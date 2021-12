Verlierer & Verlierer: Was ist bloß mit dieser Woche los?!

Ha, endlich darf ich auch mal unsere wöchentliche Kolumne "Gewinner und Verlierer" schreiben. Dabei war für mich in der letzten Woche mal so gar nichts rosig. Qualcomms neuer Mega-Chip – langweilig, Apple soll ein Handy mit fünf Jahre altem Design bringen und mein Pixel 6 hat den Notarzt gerufen. Willkommen bei meiner Sonderausgabe namens "Verlierer und Verlierer".

Vielleicht ist es der graue Schleier, der sich Anfang der Woche über Berlin legte, oder der "Blue Monday" nach dem Black Friday 2021. Die vergangene Woche hat mich News-technisch so gar nicht überzeugt. Es gab eher Negativmeldungen und wenn mal etwas Erfreuliches über Google News, Flipboard und Co. ins Home-Office flatterte, dann mit fadem Beigeschmack.

Aber die Rage-Kultur erfreut sich im Netz bekanntlich großer Beliebtheit! Und obwohl ich meine Alltage eher auf dem emotionalen Level eines ausgeglichenen Zen-Meistern in Nepal verbringe, ziehe ich heute mal ein wenig vom Leder! Denn was diese Woche in der Tech-Welt so los war, das GLAUBT MIR NIEMAND ... So entstehen also Überschriften bei Clickbait-Magazinen im Netz – erstmal ein Roundup der letzten Woche:

Wir starten also mit dem Verlierer der Woche! Dieser Titel geht an ...

Verlierer: Qualcomm für das neue Top-SoC, das uns ausspionieren könnte

Mein Kumpel Marcel vom Magazin Allround-PC hat mich in dieser Woche auf Instagram echt neidisch gemacht! Denn auf Hawaii steigt aktuell Qualcomms Tech-Summit, in dessen Rahmen der neue Snapdragon 8 Gen 1 vorgestellt wurde. Somit kennen wir das neue Top-SoC, das im Jahr 2022 Modelle wie Galaxy S22 (in den USA), Xiaomi 12 und Oppo Find X4 Pro antreiben wird.

Immer wieder spektakulär: Bilder von Smartphone-Komponenten! / © Qualcomm

Doch so unspektakulär wie die meisten Smartphone-Launches, so liest sich auch Rubens Zusammenfassung der SoC-Keynote. Gleiches Prozessorcluster, ein bisschen mehr Leistung, Unterstützung für 200-Megapixel-Auflösungen im ISP und das war's dann schon fast. Qualcomm hat gegen Ende 2021 die Metzgermütze aufgezogen und ganz frech gefragt: "Darf's ein bisschen mehr sein?".

Dabei fiel eine Information fast von der Fleischwarenwaage: Wie unsere Kollegen von WinFuture berichteten, scheinen Frontkameras, die vom Snapdragon 8 Gen 1 angesteuert werden, permanent aktiv zu sein. Dadurch sollen Handys bald nach unserem Gesicht suchen, "auch wenn [... wir das Handy ...] nicht berühren oder anheben, um es zu aktivieren" – ganz frei nach Judd Heape, dem Qualcomm-Produktmanager.

Wer glaubt denn, dass das eine gute Idee ist? In den aktuellen Diskussionen rund um Daten- und Personenschutz wäre es doch eher sinnvoll, dass sich der ISP des neuen System-on-a-Chips vollständig abschalten ließe oder irgendwas in die Richtung. Qualcomm(e) on!

Verlierer: Apple produziert ein 8 Jahre altes Handy

Mein zweiter steiler Take, für den ich in den Kommentaren womöglich viel Kritik ernte: Apple soll das iPhone SE 3 bereits in der Produktion haben und einen Launch für März 2022 planen. Auch wenn ich mich als frischer MacBook-User aktuell immer mehr mit dem Unternehmen aus Cupertino anzufreunden versuche, finde ich eine Information aus meiner News vom Donnerstag erschreckend.

Schockt im Jahr 2022 sicher niemanden mehr: Das Design des iPhones SE 2, des iPhone SE, des iPhone 8, des iPhone 7, des iPhone 6! / © NextPit

Offenbar hält Apple am Design des iPhone 8 – und somit am Design des iPhone 6 – fest. Ein 8 (!) Jahre altes Smartphone. Im Grunde genommen ist das nichts allzu Schlimmes, denn das Design war damals funktional und so ist es auch heute. Allerdings zeigte Apple mit dem iPhone 13 mini und dem iPhone 12 mini ja bereits, wie cool kleine und günstige iPhones sein könnten.

Apple sieht sich, ganz zurecht, als Innovationstreiber. Zuletzt war die Notch das große Ding, das sich anschließend in vielen anderen Handys fand. Gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass treue Apple-Fans ein Produkt im alten Design sowieso kaufen werden, finde ich nicht weniger als anmaßend gegenüber dem Kunden. Das iPhone SE 2 war grenzwertig – sollte das iPhone SE 3 tatsächlich im Uralt-Design kommen, zeigt Apple, dass Innovation zumindest in der Mittelklasse woanders stattfindet.

Das wäre sehr schade, denn iOS 15 sollte als Alternative zu Android 12 auch in die Hände derjenigen kommen, die sich ein 1.000-Euro-iPhone eben nicht leisten können. Dafür sollte man nicht mit dicken Displayrändern zahlen und mit dem Wissen, dass man im Grunde genommen ein 8 Jahres Handy mit neuer Hardware zum 2021er-Preisschild kauft.

Na, hat Euch mein "Aufregerli" gefallen? Diese Regung der Emotionen, die ich in Textform an Euch getragen habe? Teilt es mir in den Kommentaren mit! Lasst mal richtig vom Leder, es ist durchaus befreiend.