Diese Woche neu: Das sind die Highlights bei Amazon, Netflix & Disney+

Nutzer von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ können in dieser Woche mit insgesamt 35 Neustarts rechnen. Unser Überblick zeigt euch alle Filme und Serien, die in den nächsten Tagen starten. Mit dabei sind: Cyberbunker, Reminiscence, The Handmaid's Tale, Mars Attacks & Co.

Vom Darknet bis Weihnachtsstimmung

Netflix versucht in dieser Woche mit Familie Claus 3 seine Abonnenten nicht nur bereits vorab in Weihnachtsstimmung zu bringen, mit Der Killer startet zudem auch ein starbesetzter Krimithriller. In den Hauptrollen sind Michael Fassbender und Tilda Swinton zu sehen. Außerdem erfährt man in Cyberbunker mehr über das Darknet in Deutschland und kann in einer neuen Doku auf die letzten 25 Jahre des Popsängers Robbie Williams zurückblicken.



Bei Amazon Prime Video startet hingegen 007: Road to a Million, eine Reality-TV-Gameshow im James-Bond-Stil. Außerdem sieht man die fünfte Staffel von The Handmaid's Tale und den Sci-Fi-Klassiker Mars Attacks. Auf Freevee werden darüber hinaus weiterhin neue Folgen von 7 vs. Wild ausgestrahlt. Abschließend hält Disney+ die zweite Staffel von Santa Clause: Die Serie und die Premiere der koreanischen Action-Thriller-Serie Vigilante bereit.

Preiserhöhung bei Disney+: Der Micky-Maus-Konzern hat seine Preise erhöht und bietet neue Tarife zur Auswahl. Für monatlich 5,99 Euro erhalten Kunden bis zu zwei 1080p-Streams samt Werbung. Ohne Un­ter­bre­chun­gen und mit Offline-Downloads kostet dieselbe Full-HD-Auflösung 8,99 Euro. Für 4K UHD, HDR sowie Dolby Atmos werden 11,99 Euro pro Monat fällig.

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 46

The Improv: 60 and Still Standing ab 7. November

Die Familie Claus 3 ab 8. November

Robbie Williams ab 8. November

Cyberbunker: Darknet in Deutschland ab 8. November

Escaping Twin Flames ab 8. November

Die Affäre Bettencourt: Skandal um die reichste Frau der Welt ab 8. November

Temple of Film: 100 Years of the Egyptian Theatre ab 9. November

Akuma Kun ab 9. November

Der Killer ab 10. November

At the Moment ab 10. November

Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie ab 11. November

Laguna Beach: Staffel 3 ab 11. November

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 46

Erkenne den ... - Staffel 1 ab 6. November

Verliebt in meine Frau ab 6. November

Hexen hexen ab 7. November

Hamlet ab 8. November

Pluto Nash - Im Kampf gegen die Mondmafia ab 8. November

Mrs. Davis - Staffel 1 ab 10. November

007: Road to a Million - Staffel 1 ab 10. November

The Handmaid's Tale - Staffel 5 ab 10. November

The Losers ab 10. November

Mord in Saint Tropez ab 10. November

Mars Attacks! ab 10. November

It Boy - Liebe auf Französisch ab 10. November

Upside Down ab 11. November

Die Täuschung ab 11. November

Die Rettung der uns bekannten Welt ab 12. November

Der goldene Handschuh ab 11. November

The Commando ab 12. November

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 46

Enthüllt: Geheimnisse der Meere - Staffel 5 ab 8. November

Santa Clause: Die Serie - Staffel 2 ab 8. November

Vigilante - Staffel 1 ab 8. November

Liebe in jeder Beziehung ab 10. November

Turbulenzen - und andere Katastrophen ab 10. November

Antigang: Home Run ab 10. November