Elon Musk bezeichnete Bill Gates als "kategorisch geisteskrank"

Die Elon-Musk-Biografie von Walter Isaacson, der vor allem für sein Buch über Steve Jobs bekannt geworden ist, sorgt seit Tagen und Wochen für Aufregung. Denn der Schriftsteller und angesehene Journalist zeichnet ein überaus ambivalentes Bild des Tesla- und SpaceX-Chefs. Die gerade erschienene Biografie hat zahlreiche Details zum Leben und Wirken des 52-Jährigen und CNBC widmet sich in einem Auszug einer Passage, in der es um ein Treffen mit Microsoft-Co-Gründer Bill Gates geht.



Denn die beiden sind schon mehrfach (indirekt) aneinandergeraten, im März 2022 trafen sich Musk und Gates aber in einer Gigafactory von Tesla. Gates wollte seinen jüngeren Milliardärskollegen dazu bringen, seine philanthropischen Bemühungen zu unterstützen und ihm entsprechend interessante Projekte vorschlagen.



Doch das Treffen verlief anders als geplant bzw. von Gates erhofft. Denn laut Isaacson hat Gates zuvor eine "Börsenwette" abgeschlossen, dass die Tesla-Aktie fallen wird. Das ging allerdings schief und Gates verlor im Zuge dieser Spekulation rund 1,5 Milliarden Dollar. Musk ist hingegen bekannt dafür, dass er kaum etwas mehr hasst als dieses sogenannten "Shorting" - entsprechend sauer war und blieb der Tesla-Chef.

Just so that the public understands:



Taking out a short position against Tesla, as Gates did, results in the highest return only if a company goes bankrupt!



Gates placed a massive bet on Tesla dying when our company was at one of its weakest moments several years ago. Such a…