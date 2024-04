So viel soll das Sony Xperia 1 VI kosten

Wie die japanische Seite Sumaho Digest auf Weibo berichtet, soll das kommende Sony Xperia 1 VI in Taiwan 39.900 TWD (~1.144 Euro) kosten, was sich wahrscheinlich auf das Basismodell mit 12/256 GB Speicher bezieht. Zum Vergleich: Das Xperia 1 V kostete bei seiner Markteinführung im letzten Jahr 41.990 TWD (~1.204 Euro), was einen Preisunterschied von etwa 60 Euro bedeutet. Unabhängig davon lag die UVP in Deutschland dann schließlich sogar bei 1.399 Euro, sodass wir vielleicht auf eine moderate Preissenkung auf 1.349 Euro hoffen dürfen.

Das Sony Xperia 1 VI hat den bekannten Auslöseknopf und die 3,5-mm-Audiobuchse übernommen. / © Android Headlines

Wie gesagt: Vom Preis in Taiwan können wir noch nicht den endgültigen Preis in anderen Regionen wie den USA und Europa ableiten. Über eine Preissenkung würden wir uns aber vermutlich überall freuen.

Technische Daten und Änderungen des Sony Xperia 1 VI

Wie bei vorherigen Leaks zum Xperia 1 VI zeigen die Renderbilder des Geräts einen neuen Formfaktor, der etwas kürzer und breiter ist und damit die längliche Form des Xperia 1 V hinter sich lässt. Obwohl das neue OLED-Display des Modells die 6,5-Zoll-Bildschirmdiagonale beibehält, soll die Auflösung des Displays von 4k auf 2,5k sinken.

Die Rückkameras des Sony Xperia 1 VI könnten eine größere Optik erhalten, aber die Sensoren sollen unverändert bleiben. / © Sumaho Digest

Ansonsten soll das Xperia 1 VI mit einem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet sein, wie es auch in anderen Flaggschiffen wie dem Samsung Galaxy S24 (Test) und dem OnePlus 12 (Test) zu finden ist. Die Akkukapazität und die Ladespezifikationen bleiben mit 5.000 mAh bzw. 30 Watt unverändert.

Bei der Frontkamera gibt es Gerüchte, die darauf hindeuten, dass der kommende Premium-Smartphone-Shooter die gleichen Module wie sein Vorgänger behält. Kürzlich durchgesickerte Bilder, die von der gleichen Publikation geteilt wurden, zeigen jedoch größere Linsen in den Kameras des Geräts. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass auch an anderer Stelle größere Sensoren zum Einsatz kommen.

Wäre der Kauf des Xperia 1 VI angesichts der möglichen Preissenkung für Euch wahrscheinlicher? Oder sind die Xperia-Phones keine Option für Euch?