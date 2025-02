Wenn Ihr jedoch App- und Spielefans seid, könnt Ihr auch unsere Reihen "Kostenlose Apps der Woche" und "Top 5 Apps" verfolgen. Schauen wir uns also ohne Umschweife an, was es heute im Epic Games Store gibt.

Die kostenlosen Spiele dieser Woche

Jenseits von Blau

Habt Ihr mit dem Gedanken gespielt, Subnautica auszuprobieren, aber der Preis von 30 Euro hat Euch abgeschreckt? Dann solltet Ihr Euch nächste Woche unbedingt Beyond Blue im Epic Games Store anschauen. Dieses unglaubliche Spiel lässt Euch in die Tiefen des Ozeans abtauchen. Von atemberaubender Grafik bis hin zu einem mitreißenden Soundtrack hat dieses Spiel alles zu bieten. Außerdem könnt Ihr einer interessanten Geschichte folgen, die von bekannten Synchronsprechern aus allen Bereichen des Lebens erzählt wird.

Beyond Blue kostet normalerweise 16 Euro im Epic Games Store, ist jetzt aber nur eine Woche lang kostenlos. Das Spiel bietet nicht nur geistlose Unterhaltung, sondern auch mehrere Mini-Dokumentationen, in denen Ihr wissenschaftliche Fakten über das Leben unter der Oberfläche erfahrt. Wenn Ihr in irgendeiner Weise daran interessiert seid, mehr darüber zu erfahren, was unseren Planeten so einzigartig macht, solltet Ihr dieses Spiel ausprobieren.

Ladet Beyond Blue aus dem Epic Games Store herunter.

Beyond Blue ist stimmungsvoll und lehrreich. / © Steam

HUMANKIND

Auch wenn dieses Spiel ursprünglich nicht als kostenloses Spiel für diese Woche angekündigt war, ist HUMANKIND eine angenehme Überraschung. Dieses rundenbasierte Strategiespiel nimmt Euch mit in die Vergangenheit. Im Laufe des Spiels schreibt Ihr die Geschichte der Menschheit neu, indem Ihr Kulturen kombiniert, um etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen. Das Spiel bietet 60 historische Kulturen, die von der Antike bis zur Neuzeit reichen. Aufgrund der vielen Optionen ist kein Durchgang wie der andere, was das Spiel unendlich wiederholbar macht.

HUMANKIND kostet normalerweise satte 50 Euro im Epic Games Store. Diese Woche könnt Ihr das Spiel kostenlos herunterladen. Es hat von den Spielern im Epic Games Store hervorragende Kritiken erhalten.

Ladet HUMANKIND aus dem Epic Games Store herunter.

HUMANKIND ist mehr als nur ein historisches Spiel. / © Steam

Ein Vorgeschmack auf die kostenlosen Spiele der nächsten Woche

Apex Legends: Loba Free Unlock Bundle

Egal, ob Ihr bereits Apex Legends spielt oder erst noch einsteigen wollt, das Free Unlock Bundle von nächster Woche macht Euch das Leben leichter. Wenn Ihr Euch dieses Angebot sichert, schaltet Ihr den Charakter Loba frei und erhaltet den epischen Skin "Torrent".

Ladet Apex Legends: Loba Free Unlock Bundle aus dem Epic Games Store herunter.

F1 Manager 2024

Mögt Ihr Rennen? Dann ist dies das perfekte Spiel für Euch. F1 Manager 2024 lässt Euch in die Rolle eines Top-Managers schlüpfen. Plant und steuert die Strategie Eures Teams, um Euch einen Platz auf dem Podium zu sichern. Beobachte, wie Eure Fahrer an spannenden Rennen teilnehmen, und erteile Befehle, die den Ausgang jedes Rennens beeinflussen. Zum ersten Mal in der Serie könnt Ihr Euer eigenes Team erstellen und anpassen. Ihr könnt aber natürlich auch mit einem der vorgefertigten Teams antreten, wenn Euch das lieber ist.

F1 Manager 2024 kostet normalerweise etwa 35 Euro im Epic Games Store. Nächste Woche habt Ihr die Chance, das Spiel kostenlos herunterzuladen. Es eignet sich hervorragend für Einsteiger und bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen und spannenden Charakteren.

Ladet F1 Manager 2024 aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses Spiel bietet großartiges Management und spannende Rennen. / © Steam

Werdet Ihr die kostenlosen Spiele dieser Woche herunterladen? Welches Spiel werdet Ihr zuerst spielen?