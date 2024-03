Ecovacs Deebot T30 Pro Omni: Deswegen wird das der beste Saugroboter

Saugt sich der T30 Pro Omni mit 11.000 Pa an die Spitze?

Ecovacs fährt beim neuen Top-Modell, dem Deebot T30 Pro Omni, alle Geschütze auf. Mit satten 11.000 (!) Pa entfernt der Saugroboter jeglichen Staub von allen Bodenbelägen. Zum Vergleich: der aktuell beste Ecovacs-Saugroboter, der X2 Omni (zum Test), hat "nur" 8.000 Pa in Petto. Die absurde Saugleistung ist nicht alles, was Ecovacs anbietet – der T30 Pro Omni ist das erste Ecovacs-Modell mit einem ausfahrbaren Wischmopp, exakt wie beim Dreame L20 Ultra (zum Test) oder Roborock Q Revo MaxV (zum Test).

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot T30 Pro Omni Holt Euch den 7,90-Euro-Gutschein, um beim Kauf des T30 Pro Omni 107,90 Euro zu sparen.

Auch Tierhaaren sagt Ecovacs den Kampf an. Hierfür bringt der chinesische Hersteller einen Kamm in der Walzenbürste an, um zu verhindern, dass sich Haare Eurer Vierbeiner verheddern. Ob der Roboter in dieser Hinsicht mit dem besten Saugroboter für Tierhaare, dem Narwal Freo X Ultra (zum Test), mithalten kann, wird der kommende nextpit-Test zeigen.

Der Deebot T30 Pro Omni ist der erste Ecovacs-Saugroboter mit einem ausfahrbaren Wischmopp. Ob der Roboter mit ähnlichen Modellen der Konkurrenz mithalten kann, wird erst der Test zeigen. / © Ecovacs

Unterstützung erhält der Ecovacs-Saugroboter mit Wischfunktion durch eine 40,9 × 49 × 48 cm große Basisstation. Die Multifunktionsstation hat ein neues Design mit leicht veränderten Funktionen im Vergleich zum Vorgänger, dem T20 Omni (zum Test), erhalten. Hier sind eine Absaugfunktion, eine 70-Grad-Heißwasser-Moppreinigung und 70-Grad-Heißlufttrocknung an Bord.

Große Unterschiede zwischen der Pro- und Standardvariante des T30 werdet Ihr nicht finden. Lediglich die Yiko-Sprachsteuerung und die Smart-Rework-Funktionen sind der Pro-Station vorbehalten. Beim Preis gibt es ebenfalls geringfügige Unterschiede und womöglich eine überraschende Information, denn für den T30 Pro Omni ruft Ecovacs eine unverbindliche Preisempfehlung von nur 999 Euro aus. Das Standard-Modell wird für 899 Euro in den Handel kommen.

Um Euch den Saug- und Wischroboter schmackhaft zu machen, gibt es eine Aktion für Vorbesteller. Wenn Ihr vom 05. März bis 09 April einen 7,90-Euro-Gutschein kauft und per E-Mail bestätigt, spart Ihr bei Kauf des Deebot T30 Pro Omni vom 10. bis 20. April ganze 107,90 Euro.

Smarte Lösung für saubere Fenster: Fensterputzroboter Winbot W2 Omni

Nicht nur an der Saugroboter-Front ist mächtig was los bei Ecovacs, sondern auch bei den Fensterputzrobotern. Für 549 Euro erhaltet Ihr kurzzeitig einen cleveren Fensterschrubber mit einer portablen Dockingstation im Koffer-Design. Die Station ist Eure Transportbox und Schaltzentrale in einem. Alternativ könnt Ihr die Ecovacs-Home-App nutzen, um den Reinigungsmodus des Roboters zu wählen.

Auch für den Verkaufsstart dieses Roboters hat sich Ecovacs was Feines überlegt. Wenn Ihr den Fensterputzroboter Euer Eigen nennen möchtet, kostet Euch der smarte Roboter vom 06. bis 19. März 549 statt 599 Euro. Ob und wie der neue Winbot W2 Omni überzeugt, lest Ihr zeitnah im ausführlichen Test von nextpit.

Affiliate Angebot Ecovacs Winbot W2 Omni Spart vom 06.03. bis 19.03. satte 50 Euro beim Kauf des Winbot W2 Omni.

Was haltet Ihr von den neuen Ecovacs-Robotern? Habt Ihr einen Favoriten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.