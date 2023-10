Google Pixel 8 mit 5G-Tarif für 29,99 € monatlich bei Sparhandy!

Google hat uns im Zuge des Pixel-Launch-Events nun endlich die neue Smartphone-Generation präsentiert und Ihr könnt Euch bei Sparhandy den passenden Deal dazu sichern. Denn Ihr zahlt, in Verbindung mit dem o2 Mobile M, derzeit nur 29,99 Euro monatlich für das Gerät. Warum dieses Angebot so gut ist, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.

Möchtet Ihr Euch das neue Google Pixel 8 vorbestellen, zahlt Ihr 799 Euro. Dafür bekommt Ihr jedoch auch die Google Pixel Buds Pro gratis dazu. Möchtet Ihr so viel Geld nicht auf einmal hinlegen, gibt es zahlreiche Tarif-Angebote im Netz. Allerdings könnt Ihr Euch bei Sparhandy das derzeit günstigste Angebot sichern und schließt dazu noch einen Handytarif im 5G-Netz von o2 ab. Der Online-Shop gewährt Euch zum Launch außerdem noch einen Sofortbonus in Höhe von 100 Euro.

Affiliate Angebot Google Pixel 8 Mit o2 Mobile M Aktion | 25 GB Datenvolumen + 5 GB jährlich | max. 300 MBit/s | 5G | 24 Monate Laufzeit | 100 Euro Wechselbonus | Gratis Google Pixel Buds Pro

Im direkten Vergleich zum Google Pixel 7 (zum Test) hat der Hersteller einige Upgrades vorgenommen. So hat nun auch das Basismodell einen 120-Hz-Display, das deutlich heller wird und das Smartphone ist nun kompakter. Der neue Google Tensor G3 arbeitet ebenfalls mit 8 GB RAM und 128 GB Gerätespeicher. Allerdings ist fraglich, inwiefern die thermale Drosselung das SoC in diesem Jahr beeinflusst. Auch die kleinen Anpassungen der Kamera versprechen in unserem ersten Test zum Google Pixel 8 eine vielseitigere Ausstattung.

Das Sparhandy-Angebot zum Google Pixel 8 im Überblick

Wie bereits erwähnt, schließt Ihr bei diesem Angebot einen Handyvertrag von o2 (zur Übersicht) ab. Dabei handelt es sich um den beliebten o2 Mobile M, bei dem Ihr 25 GB Datenvolumen zur Verfügung habt. Dieses steigert sich jährlich um 5 GB, ohne zusätzliche Kosten. Ihr surft zudem mit maximal 300 MBit/s durch das 5G-Netz der Telefónica. Einmalig zahlt Ihr 176,93 Euro für die Geräte, die Anschlussgebühr und die Versandkosten. Monatlich kommen dann noch einmal 29,99 Euro obendrauf. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt es einen 100 Euro Wechselbonus für Euch.

Eigenschaft Pixel-8-Deal Tarif o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 Euro Einmalige Kosten 176,93 Euro Gesamtkosten 896,69 Euro Wechselbonus 100,00 Euro Reguläre Gerätekosten Google Pixel 8 – 799,00 Euro Google Pixel Buds Pro – 154,49 Euro Effektive monatliche Ersparnis ~ 6,53 Euro Zum Angebot*

Bei diesem Deal spart Ihr effektiv 6,53 Euro monatlich, im direkten Vergleich zu den regulären Gerätekosten für das Pixel 8 und die Google Pixel Buds Pro. Um die Kopfhörer zu erhalten, müsst Ihr allerdings etwas Geduld aufbringen. Denn Ihr solltet zwischen dem 27. Oktober und dem 29. November auf der Rewards-Seite alle benötigten Daten eingeben, damit Google Euch die In-Ears zuschickt.

Dennoch ist das Angebot wirklich spannend. Kaum ein anderer Anbieter offeriert solche Konditionen für die neue Pixel-Serie, die mit deutlich höheren Preisen in diesem Jahr launcht. Das Auslieferung soll bei Sparhandy ebenfalls am 11. Oktober beginnen, so dass Ihr Euer neues Google-Smartphone bereits am 12. Oktober in den Händen halten könnt. Wollt Ihr Euch das neue Smartphone also kaufen, könnt Ihr bei diesem Angebot zugreifen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Google Pixel 8 interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!