Wer also den Haushalt clever automatisieren möchte, kann jetzt richtig sparen. Wir haben die spannendsten Angebote für Euch herausgepickt und stellen sie Euch jetzt direkt mal vor.

Lest auch: Die besten Saugroboter von Dreame in der Übersicht

Saugroboter im Sonderangebot

Wenn Ihr auf der Suche nach einem preiswerten, aber leistungsstarken Saugroboter seid, lohnt sich ein Blick auf den Dreame D10 Plus Gen 2. Dank eines Frühlingsrabatts von 50 Euro gibt es das Modell aktuell schon für 249 Euro statt 299 Euro.

Trotz des günstigen Preises hat dieser Roboter einiges zu bieten: Mit einer Saugleistung von 6.000 Pa, vier einstellbaren Saugstufen und einer Wischfunktion, die sich in drei Stufen regulieren lässt, sorgt er für eine gründliche Reinigung. Der Akku hält bis zu 285 Minuten, sodass auch größere Wohnflächen kein Problem sind. Ist der Job erledigt, fährt der D10 Plus Gen 2 automatisch zur Basisstation zurück.

Affiliate Angebot Dreame D10 Plus Gen 2

Falls Ihr noch mehr Power wollt, gibt es den Dreame L10s Pro Ultra Heat jetzt mit einem satten Rabatt von 120 Euro. Statt 699 Euro zahlt Ihr aktuell nur 579 Euro. Hier bekommt Ihr 7.000 Pa Saugleistung sowie eine automatische Moppverlängerung für gründliche Randreinigung entlang von Ecken und Kanten. Im Paket ist ebenfalls eine Basisstation enthalten, die den Staubbehälter entleert und den Wischmopp mit heißem Wasser reinigt. Steuern könnt Ihr den L10s Pro Ultra Heat bequem per App oder Sprachbefehl.

Affiliate Angebot Dreame L10s Pro Ultra Heat

Mähroboter mit Mega-Rabatt

Wer lieber den Garten in Schuss hält, könnte mit dem Dreame A2 den perfekten Helfer finden. Dieses High-End-Modell nutzt eine intelligente 3D-Ultra-Sensorik mit KI-Kamera, um Hindernisse zu erkennen und zu umfahren. Selbst große Flächen von bis zu 2.000 m² meistert er in nur 24 Stunden. Außerdem lassen sich zwei unterschiedliche Karten speichern, die dann weiter in Zonen unterteilt werden können – praktisch für Vorgarten und Hinterhof.

Dank der Frühlingsaktion ist der A2 jetzt 300 Euro günstiger und kostet 2.499 Euro. Zugegeben, kein Schnäppchen, aber für alle, die nach einem vollautomatischen Premium-Mähroboter suchen, könnte sich der Deal lohnen.

Affiliate Angebot Dreame A2

Noch mehr Angebote & Extra-Gewinne

Neben diesen Deals gibt's es derzeit aber noch viele weitere spannende Dreame-Produkte bei Amazon zu entdecken. Insbesondere der X50 Ultra* ist ein Premium-Saugroboter-Tipp, der noch um 200 Euro im Preis fallen soll. Auch andere Saugroboter Modelle der 50er-Serie (L50 Pro Ultra* & X40 Ultra Complete*) sind einen Blick wert. Gleichzeitig gibt es mit dem H15 Pro* ebenso einen Nass-Trocken-Sauger der Marke im digitalen Schaufenster, mit bald über 100 Euro Rabatt.

Wer noch weiter stöbern möchte, kann sich außerdem auch auf der Dreame-Website umsehen – hier gibt es nicht nur weitere reduzierte Produkte, sondern auch die Chance, beim Glücksrad zusätzliche Rabatte abzustauben.

Was sagt Ihr zu den Angeboten? Findet Ihr die Rabatte gut? Lasst es uns wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Dreame. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.