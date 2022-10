Google Pixel 7 Pro: KI demonstriert 30-fachen Zoom

Google hatte vergangene Woche aus dem New Yorker Stadtteil Williamsburg, unter anderem das Google Pixel 7 Pro präsentiert. Eines seiner Highlights ist der 30-fache "Super-Resolution-Zoom" der 48-Megapixel-Telephoto-Kamera. Dessen auf künstlicher Intelligenz resultierenden Ergebnisse, hat der Konzern nun mit beeindruckenden Aufnahmen des One World Trade Centers demonstriert.

Affiliate Angebot Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Pro Farben: Obsidian, Hazel und Snow Jetzt vorbestellen und gratis Pixel Watch abstauben! Zur Geräte-Datenbank

KI beeindruckt bei "Super-Resolution-Zoom"-Aufnahmen des Google Pixel 7 Pro

Das Google Pixel 7 Pro kann ab sofort ab 899 Euro vorbestellt werden. Mit an Bord der neue Tensor-G2-Prozessor und ein Dreifach-Kamerasystem. Auch in diesem Jahr ist der dominante Kamera-Steg über die gesamte Breite ein optisches Alleinstellungsmerkmal. Diese Kombination und der durch das SoC (System on a Chip) unterstützen künstlichen Intelligenz, ermöglichen dem Pro-Flaggschiff der Pixel-Serie Foto-Ergebnisse, welche eine DSLR-Kamera unnötig machen. So zumindest die Meinung aus Mountain View, während der "Made by Google"-Präsentation vergangene Woche.

"Dies sind einige der letzten Grenzen der Smartphone-Fotografie, wo Telefone nicht in der Lage waren, die Qualität einer DSLR wirklich zu reproduzieren," so Alexander Schiffhauer, Group Product Manager bei Google.

Klar das hier ein jeder an Marketing typische Übertreibung denkt. Das dem aber nicht so ist, will der Konzern nun an beeindruckenden "Super-Resolution-Zoom"-Aufnahmen des One World Trade Centers demonstrieren.

12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera (125,8 Grad) © Google / Peyman Milanfar 50-MP-Hauptkamera ohne Zoom © Google / Peyman Milanfar 2-facher verlustfreier Zoom der Hauptkamera © Google / Peyman Milanfar 3-facher verlustfreier Zoom der Telephoto-Kamera © Google / Peyman Milanfar 5-facher verlustfreier Zoom der Telephoto-Kamera © Google / Peyman Milanfar 7-fache-Vergrößerung mit optischer-Bildstabilisierung © Google / Peyman Milanfar 10-fache-Vergrößerung mit optischer-Bildstabilisierung © Google / Peyman Milanfar 15-fache-Vergrößerung mit optischer-Bildstabilisierung © Google / Peyman Milanfar 20-fache Vergrößerung durch Zoom-Fusion-Technologie © Google / Peyman Milanfar 30-facher "Super-Resolution-Zoom" mit KI-Unterstützung © Google / Peyman Milanfar

Das Setup der Triple-Kamera besteht aus einer 1/1.3 Zoll großen 50-Megapixel-Hauptkamera mit einer Blendenöffnung von f/1.85. Die Pixelgröße beträgt hier 1,2 Mikrometer. Dieses Objektiv ist in der Lage mit einem Sichtfeld von 82 Grad, Aufnahmen bis zu einer 2-fachen Vergrößerung verlustfrei zu speichern. Diese werden wie bei dem Apple iPhone 14 Pro (Max), als 12,5-Megapixel-Aufnahmen erstellt und der Crop mit einer künstlichen Intelligenz bearbeitet.

Weiterhin gibt es eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera, dessen Sichtfeld 125,8 Grad beträgt und eine Blende von f/2.2 liefert. Und unser heutige Hauptakteur ist eine 48 Megapixel auflösende Telezoom-Kamera. Bei einem Sichtfeld von 20,6 Grad beträgt die Pixelgröße 0,7 Mikrometer (kleiner als beim Pixel 6 Pro) und eine Blende von f/3.5. Entscheidend ist aber der 5-fache verlustfreie und KI-unterstütze 30-fache "Super-Resolution-Zoom". Sowohl die Haupt- als auch die Telezoom-Kamera besitzen eine optische Bildstabilisierung.

Ab einem 20-fachen Zoom kommt die sogenannte Google "Zoom-Fusion"-Technologie zum Einsatz. Diese produziert aus allen drei Kameras und streng geheimen Machine-Learning-Algorithmen ein Foto. Die Ergebnisse sehen wir oben und können meiner Meinung nach durchaus begeistern.

Mehr zum Google Pixel 7 und 7 Pro

Und was haltet Ihr von den Zoom-Aufnahmen? Hinterlasst uns gern Eure Meinung in den Kommentaren.