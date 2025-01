Die Spieler von Pokémon Go mussten in den letzten Jahren unzählige, scheinbar unsinnige Updates und Änderungen über sich ergehen lassen. Jetzt scheint es, als würde Niantic, der Entwickler hinter dem Spiel, endlich anfangen, auf die Spieler zu hören und ihr Feedback zu berücksichtigen. Im Vorfeld eines weiteren großen Events für das Spiel hat Niantic ein scheinbar kleines Update angekündigt, das fast alles an dem Spiel, wie wir es kennen, verändern könnte.

Seit der Veröffentlichung von Pokémon Go im Jahr 2016 haben es Spieler/innen in ländlichen Gegenden schwer, das Spiel zu spielen. Oft waren die PokéStops, die für das Spiel unerlässlich sind, nirgends zu finden und Pokémon spawnen nur selten. Um das Spiel wirklich genießen zu können, mussten die Spieler/innen in größere Städte reisen, wo es mehr PokéStops und Spawns gab. All das könnte sich bald ändern.

Pokémon Go erhöht die Spawn-Raten

Mittlerweile ist die jährliche Pokémon Go Tour eines der größten Events im Spiel. Viele Spielerinnen und Spieler reisen um die ganze Welt, um dabei zu sein, während andere lieber zu Hause spielen. Um die Spielerinnen und Spieler für das Event zu begeistern, veröffentlicht Niantic in den Wochen vor dem Event ein großes Update. Dieses Mal ist das Update besonders interessant.

Niantic hat angekündigt, dass vor der Pokémon Go Tour: Unova, die Spawn-Raten in allen Bereichen erhöht werden. Das bedeutet, dass jetzt auch Spieler/innen auf dem Land die Chance haben, Pokémon in ihrem eigenen Garten zu treffen und zu fangen. Für viele ist das ein echter Game Changer. Neben den Spielern auf dem Land profitieren vor allem Spieler mit eingeschränkter Mobilität oder weniger Reisemöglichkeiten von dieser Änderung.

Auch wenn dieses Update vielversprechend klingt, gibt es einen Nachteil. Bisher hat Niantic noch nicht bekannt gegeben, ob diese Änderung dauerhaft oder nur für das Event gelten wird. Es besteht jedoch die Hoffnung, dass die Änderung bei positivem Feedback aus der Community dauerhaft werden könnte. In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Fälle, in denen Bugs zu Features wurden.

Ein visuelles Update für den Pokédex

Die Spawn-Raten sind nicht das Einzige, was sich für Pokémon Go Spieler/innen ändern wird. Der bekannte Pokédex ist ein wichtiger Teil des Spiels, da er es den Spielern ermöglicht, ihren Fortschritt beim Fangen aller Pokémon zu verfolgen. Bald wird der Pokédex ein umfassendes optisches Upgrade erhalten. Laut Niantic sollen die Änderungen am Pokédex es den Spielern leichter machen, zu erkennen, welche Pokémon sie bereits gefangen haben. Bisher wissen wir noch nicht, wie der aktualisierte Pokédex aussehen wird.

Spielt ihr im Jahr 2025 noch Pokémon Go? Wenn ja, freut ihr Euch auf diese Änderungen? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen!