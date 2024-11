Xiaomi Smart Band 9 Active: Globale Verfügbarkeit und Preis

Mehrere Zertifizierungen und Auflistungen deuten auf die bevorstehende globale Verfügbarkeit des Smart Band 9 Active hin. The Tech Outlook hat vor kurzem eine Zertifizierung für die Modellnummer M2435B1 in Malaysia entdeckt. Obwohl das Gerät bereits im September zertifiziert wurde, wurde es als "Uhr" eingestuft und erst kürzlich unter dem Namen Smart Band 9 Active veröffentlicht. Ein Angebot von Amazon Frankreich, das das Bild und den Preis des Smart Band 9 Active enthüllte, macht dies noch glaubwürdiger. Mit einem Preis von 29,99 € ist es 10 € günstiger als das Smart Band 9 (Test).

Das Xiaomi Smart Band 9 Active Listing auf Amazon Frankreich bestätigt die wichtigsten Merkmale des Trackers, darunter einen 300 mAh-Akku und einen AMOLED-Touchscreen. / © Amazon FR

Wie aus dem Angebot hervorgeht, wird die Auslieferung voraussichtlich am 23. November beginnen, was wahrscheinlich den offiziellen Verkaufsstart markiert. Während die Verfügbarkeit in den USA ungewiss ist, wird das Smart Band 9 in den USA bereits in der Standardversion angeboten.

Smart Band 9 Active: Hauptunterschiede und Funktionen

Geleakte Spezifikationen deuten darauf hin, dass das Smart Band 9 Active ein eher rechteckiges Design mit flachen Seiten haben wird und ein 1,47 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Helligkeit von bis zu 450 nits besitzt. Trotz des niedrigeren Preises verfügt das Active-Modell über die Wellness-Tracking-Funktionen des Smart Band 9, wie z. B. die kontinuierliche Überwachung der Herzfrequenz, des Schlafs und des SpO2-Wertes sowie über 150 Trainingsmodi.

Interessanterweise ist das Smart Band 9 Active trotz des niedrigeren Preises mit einem größeren 300-mAh-Akku ausgestattet, was möglicherweise mit der Bezeichnung "Active" zusammenhängt. Diese Kapazität bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Tagen pro Ladung, was im Vergleich zu anderen günstigen Fitness-Trackern eine längere Nutzungsdauer bedeutet.

Das Gerät wird voraussichtlich in verschiedenen Farben auf den Markt kommen, darunter Pink, Schwarz und Weiß, und ist genauso wasserdicht wie das Standardmodell (50 ATM). Zu den weiteren Merkmalen gehören Bluetooth 5.4-Konnektivität und Kompatibilität mit Android- und iOS-Geräten.