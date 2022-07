Disney+, Netflix & Amazon: Alle Neustarts der Woche im Überblick

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen für diese Woche über 40 Neustarts an. Darunter Filme und Serien wie King of Stonks, die Hangover-Trilogie, American Horror Story und Co. Alle Termine findet ihr in diesem Überblick.

Vom 4. bis 10. Juli steht bei Netflix vor allem die neue Serie "King of Stonks" im Mittelpunkt. Die Macher von "How to Sell Drugs Online (Fast)" ließen sich hier vom Wirecard-Skandal inspirieren und zeigen in komödiantischer Art den Aufstieg des fiktiven Finanzunternehmens CableCash. Die erste Staffel beinhaltet sechs Folgen und startet am 6. Juli. Darüber hinaus fehlt es dem Netflix-Programm in dieser Woche an Schlagkraft, abgesehen eventuell vom neuen interaktiven Bear Grylls-Reality-Format. Deutlich interessanter dürfte es erst in der nächsten Woche werden, wenn Resident Evil die Serien-Premiere feiert.