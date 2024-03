Google Pixel 9: Mit diesem Feature aus dem Galaxy S24 zum Erfolg?

So wie Samsung und Apple verbaut Google in seinen Pixel-Smartphones inzwischen eigene Prozessoren – die allerdings auch in der aktuellen Generation nicht vollends überzeugen. Einige Nutzer des Pixel 8 (Test) haben nach wie vor Probleme mit dem Akku, auch wenn es nicht mehr so schlimm ist wie beim Pixel 7. Womöglich wird die nächste Chip-Generation Tensor G4 in der Pixel-9-Serie hier endlich aufräumen – und beim Tensor G5 wird alles anders.