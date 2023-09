Fitbit Charge 6: Leaks deuten eine neue geheimnisvolle Taste an

Fitbit bietet trotz der vollständigen Übernahme durch Google im Jahr 2021 weiterhin eine breite Palette an Fitness-Tracker und Smartwatches an. Dazu gehört der Fitbit Charge 5, die sich zwischen dem Fitness-Tracker Inspire 3 (Test) und der Smartwatch Versa 4 (Test) einordnet. Jetzt deutet ein neuer Bericht darauf hin, dass das Unternehmen kurz vor der Markteinführung der Fitbit Charge 6 by Google stehen könnte, die angeblich eine neue physische Taste bekommen soll.

Eine neue Taste auf dem Fitbit Charge 6

Wie die Quellen von 9toGoogle berichten, könnte die Fitbit Charge 6 eine eigene Taste bekommen, der bei der Fitbit Charge 5 (Test) weggelassen wurde. Demnach wird die Taste zusätzlich zur Touch-Bedienung Navigationsfunktionen für die Nutzer:innen bieten. So kann der Nutzer z. B. Gesten ausführen, um den Tracker aufzuwecken oder von einer App zurück zum Hauptmenü zu navigieren, was beim Training sehr praktisch sein kann.

Der Knopf soll physisch und nicht haptisch sein wie bei der ursprünglichen Fitbit Sense. Damit könnte sie der Taste und ihrer Positionierung auf der Fitbit Versa 4 entsprechen, wo sie auf der linken Seite angebracht ist.

Das OLED-Display des Fitbit Versa 4 ist hell und scharf. / © NextPit

Unterstützung für die Ausführung von Google-Apps

Außerdem soll Google die Unterstützung für die Ausführung von Apps wie Google Maps und YouTube Music auf der Fitbit Charge 6 erweitern. Allerdings könnte die Funktion dieser Apps auf der Fitbit-Benutzeroberfläche nur auf die grundlegende Steuerung der Wiedergabe von Titeln oder die Voreinstellung von Standorten bei der Turn-by-Turn-Navigation mit Maps beschränkt sein. Es könnte sogar sein, dass der kontaktlose Bezahldienst Google Wallet auch auf dem Tracker erscheint.

Was die anderen Funktionen angeht, so ist es sicher, dass die wichtigen Gesundheits- und Fitnesstools des Vorgängers beibehalten werden, einschließlich des EKGs auf Abruf und der Schlaf- und Stressüberwachung. Möglicherweise wird Fitbit auch mehr Workouts hinzufügen, was einer unserer Kritikpunkte am Vorgängermodell war. Was das Menstruation-Tracking anbelangt, welches Camila ausführlich auf einigen Smartwatches getestet hat, gibt es keine neuen Informationen.

Fitbit Charge 6 Erscheinungsdatum

Es wurden keine genauen Angaben zur Verfügbarkeit gemacht. Es könnte aber sein, dass Google die Fitbit Charge 6 noch in diesem Monat ankündigt, wenn man von dem Zeitfenster für die Markteinführung der Fitbit Charge 5 ausgeht, die im September vor zwei Jahren offiziell vorgestellt wurde.

Unabhängig davon soll die Pixel Watch 2 von Google am 4. Oktober vorgestellt werden. Die Premium-Smartwatch hat das gleiche gewölbte Glas und wird voraussichtlich von einem wesentlich schnelleren und effizienteren Snapdragon-W5-Chipsatz angetrieben. Außerdem verfügt sie über eine Ultrabreitband-Konnektivität für die Standortbestimmung in Echtzeit und eine schnellere USB-Ladefunktion.

Auf welche Funktionen freut Ihr Euch am meisten bei der Fitbit Charge 6? Verwendet Ihr lieber einen Fitness-Tracker als eine normale Smartwatch? Schreibt es uns doch einfach runter in die Kommentare.