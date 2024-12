EcoFlow zählt zu den Big Playern, wenn es um Energiespeicher geht. Mit dem PowerOcean Plus betritt nun ein neues Gerät die Bühne. Bis zu 40-kW-Eingangsleistung und 4 PV-Strings kann der Heimspeicher bedienen. Wir haben uns mit dem Hersteller auf der Solar Solutions 2024 in Düsseldorf unterhalten und konnten einen ersten Eindruck des neuen PowerOcean Plus erlangen.