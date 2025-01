Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen: Der E-Mobilität gehört die Zukunft. Das ist politisch so gewollt und entsprechend werden in den kommenden Jahren mehr und mehr E-Autos auf den deutschen Straßen fahren. Volvo gehörte zu den ersten Herstellern, die unter anderem hierzulande verstärkt auf den Einsatz von E-Autos setzten. Das Ergebnis sind Elektroautos, die sich nicht nur durch das für Volvo typische Design auszeichnen, sondern auch mit einem hohen Fahrkomfort punkten.

Volvo wächst stark im Jahr 2024 - erst der Anfang?

So ist es in den Stromern von Volvo beispielsweise möglich, das sehr angenehme One-Pedal-Driving zu nutzen. Wenn Ihr beispielsweise auf eine Ampel zurollt, nehmt Ihr einfach den Fuß vom Strompedal und das Auto verzögert so stark, dass Ihr nach wenigen Metern vor der Ampel komplett zum Stehen kommt. Ganz ohne das Bremspedal zu treten. Mit Komfortmerkmalen wie diesen möchte Volvo auch in Zukunft in Deutschland wachsen. So wie es übrigens im vergangenen Jahr schon gelungen ist.

Denn laut aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) wurden im Kalenderjahr 2024 insgesamt 62.326 neue Pkw von Volvo in Deutschland zugelassen. Das entsprach hinsichtlich der Neuzulassungen einem Wachstum von beeindruckenden 39,3 Prozent gegenüber 2023. Und besonders beliebt waren in diesem Zusammenhang E-Autos und Plug-in-Hybride von Volvo. Stattliche 63 Prozent der 2024 neu zugelassenen Modelle des Herstellers waren in der Lage, extern aufgeladen zu werden. Volvo ist damit nach eigenen Angaben die erfolgreichste Importmarke bei Elektroautos und Plug-in-Hybriden in Deutschland.

Der meistverkaufte Plug-in-Hybrid kommt von 2024

Und das Ende der Fahnenstange ist hinsichtlich der Flottenelektrifizierung noch lange nicht erreicht. Denn bis 2030 sollen 90 bis 100 Prozent des weltweiten Absatzes von Volvo auf Fahrzeuge mit Ladekabel entfallen. Der Rest auf Modelle mit einem Mild-Hybridantrieb. Dabei wird dem Verbrenner ein kleiner Elektromotor zur Seite gestellt, um die Kraftstoffeffizienz und das Ansprechverhalten zu verbessern. Berücksichtigt man auch diese elektrische Unterstützung, erreicht Volvo nach eigenen Angaben schon heute eine Elektrifizierungsquote von 99,6 Prozent innerhalb der eigenen Flotte. Der Volvo XC60 war im vergangenen Jahr übrigens nicht nur das meistverkaufte Volvo-Modell in Deutschland, sondern mit 13.052 Neuzulassungen auch der erfolgreichste Plug-in-Hybrid des Landes.

Bleibt nur eine Frage: Würdet auch Ihr auf ein E-Auto oder einen Plug-in-Hybrid umsteigen? Oder führt in euren Augen kein Weg an einem klassischen Verbrenner, wie wir ihn alle kennen und gewohnt sind, vorbei?