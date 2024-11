Bei Amazon könnt Ihr Euch am Black Friday einen der besten Over-Ear-Kopfhörer zum Tiefstpreis schnappen. Mit dem Bose QuietComfort Ultra erwartet Euch nicht nur die beste aktive Geräuschunterdrückung auf dem Markt, sondern auch ein ordentlicher Sound und eine gute Akkulaufzeit. Wir haben den Deal für Euch unter die Lupe genommen.

Bose zählt zu den bekanntesten Herstellern von Kopfhörern. Mit dem QuietComfort Ultra ist dem Hersteller zudem ein richtig gutes Stück Technik gelungen. Sie stehen in direkter Konkurrenz zu den beliebten Sony WH-1000XM5 (Test). Während das Bose-Modell auf ein etwas besseres ANC setzt, bietet Sony den marginal besseren Sound. Wirkliche Qualitätsunterschiede gibt es dennoch nicht. Möchtet Ihr Euch die Bose QuietComfort Ultra sichern, solltet Ihr am Black Friday bei Amazon vorbeischauen. Hier gibt's die Bluetooth-Kopfhörer jetzt zum Bestpreis.

Spitzen ANC: Die Bose QuietComfort Ultra im Kurz-Check

Wir konnten die Bose QuietComfort Ultra im vergangenen Jahr testen. Hier ist vor allem die aktive Geräuschunterdrückung aufgefallen, für die der Hersteller bekannt ist. Außerdem bietet das Gerät eine wirklich solide Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden mit aktivem ANC. Auch das 360°-Audio und der adaptive aptX-Codec wussten zu gefallen. Die Audioqualität ist zudem ordentlich, wenn auch nicht die beste auf dem Markt.

Der Bose QuietComfort Ultra in all seiner Pracht. / © nextpit

Etwas schade ist es, dass sich neuere Over-Ears nicht mehr zusammenfalten lassen. Das führt zwar zu einem sauberen, aber etwas uninspiriertem Design. Auch die Treiber des Bose-Kopfhörers sind etwas veraltet. Für den regulären Preis von 499 Euro sind die Kopfhörer etwas überteuert, aber für den aktuellen Deal-Preis definitiv spannend.

Endlich günstiger: So gut ist das Angebot wirklich

Dieser beläuft sich nämlich auf gerade einmal 269 Euro. Sowohl Amazon als auch MediaMarkt bieten das Modell gerade zum günstigeren Preis an. Der nächstbeste Preis (ohne Marketplace-Angebote) liegt derzeit übrigens bei 284,94 Euro. Auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt: Günstiger gab es diese Kopfhörer bisher nur bei eBay-Auktionen zu ergattern.

Günstige Alternative: Skullcandy Crusher ANC 2 nur 119 Euro

Sind Euch knapp 270 Euro dennoch zu viel, bietet Otto die abgespecktere Variante der Over-Ear-Kopfhörer (Bestenliste) ebenfalls zum sehr guten Kurs an. Die Bose QuietComfort SC kosten hier nur 169 Euro. Möchtet Ihr Euch also wirklich herausragende Kopfhörer sichern und scheut Euch nicht, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, solltet Ihr Euch die Deals genauer anschauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Bose-Kopfhörer interessant für Euch oder sind es doch eher die Sony WH-1000XM5 die Euer Herz erobern? Lasst es uns wissen!