsider angeblich vorliegen soll, werden wohl die Preise für das Samsung Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ zumindest in Europa deutlich unter denen des regulären Tab S9 liegen. Das kleinere Galaxy Tab S9 FE mit einer Speicherkonfiguration von 6/128 GB kostet demnach 549 Euro, während die Plus-Version mit 8/128 GB 749 Euro kosten soll – beide Modelle sind Wi-Fi-only.

Im Vergleich dazu liegt der Preis für das kleinste Galaxy Tab S9 mit 8/128 GB Speicher bei 899 Euro und 799 US-Dollar in den USA vor Steuern. Das Galaxy Tab S9+ mit einem größeren Basismodell von 12/256 GB ist dagegen sogar mit 1.199 Euro, beziehungsweise 999 US-Dollar deutlich teurer.

Das Renderbild des Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus in Graphitgrau zeigt eine Dual-Kamera und ein einheitliches Design. / © OnLeaks / WolfofTablet

Es ist zu beachten, dass auf diese Kosten in den europäischen Region vermutlich noch zusätzliche Steuern anfallen. Daher könnte es in anderen Märkten und bei den Mobilfunkoptionen mit 5G-Konnektivität Unterschiede geben.

Technische Daten des Samsung Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+

Was die technischen Daten anbelangt, so sind das Samsung Galaxy Tab S9 FE und das Tab S9 FE mit einem Exynos-1380-Chipsatz ausgestattet, der auch im Galaxy A54 (Test) zu finden ist. Im Vergleich zum Galaxy Tab S9 Trio, das von einem leistungsfähigeren Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben wird, hat der Chip einen schwächeren Prozessor und eine schwächere Grafikeinheit.

Eine weitere Sparmaßnahme könnte in den Displays der Tab FE-Serie stecken. Das Galaxy Tab S7 FE wurde zum ersten Mal mit einem LCD-Bildschirm vorgestellt, daher ist es wahrscheinlich, dass Samsung dieses Panel auch für das Galaxy Tab S9 FE verwenden wird. Auch bei den Kameras der kommenden Tablets könnte es Unterschiede geben, denn sie werden wahrscheinlich deaktivierte Sensoren bekommen.

Samsung Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ mögliches Erscheinungsdatum

Samsung hat noch kein Datum für die Markteinführung des Galaxy Tab S9 FE bekannt gegeben. Vermutlich wird es zusammen mit dem Samsung Galaxy S23 FE vorgestellt, das noch in diesem Monat auf den Markt kommen soll. Das Budget-Flaggschiff-Smartphone soll in einigen Regionen mit einem älteren Exynos-2200-Prozessor und in den USA mit einem Snapdragon 8+ Gen 1 ausgestattet sein. Außerdem könnte es ein verbessertes Hauptkameramodul und Frontkamera haben.

Was denkt Ihr über den Preis der Samsung FE-Tablets? Haltet Ihr es für einen besseren Kauf als das teurere Galaxy Tab S9? Teilt uns Eure Meinung gerne in den Kommentaren mit.